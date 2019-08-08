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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de agosto de 2019

A LAS 21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

- 21:48 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES


TV PÚBLICA

11.00 PREOLÍMPICO DE CHINA

13.00 JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019

14.00 COCINEROS

15.30 JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019

21.00 LOS TITULARES


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.00 DE A DOS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 CULTURAR TV

16.00 FANÁTICAS

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 COPA SGO: VÉLEZ SARSFIELD VS. CENTRAL CORDOBA

20.30 SÚPER FÚTBOL

21.30 PEDALIER

22.00 SANTIAGO TEATRAL

22.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.17 LOONEY TUNES. DE NUEVO EN ACCIÓN

08.02 EL VERANO DE SUS VIDAS

10.09 FENÓMENO

12.38 EL NOVIO DE MI MAMÁ

14.17 DOS VIDAS EN UN INSTANTE

16.08 FENÓMENO

18.36 LOONEY TUNES. DE NUEVO EN ACCIÓN

20.20 EL NOVIO DE MI MAMÁ

22.00 MUNDO SURREAL

TCM

06.55 LOST - T. 2 - EP. 21 - ?

15.54 EL GUARDIÁN

17.37 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS

19.48 EL HOMBRE SIN SOMBRA

22.00 INFRAMUNDO

TNT

07.23 FIREWALL

09.18 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA

11.20 SHERLOCK HOLMES

13.33 ¿QUÉ PASÓ AYER?

15.23 XXX. ESTADO DE EMERGENCIA

17.09 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE

19.42 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE

22.00 LA LEYENDA DE TARZÁN

23.59 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR

SPACE

08.32 DESAFÍO MOTOR

09.03 MILAGROS INESPERADOS

12.13 SPL3. PARADOJA

13.51 BATTLESTAR GALACTICA. SANGRE Y CROMO

15.33 EL REY DE LOS LUCHADORES

17.17 ULTRAVIOLETA

18.52 CUANDO UN EXTRAÑO LLAMA

20.30 LA APARICIÓN

22.00 INTO THE DARK - T. 1 - EP. 11 - OBSESIÓN

23.45 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN

CINECANAL

11.47 EL PLANETA DE LOS SIMIOS

13.57 KUNG FU PANDA 2

15.32 LA LEGIÓN DEL ÁGUILA

17.35 EL ATAQUE

20.00 EL PRECIO DEL MAÑANA

22.00 TERMINATOR. GÉNESIS

VOLVER

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PULSACIONES

11.00 SOS MI HOMBRE

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 TELESHOW INTERNACIONAL

14.00 INSENSATO CORAZÓN

15.00 CAMPEONES DE LA VIDA

16.00 SON DE FIERRO

17.00 LOS ÚNICOS

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 SOS MI HOMBRE

20.00 PULSACIONES

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 MATRIMONIOS Y ALGO MÁS


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*HOY, A LAS 22, CLAUDIO ACOSTA PRESENTARÁ UN CONCIERTO BENÉFICO. ACOMPAÑADO POR SU GRUPO Y CELEBRARÁ SUS 15 AÑOS CON EL CANTO.

*SÁBADO 17, A LAS 22, “PLANEADOR V”, TRIBUTO A SODA STEREO Y CERATI, PRESENTARÁN “CRONOLOGÍA”, GRANDES ÉXITOS.

CLUB SAN CARLOS

(ALBERDI Y SAN JUAN, LA BANDA)

*VIERNES 16, A LAS 21, “LAYQANY”, ENCUENTRO CULTURAL CON ROXANA CARABAJAL, PABLO CARABAJAL, LA PESADA SANTIAGUEÑA, DANZA ASÍ, KALAMA TROPICAL, LA GRAMILLA (DESDE LA PLATA), WARMIS DEL SOL, EL HUMEDAL (DESDE BERISSO), EL TOQUE PERCUSIÓN, Y LA PARTICIPACIÓN ESPECIAL DE LOS TALLERES DE NIÑOS Y ADULTOS DANZA ASÍ.

BARRIO LA FRATERNIDAD

(LÁZARO CRIADO Y JERÓNIMO REBOTARO, LA BANDA)

*SÁBADO 10, A LAS 17, FUNCIÓN A LA GORRA DE LA OBRA “LAS PRIMAS SANTIAGUEÑAS”, DE SANDRA CAMILETTI, CON PATRICIA MOYANO.

CAYOCOCO

(AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)

*DOMINGO 18, A PARTIR DE LA MEDIANOCHE, VALDÉS & TELESCOPIOS, EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE SANTIAGO INDIE. ADEMÁS, SALTAMONTES Y FIESTA MACUMBERA A CARGO DE NAXXIRA Y MAGDA.


CINES

SUNSTAR

RÁPIDO Y FURIOSO (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

09 /08 16:40 hs (Cast) 19:20 hs (Cast) 22:00 hs (Cast) 00:40 hs (Cast)

REY LEÓN (3D)

ANIMACIÓN (ATP) 09,/08 - 16:30 hs (Cast) 19:00 hs (Cast)

ANNABELLE 3 : REGRESA A CASA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS) 09,10/08 - 22:20 hs (Subt) 00:30 hs (Subt)

El REY LEÓN (2D)

ANIMACION (ATP)

09/08 -17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast)

MEJOR QUE NUNCA (2D)

COMEDIA (ATP) 09,10/ 08 -22:15 hs (Subt) 00:20 hs (Cast

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

09/08 -16:00 hs (Cast) 17:50 hs (Cast)

SPIDERMAN: LEJOS DE CASA (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY HASTA EL 14 /08 - 19:40 hs (Cast)

MI AMIGO ENZO (2D)

COMEDIA (+ 13 AÑOS) 09,10/08 22:15 hs (Subt) 00:30 hs (Subt)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

09/08 -17:30 hs

RÁPIDO Y FURIOSO (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS) 09,10 /08 19:35 hs (Cast) 21:45 hs (Subt) 00:30 hs (Subt PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

MI AMIGO ENZO ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:00 (excepto Jueves y viernes) - 20:20 (excepto domingo)

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:40 - 22:40

CASTELLANO 3D 21:40

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 16:30 - 19:00 - 22:25

TOY STORY 4 ATP

CASTELLANO 2D 17:30

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP

CASTELLANO 2D 15:30

BTS: Bring the Soul ATP

SUBTITULADA 2D 16:00 (solo sábado) - 18:00 (jueves y viernes) - 20:00 (solo domingo).

VENTA ANTICIPADA

LA ODISEA DE LOS GILES

CASTELLANO 17:30 - 20:00 - 22:30

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $250

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $170 todos los días

3D Entrada General: $260

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $180 todos los días.

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