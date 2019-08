Femia ya está recuperado; Miracco aún no

07/08/2019 - 23:43 Deportivo

A pesar de que este fin de semana no habrá competencia por la Superliga, el plantel de Central Córdoba no descansa y ayer cumplió con una nueva e intensa jornada de entrenamiento, que se desarrolló en las instalaciones de Old Lions Rugby Club, en el turno matutino.

Las principales novedades en el elenco que dirige Gustavo Coleoni fueron dos: una positiva y una negativa. La positiva es que Nicolás Femia, autor del gol del triunfo ante Atlético Tucumán, se mostró recuperado de una molestia y trabajó a la par del grupo. El volante que llegó de Sacahispas había acusado un golpe en el partido ante el “Decano”, por lo cuál debió ser reemplazado, pero fue solamente eso y ni siquiera hizo falta que se le practiquen estudios. Ayer Femia participó del reducido de fútbol normalmente, por lo que podrá ser considerado por el cuerpo técnico para el compromiso de la tercera fecha ante Talleres, en el Kempes cordobés, el viernes 16 de agosto a las 21.10.

La noticia negativa es que Nicolás Miracco aún no tiene el alta médica y volvió a trabajar de manera diferenciada, por lo que su presencia ante la “T” todavía es una incógnita.

El delantero sufrió un desgarro de 3 centímetros en el recto anterior del cuádriceps de su pierna derecha, durante el primer amistoso de pretemporada en Córdoba, ante Belgrano. Y si bien ya pasaron más de 21 días (tiempo estimado para que cicatrice ese tipo de lesión) la zona afectada es de las más complejas, por lo que demanda mucho más tiempo de recuperación.

El plantel volverá a entrenar hoy, desde las 9, en el predio de Ingenieros, a puertas cerradas y sin atención a la prensa. El viernes la práctica será a las 9, en el Terrera, a puertas cerradas y con posterior atención a la prensa desde las 12. Luego el plantel será licenciado sábado y domingo, para retomar las prácticas el día lunes.