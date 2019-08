Capítulo tres para el torneo Chelala Garden

08/08/2019 - 21:40 Amateur

El certamen denominado “Chelala Garden”, de la Liga que Potreritos organiza en su predio, tendrá mañana la tercera fecha, que presentará atractivas propuestas.

La cartelera de la tarde sabatina es la que se detalla a continuación:

En Cancha Nº 1: 14.10, Industria vs. Club 10; 15.30, Tronkitos vs. Almirante Brown y 17, La Juve vs. Mojones. En Cancha Nº 2: 15, La Eskina vs. Warriors y 16.30, Stuttgart vs. Sarmiento. En Cancha Nº 3: 15, Potreros vs Necochea (Interzonal) y 16.30, Ajax FC vs. Carlitos Legui.

En Cancha Nº 4: 15, Atlético Cayetano vs. Quinto Pasaje y 16.30, Amigos de Lucianita vs S23 FC. En Cancha Nº 5: 15, Barza Juniors vs. Las Heras y 16.30, San Carlos vs. La Andes.

Como cada sábado, una gran cantidad de aficionados se dará cita en el predio de Independencia Prolongación, para seguir de cerca las acciones de esta nueva y emotiva fecha de Potreritos.l