CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de agosto de 2019

07/08/2019 - 21:09 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINÚA)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

13.00 JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019

14.00 CON VOS PROPIA

14.30 JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019

20.00 COCINEROS

21.00 LOS TITULARES

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR

CANAL 14

12.00 ALTO CONTRASTE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TICKET AL SHOW

16.00 PARA TODA MUJER - VIVO

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 RODANDO FOOD TRUCKS

20.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

20.30 DALE FERRO

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PASIÓN POR EL TURF

22.00 SANTIAGO TEATRAL

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

12.37 VAN HELSING. EL CAZADOR DE MONSTRUOS

03.05 ENEMIGO CERCANO

04.48 NI UN HOMBRE MÁS

06.17 AMORES, ENREDOS Y UNA BODA

07.56 BELLEZA INESPERADA

09.49 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA

12.05 EL CURIOSO CASO DE BENJAMÍN BUTTON

15.19 ALGUIEN TIENE QUE CEDER

17.49 BELLEZA INESPERADA

19.43 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA

22.00 EL CURIOSO CASO DE BENJAMÍN BUTTON

TNT

06.00 REYES DE LAS OLAS 2. WAVEMANÍA

07.47 EL INVENCIBLE

09.20 FIREWALL

11.14 DUELO DE TITANES

13.21 DÉJÀ VU

15.40 ¿QUÉ PASÓ AYER?

17.30 PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO

19.34 UN SUEÑO POSIBLE

22.00 XXX. ESTADO DE EMERGENCIA

23.53 LA LEYENDA DE TARZÁN

01.50 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR

03.44 TEMPORADA DE BRUJAS

05.15 HOLLYWOOD ONE ON ONE

TCM

09.17 LOST

10.04 LOST

10.49 LOST

11.33 LOST

12.21 LOST

13.07 LOST

13.52 LOST

14.36 LOST

15.21 LOST

16.04 VECINOS AL RESCATE

17.52 EL GUARDIÁN

19.51 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS

22.00 BONNIE Y CLYDE

00.10 INFRAMUNDO

02.32 LA NOCHE DE LOS MUERTOS VIVIENTES

SPACE

06.00 CELULAR

06.43 ¿QUIÉN SOY?

08.35 A CUALQUIER PRECIO

10.26 MILAGROS INESPERADOS

13.53 BATMAN ETERNAMENTE

16.07 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE

19.13 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER DE LA JUSTICIA

22.00 RESIDENT EVIL 5. LA VENGANZA

00.09 EN PRESENCIA DEL DIABLO

01.38 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN

03.05 INTO THE DARK

04.40 ESTÁN VIVOS

CINECANAL

11.00 PROMESA DE CAMPAÑA

12.40 PODER SIN LÍMITES

14.05 TIEMPO LÍMITE

16.05 SÚPER 8

18.10 PADDINGTON 2

20.05 LA SAGA CREPÚSCULO. AMANECER - PARTE I

22.00 BAJO LA MISMA ESTRELLA





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* MAÑANA, A LAS 22, CLAUDIO ACOSTA PRESENTARÁ UN CONCIERTO BENÉFICO. ESTARÁ ACOMPAÑADO POR SU GRUPO Y CELEBRARÁ SUS 15 AÑOS CON EL CANTO.

*SÁBADO 17, A LAS 22, “PLANEADOR V”, TRIBUTO A SODA STEREO Y CERATI, PRESENTARÁN “CRONOLOGÍA”, GRANDES ÉXITOS.

CLUB SAN CARLOS

(ALBERDI Y SAN JUAN, LA BANDA)

*VIERNES 16, A LAS 21, “LAYQANY”, ENCUENTRO CULTURAL CON ROXANA CARABAJAL, PABLO CARABAJAL, LA PESADA SANTIAGUEÑA, DANZA ASÍ, KALAMA TROPICAL, LA GRAMILLA (DESDE LA PLATA), WARMIS DEL SOL, EL HUMEDAL (DESDE BERISSO), EL TOQUE PERCUSIÓN, Y LA PARTICIPACIÓN ESPECIAL DE LOS TALLERES DE NIÑOS Y ADULTOS DANZA ASÍ.

CAYOCOCO

(AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)

*DOMINGO 18, A PARTIR DE LA MEDIANOCHE, VALDÉS & TELESCOPIOS, EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE SANTIAGO INDIE. ADEMÁS, SALTAMONTES Y FIESTA MACUMBERA A CARGO DE NAXXIRA Y MAGDA.





CINES

SUNSTAR

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

16:40 hs (Cast) 19:20 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)

El REY LEÓN (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

-16:30 hs (Cast) 19:00 hs (Cast)

ANNABELLE 3 : REGRESA A CASA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

22:20 hs (Subt

El REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

-16:50 hs (Cast) 19:20 hs (Cast)

SPIDERMAN: LEJOS DE CASA (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

-21:45 hs (Cast)

TOY STORY 4 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

-16:15 hs (Cast) 18:20 hs (Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

-20:30 hs (Cast)

INFIERNO EN LA TORMENTA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

22:40 hs (Subt)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

17:10 hs (Cast) 19:50 hs (Cast) 22:30 hs (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

MI AMIGO ENZO

CASTELLANO 2D 18:00 (excepto jueves y viernes) - 20:20 (excepto domingo)

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:40 - 22:40

CASTELLANO 3D 21:40

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELL. 2D 16:30 - 19:00 - 22:25

TOY STORY 4 ATP

CASTELLANO 2D 17:30

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP

CASTELLANO 2D 15:30

BTS: Bring the Soul ATP

SUBTITULADA 2D 16:00 (solo sábado) - 18:00 (jueves y viernes) - 20:00 (solo domingo).

DOMINGO 11-08-2019 APERTURA DE BOLETERÍA 17:30

PODÉS ADQUIRIR LAS ENTRADAS EN MIBOLETERIA.COM.AR

VENTA ANTICIPADA

LA ODISEA DE LOS GILES

CASTELLANO 17:30 - 20:00 - 22:30