CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de agosto de 2019

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINÚA)
23.30 MI VIDA ERES TÚ
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
13.00 JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019
14.00 CON VOS PROPIA
14.30 JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019
20.00 COCINEROS
21.00 LOS TITULARES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 ALTO CONTRASTE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TICKET AL SHOW
16.00 PARA TODA MUJER - VIVO
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 RODANDO FOOD TRUCKS
20.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
20.30 DALE FERRO
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 PASIÓN POR EL TURF
22.00 SANTIAGO TEATRAL
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
12.37 VAN HELSING. EL CAZADOR DE MONSTRUOS
03.05 ENEMIGO CERCANO
04.48 NI UN HOMBRE MÁS
06.17 AMORES, ENREDOS Y UNA BODA
07.56 BELLEZA INESPERADA
09.49 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA
12.05 EL CURIOSO CASO DE BENJAMÍN BUTTON
15.19 ALGUIEN TIENE QUE CEDER
17.49 BELLEZA INESPERADA
19.43 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA
22.00 EL CURIOSO CASO DE BENJAMÍN BUTTON
TNT
06.00 REYES DE LAS OLAS 2. WAVEMANÍA
07.47 EL INVENCIBLE
09.20 FIREWALL
11.14 DUELO DE TITANES
13.21 DÉJÀ VU
15.40 ¿QUÉ PASÓ AYER?
17.30 PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO
19.34 UN SUEÑO POSIBLE
22.00 XXX. ESTADO DE EMERGENCIA
23.53 LA LEYENDA DE TARZÁN
01.50 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR
03.44 TEMPORADA DE BRUJAS
05.15 HOLLYWOOD ONE ON ONE
TCM
09.17 LOST
10.04 LOST
10.49 LOST
11.33 LOST
12.21 LOST
13.07 LOST
13.52 LOST
14.36 LOST
15.21 LOST
16.04 VECINOS AL RESCATE
17.52 EL GUARDIÁN
19.51 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS
22.00 BONNIE Y CLYDE
00.10 INFRAMUNDO
02.32 LA NOCHE DE LOS MUERTOS VIVIENTES
SPACE
06.00 CELULAR
06.43 ¿QUIÉN SOY?
08.35 A CUALQUIER PRECIO
10.26 MILAGROS INESPERADOS
13.53 BATMAN ETERNAMENTE
16.07 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE
19.13 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER DE LA JUSTICIA
22.00 RESIDENT EVIL 5. LA VENGANZA
00.09 EN PRESENCIA DEL DIABLO
01.38 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN
03.05 INTO THE DARK
04.40 ESTÁN VIVOS
CINECANAL
11.00 PROMESA DE CAMPAÑA
12.40 PODER SIN LÍMITES
14.05 TIEMPO LÍMITE
16.05 SÚPER 8
18.10 PADDINGTON 2
20.05 LA SAGA CREPÚSCULO. AMANECER - PARTE I
22.00 BAJO LA MISMA ESTRELLA
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
* MAÑANA, A LAS 22, CLAUDIO ACOSTA PRESENTARÁ UN CONCIERTO BENÉFICO. ESTARÁ ACOMPAÑADO POR SU GRUPO Y CELEBRARÁ SUS 15 AÑOS CON EL CANTO.
*SÁBADO 17, A LAS 22, “PLANEADOR V”, TRIBUTO A SODA STEREO Y CERATI, PRESENTARÁN “CRONOLOGÍA”, GRANDES ÉXITOS.
CLUB SAN CARLOS
(ALBERDI Y SAN JUAN, LA BANDA)
*VIERNES 16, A LAS 21, “LAYQANY”, ENCUENTRO CULTURAL CON ROXANA CARABAJAL, PABLO CARABAJAL, LA PESADA SANTIAGUEÑA, DANZA ASÍ, KALAMA TROPICAL, LA GRAMILLA (DESDE LA PLATA), WARMIS DEL SOL, EL HUMEDAL (DESDE BERISSO), EL TOQUE PERCUSIÓN, Y LA PARTICIPACIÓN ESPECIAL DE LOS TALLERES DE NIÑOS Y ADULTOS DANZA ASÍ.
CAYOCOCO
(AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)
*DOMINGO 18, A PARTIR DE LA MEDIANOCHE, VALDÉS & TELESCOPIOS, EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE SANTIAGO INDIE. ADEMÁS, SALTAMONTES Y FIESTA MACUMBERA A CARGO DE NAXXIRA Y MAGDA.
CINES
SUNSTAR
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
16:40 hs (Cast) 19:20 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)
El REY LEÓN (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
-16:30 hs (Cast) 19:00 hs (Cast)
ANNABELLE 3 : REGRESA A CASA (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
22:20 hs (Subt
El REY LEÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
-16:50 hs (Cast) 19:20 hs (Cast)
SPIDERMAN: LEJOS DE CASA (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
-21:45 hs (Cast)
TOY STORY 4 (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
-16:15 hs (Cast) 18:20 hs (Cast)
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
-20:30 hs (Cast)
INFIERNO EN LA TORMENTA (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
22:40 hs (Subt)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
17:10 hs (Cast) 19:50 hs (Cast) 22:30 hs (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
MI AMIGO ENZO
CASTELLANO 2D 18:00 (excepto jueves y viernes) - 20:20 (excepto domingo)
RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:40 - 22:40
CASTELLANO 3D 21:40
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
CASTELL. 2D 16:30 - 19:00 - 22:25
TOY STORY 4 ATP
CASTELLANO 2D 17:30
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP
CASTELLANO 2D 15:30
BTS: Bring the Soul ATP
SUBTITULADA 2D 16:00 (solo sábado) - 18:00 (jueves y viernes) - 20:00 (solo domingo).
DOMINGO 11-08-2019 APERTURA DE BOLETERÍA 17:30
PODÉS ADQUIRIR LAS ENTRADAS EN MIBOLETERIA.COM.AR
VENTA ANTICIPADA
LA ODISEA DE LOS GILES
CASTELLANO 17:30 - 20:00 - 22:30