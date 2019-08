VIDEO | Charly García volvió al Luna Park y lo conquistó

07/08/2019 - 22:54 Pura Vida

Charly García sintetizó su presente de redención musical con el regreso al estadio Luna Park -territorio que abrigó a algunos de sus mejores discos-, después de siete años de ausencia, bajo el universo conceptual que denomina "La Torre de Tesla", que le permitió acomodar, bajo una nueva gramática, canciones antiguas y recientes.

Con media hora de retraso para el anuncio que se hizo al público, García abrió el fuego de la noche con Nito Mestre como invitado para ofrecer una versión de "Instituciones", la canción de apertura del último disco de Sui Géneris que, por su brusco cambio de norte, empujó el final de aquel dúo (para aquel entonces, cuarteto); ciclo que se clausuró, precisamente, en el Luna Park.

La noche prosiguió combinando tiempos y temperamentos: el momento en el piano con "De mí"; el presente inmediato con "La máquina de ser feliz" y "Rivalidad", y el guiño al público, que arrebató todas las entradas a la venta en unas pocas horas, con "Yendo de la cama al living", "Cerca de la revolución", "Demoliendo hoteles" y "Nos siguen pegando abajo".

El tiempo político también atravesó la noche, ya sea con alguna ironía del propio García en el escenario como por el resonante canto contra el presidente Mauricio Macri en las tribunas del estadio. García aprovechó el fragor del momento para responder con "No llores por mi Argentina", acompañado por Pedro Aznar. "No es un invitado si nunca se fue", le regaló García al ex bajista de Serú Girán.

El recorrido, que concluyó con "Total interferencia" y "gracias chicos y chicas", fue acompañado por Fabián "El Zorrito" Quintiero en teclados; Rosario Ortega en coros; y el trío chileno integrado por Toño Silva, en batería, Carlos González en bajo y Kiuge Hayashida en guitarra.

El público, que pobló el Luna Park acaso ya predispuesto para la fiesta, encontró sin embargo la gratitud de la correspondencia artística.





