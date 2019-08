El agradecimiento a Andrés Calamaro por la canción que escribió y en donde reivindicó el trabajo de Zerpa

07/08/2019 - 20:39 Pura Vida

En una entrevista que le realizó Hernán Firpo en el año 2017, para el diario Clarín, Fabio Zerpa le expresó públicamente su agradecimiento a Andrés Calamaro por “Fabio Zerpa tenía razón”, canción que compuso especialmente para él como un tributo.

“Fue vital para las nuevas generaciones que no me conocían. Un hermoso homenaje en vida. Con esa melodía me recibieron en distintos lugares del mundo. Andrés me regaló la canción y yo a él le traje mucha suerte”, supo resaltar Zerpa en ese diálogo con Firpo.

Fue en su primer disco solista. Andrés Calamaro todavía era integrante de “Los Abuelos de la Nada” cuando le pidió permiso para usar su nombre en una canción. El tema “Fabio Zerpa tiene razón” se convertiría en el único hit de “Hotel Calamaro”, LP cuya tapa deja ver al futuro salmón con media cara pintada y rulos dignos del Maradona que jugaba en el Barcelona.

La canción fue corte de difusión en 1984, año en que Calamaro -a su manera- se hizo eco de la distopía imaginada por George Orwell en su famosa novela política. La letra de la canción: Fabio Zerpa tiene razón / hay marcianos entre la gente / no sé qué quieren ni de dónde son / ni que hacen aquí en la Tierra / pero de algo estoy seguro / que están copando el mundo a traición / lo dijeron por televisión / yo ya lo sabía de antes / estoy pensando en una invasión...”

Zerpa es descendiente de un inmigrante austríaco que se enamoró de Rosario del Colla, cerca de Colonia, Uruguay. Tuvo un buen pasar y una educación aristocrática. Fue profesor de Historia y estudió Derecho, Antropología, Psicología, Sociología. En 1951 cruzó el charco para actuar y compartía penurias con Juan Carlos Mareco y Julio Sosa (de hecho, es tesorero de la Academia Nacional del Tango).

La revelación sobre extraterrestres le llegó cuando volaba hacia el Delta. Se había escapado del rodaje de una película. “Antes me decían loco de atar, y ahora me llaman maestro”, supo decir Fabio.