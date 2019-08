Sigue el Torneo Apertura “Juan Ricartti” y “Juan Barreto”

08/08/2019 - 21:51 Amateur

Mañana se pondrá en marcha la quinta fecha del Torneo Apertura denominado “Juan Ricartti y Juan Barreto”, que organiza la Asociación de Futbolistas Amateurs para equipos de las categorías C50 y C55. Los cotejos se jugarán a las 15 y 16.30, según el siguiente cronograma:

En Asociación Nº 1: Loreto Seniors vs. Profesores de Educación Física (C55), Las Heras vs. San Carlos (C50). En Asociación Nº 2: Arquitectos vs. San Roque (C55), Chacarita vs. Veteranos de Güemes (C55). En Banco Provincia: 16.30, Banco Provincia B vs. Lubri HD (C55). En Logística: Amigos de Mono Acuña vs. Saravah (C55), Amigos de Bolita vs. Lagarto Malvinas (C55). En Sur: 16.30, Puerto Nuevo vs. Puente Alsina (C50). En Defensores de Forres: Rabenar FC vs. Campeones del 28 (C50), Rabenar Seniors vs. Campeones del 28 (C55). En San Isidro: Nuevo Loreto Seniors vs. Los Maestros (C55), Villa Hortencia vs. Escuela 102 (C50). En Abogados: 14.30, Abogados Seniors vs. Sitravise IPVU (C55).

En Ingenieros: 16.30, Técnicos vs. Súper Colón (C55). En Zanjón: Despensa Mis Nietitos vs. Frutería Carlitos (C50), Zanjón vs. Almirante Brown (C50).l