Caja Unse ante Contadores, un duelo que promete mucho

08/08/2019 - 21:52 Amateur

La Liga del Cyac (Conciencia y Acción Ciudadana) tendrá mañana una nueva fecha en la que se destaca el duelo entre Caja Unse y Contadores, que se disputará en el primer turno de la cancha de Marquezano.

El horario estipulado para el primer turno es el de las 14.30, mientras que el del segundo arrancará a las 16.30.

El programa completo es el siguiente: En Médicos: 14.30, Médicos vs. Gente Ganadora. En Abogados: Cuervos Max vs. Huaicondeños y Red Star Abogados vs. Ciencias Económicas. En Copse: 14.30, Copse Peregrinos vs. Fortín. En Marquezano: C. Unse vs. Contadores y Sarmiento vs. Abogados. En Bascón Nº 1: Yanda vs. Unse Exactas y San Fernando vs. Buen Pastor. En Bascón Nº 2: 14.30, V. Negrita vs. El Clásico. l