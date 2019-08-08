CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de agosto de 2019

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)
23.30 MI VIDA ERES TÚ
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
11.00 PREOLÍMPICO DE CHINA
13.00 JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019
14.00 COCINEROS
15.30 JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019
21.00 LOS TITULARES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 DE A DOS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 CULTURAR TV
16.00 FANÁTICAS
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 COPA SGO: VÉLEZ SARSFIELD VS. CENTRAL CORDOBA
20.30 SÚPER FÚTBOL
21.30 PEDALIER
22.00 SANTIAGO TEATRAL
22.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.17 LOONEY TUNES. DE NUEVO EN ACCIÓN
08.02 EL VERANO DE SUS VIDAS
10.09 FENÓMENO
12.38 EL NOVIO DE MI MAMÁ
14.17 DOS VIDAS EN UN INSTANTE
16.08 FENÓMENO
18.36 LOONEY TUNES. DE NUEVO EN ACCIÓN
20.20 EL NOVIO DE MI MAMÁ
22.00 MUNDO SURREAL
TCM
06.55 LOST - T. 2 - EP. 21 - ?
15.54 EL GUARDIÁN
17.37 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS
19.48 EL HOMBRE SIN SOMBRA
22.00 INFRAMUNDO
TNT
07.23 FIREWALL
09.18 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA
11.20 SHERLOCK HOLMES
13.33 ¿QUÉ PASÓ AYER?
15.23 XXX. ESTADO DE EMERGENCIA
17.09 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE
19.42 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE
22.00 LA LEYENDA DE TARZÁN
23.59 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR
SPACE
08.32 DESAFÍO MOTOR
09.03 MILAGROS INESPERADOS
12.13 SPL3. PARADOJA
13.51 BATTLESTAR GALACTICA. SANGRE Y CROMO
15.33 EL REY DE LOS LUCHADORES
17.17 ULTRAVIOLETA
18.52 CUANDO UN EXTRAÑO LLAMA
20.30 LA APARICIÓN
22.00 INTO THE DARK - T. 1 - EP. 11 - OBSESIÓN
23.45 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN
CINECANAL
11.47 EL PLANETA DE LOS SIMIOS
13.57 KUNG FU PANDA 2
15.32 LA LEGIÓN DEL ÁGUILA
17.35 EL ATAQUE
20.00 EL PRECIO DEL MAÑANA
22.00 TERMINATOR. GÉNESIS
VOLVER
07.00 INSENSATO CORAZÓN
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PULSACIONES
11.00 SOS MI HOMBRE
12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 TELESHOW INTERNACIONAL
14.00 INSENSATO CORAZÓN
15.00 CAMPEONES DE LA VIDA
16.00 SON DE FIERRO
17.00 LOS ÚNICOS
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 SOS MI HOMBRE
20.00 PULSACIONES
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 MATRIMONIOS Y ALGO MÁS
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*HOY, A LAS 22, CLAUDIO ACOSTA PRESENTARÁ UN CONCIERTO BENÉFICO. ACOMPAÑADO POR SU GRUPO Y CELEBRARÁ SUS 15 AÑOS CON EL CANTO.
*SÁBADO 17, A LAS 22, “PLANEADOR V”, TRIBUTO A SODA STEREO Y CERATI, PRESENTARÁN “CRONOLOGÍA”, GRANDES ÉXITOS.
CLUB SAN CARLOS
(ALBERDI Y SAN JUAN, LA BANDA)
*VIERNES 16, A LAS 21, “LAYQANY”, ENCUENTRO CULTURAL CON ROXANA CARABAJAL, PABLO CARABAJAL, LA PESADA SANTIAGUEÑA, DANZA ASÍ, KALAMA TROPICAL, LA GRAMILLA (DESDE LA PLATA), WARMIS DEL SOL, EL HUMEDAL (DESDE BERISSO), EL TOQUE PERCUSIÓN, Y LA PARTICIPACIÓN ESPECIAL DE LOS TALLERES DE NIÑOS Y ADULTOS DANZA ASÍ.
BARRIO LA FRATERNIDAD
(LÁZARO CRIADO Y JERÓNIMO REBOTARO, LA BANDA)
*SÁBADO 10, A LAS 17, FUNCIÓN A LA GORRA DE LA OBRA “LAS PRIMAS SANTIAGUEÑAS”, DE SANDRA CAMILETTI, CON PATRICIA MOYANO.
CAYOCOCO
(AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)
*DOMINGO 18, A PARTIR DE LA MEDIANOCHE, VALDÉS & TELESCOPIOS, EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE SANTIAGO INDIE. ADEMÁS, SALTAMONTES Y FIESTA MACUMBERA A CARGO DE NAXXIRA Y MAGDA.
CINES
SUNSTAR
RÁPIDO Y FURIOSO (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
09 /08 16:40 hs (Cast) 19:20 hs (Cast) 22:00 hs (Cast) 00:40 hs (Cast)
REY LEÓN (3D)
ANIMACIÓN (ATP) 09,/08 - 16:30 hs (Cast) 19:00 hs (Cast)
ANNABELLE 3 : REGRESA A CASA (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS) 09,10/08 - 22:20 hs (Subt) 00:30 hs (Subt)
El REY LEÓN (2D)
ANIMACION (ATP)
09/08 -17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast)
MEJOR QUE NUNCA (2D)
COMEDIA (ATP) 09,10/ 08 -22:15 hs (Subt) 00:20 hs (Cast
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
09/08 -16:00 hs (Cast) 17:50 hs (Cast)
SPIDERMAN: LEJOS DE CASA (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY HASTA EL 14 /08 - 19:40 hs (Cast)
MI AMIGO ENZO (2D)
COMEDIA (+ 13 AÑOS) 09,10/08 22:15 hs (Subt) 00:30 hs (Subt)
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
09/08 -17:30 hs
RÁPIDO Y FURIOSO (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS) 09,10 /08 19:35 hs (Cast) 21:45 hs (Subt) 00:30 hs (Subt PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
MI AMIGO ENZO ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:00 (excepto Jueves y viernes) - 20:20 (excepto domingo)
RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:40 - 22:40
CASTELLANO 3D 21:40
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 16:30 - 19:00 - 22:25
TOY STORY 4 ATP
CASTELLANO 2D 17:30
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP
CASTELLANO 2D 15:30
BTS: Bring the Soul ATP
SUBTITULADA 2D 16:00 (solo sábado) - 18:00 (jueves y viernes) - 20:00 (solo domingo).
VENTA ANTICIPADA
LA ODISEA DE LOS GILES
CASTELLANO 17:30 - 20:00 - 22:30
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $250
Jubilados, Docentes y Estudiantes: $170 todos los días
3D Entrada General: $260
Jubilados, Docentes y Estudiantes: $180 todos los días.