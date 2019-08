FÚNEBRES | 8 de agosto de 2019

08/08/2019 - 00:40 Funebres

CARRIZO, YOLANDA SATURNINA (q.e.p.d.) Falleció 6/8/19|. Carolina y María Juliana Flores, participan su fallecimiento y acompañan a Maruca y Marcelo en oracion y mucho cariño deseando consuelo en su dolor.

KALIÑUK, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/19|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Su tía Zulema Bóboli, sus primos Zuli, Gladis, Raquel y Nancy y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruiegan oraciones en su memoria.

KALIÑUK, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/19|. El consejo de administracion y socios de la Cooperativa Provicion de Agua Potable y otros Servicios Publicos de Villa Zanjon Ltda. participan el fallecimiento de su socio y ex-consejero. Acompaña en el dolor a su apreciada flia. Se ruegan oraciones por su eterno descanso.

MADRIGAL BELTRÁN, LILIA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/19|. Su esposo Mario, hijos Diego, Joaquín, Cecilia, h/pol, Romina, Mercedes, nietos Mariano, Amir, Héctor, Victoria, participan su fallec. Sus restos serán inhumados a las 11 hs en el cemet. La Piedad. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/V) . Serv. Hamburgo Cia de Seguros S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MADRIGAL BELTRÁN, LILIA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/19|. José Rodolfo Basualdo y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, FERMÍN NICASIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. Sus hijos Elsa, Mary, Yoli, Pocha, Oca, Pibe, hijos politicos Jorge, Gido, Daniel, nietos, bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Santa Maria. Servicio REalizado por NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162. Tel. 4219787.

RODRIGUEZ, FELIPA FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/19|. Sus hijos Norma, Graciela, Pedro, Carlos, Susana, Dario, Irene, Gustavo h. politico Anibal, Ramon, Graciela, Segundo, Nimia, Rodolfo, Cristina nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Famatina. Dpto. Guasayan. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ROJO, ADOLFO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. Juan Carlos Landriel y familia lamentan profundamente su fallecimiento, abrazan con sentido afecto a sus seres queridos y ruegan a Dios por el eterno descanso de su alma.

ROJO, ADOLFO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. El Globito F.C. despide con profunda tristeza a Dolfi, uno de los fundadores e infaltable jugador de aquellas inolvidables siestas de buen futbol. Acompañan a su esposa, hijos, hermanoss y demás familiares en tan doloroso momento. Chau "Cuervo", nos vemos.

CASTILLO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/18|. "Un año de tu partida ... imposible no estar tristes. Dificil no lamentar tu ausencia, pero tu recuerdo está cada día en nuestro corazón". Tus hermanos José Alberto, Ramón Eduardo, Cesar Gustavo y Karina Alejandra Castillo y sus flias. invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

DAV ERIO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/15|. Querida hermana, hoy hace 4 años que no estás con nosotros no te olvidamos nunca, siempre te tenemos en nuestros corazones. Te amamos. Tus hermanos Mavel Daverio y Hugo Montalivet, tus sobrinos Mavel, Alejandra, Andrea, sus sobrinos nietos y demás familiares y amigos invitan a la misa que se hará en su memoria en parroquia Santa Rita a las 20 hs, que descanses en paz.

GUTIÉRREZ, CARLOS RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/16|. Hace 3 años, 2 meses partías al encuentro de nuestro Padre, te fuiste, solo callado en la madrugada dejando un vacio triste y que nunca nadie llenara jamás. Que descanses en los brazos del Señor. Sus padres Juan y Nora, hermanos y tíos invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santo Cristo. Bº Mosconi.

SANTILLÁN, SEGUNDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. El Señor me dio, el Señor me lo quitó. Bendito el nombre del Señor! Job 1,21. " Hno. querido cuanto te extrañamos, te fuiste impensadamente, como un torbellino. Alguien te llamaba, alguien que te preparó desde siempre un lugar para vos. Un lugar de plenitud y felicidad, donde ya no hay más llanto ni dolor. Y como Jesús dijo "El que cree en mi, aunque muera vivirá". Confiamos en su palabra hoy vives según su promesa, vives y vivirás siempre en nuestro corazón. Gracias Señor por los años que nos regalaste junto a él, por los dones que le concediste y por el amor que le brindamos y recibimos de él. Hermano te amaremos siempre. Su madre Gervasia, hermanos Walter y Liliana.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Nora Acosta, sus hijos Marcos y María Laura participan su fallecimiento y acompañan al querido Dr. Joaquín Rey en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

REY, JOAQUÍN VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Carlos Joaquin Pedro y familia, Jose R. Lugones y familia participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

SILVA, DIEGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. Su tía Silvia, primos Graciela y Enzo, sus sobrinos: Oscar y Paola, Daniel y Fabiana; María Belén, sus sobrinos nietos: Rita, Oscar y Ana Lucia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA, DIEGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. Directivos, personal administrativo y el cuerpo docente del colegio Secundario Puesto de Juanes (Loreto) agrup. Nº 86146/142 participan con dolor el fallecimiento del hermano del Prof. Ramón Silva y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, RAMÓN TIBURCIO (q.e.p.d.) Falleció en Tartagal Salta el 6/8/19|. "El único que puede tomar nuestras vidas es Dios, nuestro padre, quien en un principio nos envió a este mundo con la idea que un día retornaríamos a su presencia". Carlos, Cecilia, Olga y Ricardo participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su colega y amiga Liliana Ávila de Savio. Dale Señor el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin. Frías.

ESOBAR, TRANCELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/19|. Sus hijos Carmen, Olga, Rosalia y Argentina, h/pol, y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cemet. de Ardiles, Dpto. Banda. Exequias, Ceremonial, Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

JIMÉNEZ, LUISA DORA (q.e.p.d.) Falleicó el 7/8/19|. La comunidad educativa del colegio Nuestra Sra. de La Salette acompañan a la Prof. Lorena Jiménes por la pérdida de su mamá Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, LUISA DORA (q.e.p.d.) Falleicó el 7/8/19|. Profesoras Marianina y Gabriela Piñeyro y respectivas flias. participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su colega Lorena Jiménes.

LEDESMA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/19|. Sus hijos: Elizabeth, Loli y Cristian, hijos políticos Rafael, Diego y Silvana, nietos: Guada, Lisandro, Santi, Luna y Mili participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Cristo Redentor previo oficio religioso en la parroquia Nuestra Señora del Rosario.

LEDESMA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/19|. Fuiste para mí una madre. Cuidaste de mí y de tus nietos con gran amor, Te recordaremos cada día de nuestras vidas y serás la estrella que guiara nuestros pasos. Descansa en paz, querida Maga y brille para ti la luz que no tiene fin. Sus hijos: Silvana, Cacho, Victoria, Guadalupe y tu querido Lisando. Participan su fallecimiento.

LEDESMA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/19|. Fuiste quien cuidó de nosotros con mucho cariño y dedicación, con mucha responsabilidad, fuiste una persona atenta y leal. Que Dios te reciba en sus brazos donde encuentre paz y que brille para ti la Luz que no tiene fin. Nene López, Marta, Joaquín, Romina y Amelia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/19|. Sus vecinos y amigos de los barrios 9 de Julio y 102 Viviendas de Fernández participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descaso eterno.

LEDESMA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/19|. Amiga dejaste de sufrir, te aferraste a la vida por tus hijos y nietos, fuiste una madraza para ellos y para mis hijos cuando eran pequeños. Leal y generosas no olvidaste a su familia donde siempre fuiste recibida con cariño. Jamás te olvidaremos y estarás en nuestras oraciones pidiéndole al Señor por tu descanso eterno en paz y una cristiana resignación para su familia. Te despiden con tristeza Kiko Uliana, sus hijos Hugo Mónica y Ema y sus nietos te recordaran siempre.

MORANTE, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. Compañeros de la UPA Nº 4 del Bº Ejercito Argentino de su hija Julieta Morante participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, ROBERTO NABIH (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. Dr. Rolando O. Vittar y flia., Dr. Edgardo R. Vittar y flia., Dra. Noemi Vittar de Batika y flia., Dr. Osvaldo F. Vittar y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento.rogamos oraciones.

VITTAR, ROBERTO NABIH (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. Ineria R. Vittar, sus hijos Evy, Vivi y Guillermo participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos tristes momentos.

VITTAR, ROBERTO NABIH (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. Sus familiares Esperanza Grau de Vittar y sus hijos Roberto y Cristina, Cacho y Nena, Norma y Ruben despiden al querido Nabih, rogando por su descanso eterno y cristiana resignación para toda su familia.

VITTAR, ROBERTO NABIH (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. Ricardo Alberto Zavaleta, su esposa Elsa Helena Rafael, sus hijos Gabriela y Germán Basbus, Ana Lucia y Alejandro Cavallotti, María Gracia y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, ROBERTO NABIH (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. Erik Galván, su esposa, hijas y hermanas despiden al amigo, a la gran persona que fuera en vida, un Señor; y acompañan a su esposa e hijos en tan difícil momento y despiden a Nabih con inmenso dolor y mucho cariño. Gracias por vuestra amistad. Hasta siempre Nabih.

VITTAR, ROBERTO NABIH (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. Señor dale el descanso eterno. Aldo Cardozo, su esposa Olga Aragón e hijos, con sus respectivas familias, participan con el más profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo y compañero de muchas buenas horas compartidas. Acompañan a sus familiares con el más cálido sentimiento. Quimilí.

VITTAR, ROBERTO NABIH (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. Siempre te recordaré como una buena y excelente persona que has sido conmigo. Yuse Vittar, su esposa Nora García e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia rogando oraciones en su memoria.

VITTAR, ROBERTO NABIH (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. Leonor F. de Vittar, sus hijos Doky, Tani, Bepi, Chuni, Buni y Emilio participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, ROBERTO NABIH (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. Ricardo Vittar, Mercedes Sonzini, sus hijas Belen, Celeste y Soledad y flias. Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, ROBERTO NABIH (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. Padre Italo Conti ( en Italia ) y Ruben Dario Martinez participan con profundo pesar el fallecimiento del querido amigo Nabih, acompañan en el dolor a toda su familia rogando oracione en su memoria.