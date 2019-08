Hubo superávit comercial de U$S 5.589 millones

07/08/2019 - 23:27 Economía

El comercio exterior argentino tuvo un saldo positivo de US$ 5.589 millones en el primer semestre de 2019, producto de exportaciones por US$ 30.752 millones frente a importaciones de US$ 25.163 millones, según cifras preliminares divulgadas por el Indec.

Las exportaciones del primer semestre crecieron 2,4% frente al mismo período del año anterior y las importaciones cayeron 27,9%.

El informe estadístico del comercio exterior argentino expone datos preliminares de los primeros seis meses de 2019, en los que se discrimina la actividad de exportación e importación desglosada por país y por regiones.

En el ránking de exportaciones por país, Brasil lidera con 17% del total, seguido por China, con 7%; Estados Unidos, 6%; Chile, 5%; Vietnam, 5%; India, 4%; Indonesia, 3%; Holanda, 3%; Suiza, 2% y Egipto, 2%, entre otros países.

En el caso de las importaciones realizadas por la Argentina en el primer semestre de 2019, Brasil participa con 21%; China, 18%; Estados Unidos, 13%; Alemania, 6%; Paraguay, 4%; Bolivia, 3%; Thailandia, 2%; México 2% y España, 2%, entre otros.

En el comercio desglosado por regiones, las exportaciones al Mercosur sumaron US$ 6.135 millones, con una baja de 8,4%, mientras que las importaciones alcanzaron los US$ 6.667 millones, 37,8% menos frente al primer semestre de 2018.