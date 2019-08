La Castelli ante Absalón Ibarra, el que se roba la atención

08/08/2019 - 22:02 Amateur

La dirigencia de la Liga Clásicos Barriales del Sur programó para mañana la cuarta fecha de su certamen.

Uno de los encuentros más esperados, y que se robará toda la atención, es el que enfrentará a La Castelli con Absalón Ibarra, por la categoría C30. El encuentro se disputará en el tercer turno de la cancha de Tradición.

Los partidos del primer turno, para las canchas de tres encuentros comenzarán a las 14.30, con 15 minutos de tolerancia. El segundo está programado para las 15.30 y el tercero, para las 16.30. Mientras que en las canchas de dos partidos, se jugará a las 15 y 16.

El programa es:

En Mosconi: Vagos de Mosconi vs. Juveniles de la Ancha (20), Pibes del Cáceres vs. Bº Rivadavia (20), Mónaco vs. Bº Rivadavia (30). En Villa María: Villa María Jrs. vs. Gente de Polaco (20), La Gruta vs. La Güemes (20). En Santa Lucía: Bº Libertad vs. Santa Lucía (20), Vinalar FC vs. Piratas de Simusa (20), John Kennedy vs. Amigos de Mica (20).

En Tradición: Rejunte de la Gobernador vs. Taller Liviano (20), Pibes de Tradición vs. Eli FC (20), La Castelli vs. Absalón Ibarra (30). En Mariano Moreno: Mariano Moreno Jrs. vs. Gom. Hugo (20), Los Kokas vs. 8º Pasaje (20), 1ª Mariano Moreno vs. Los Secos (20). En Pitufos: Pibes de la 67 vs. Fénix Jrs. (20), Bobinados Soria vs. Los Gedes Jrs. (20), Los Gedes FC vs. Stilnovo (30).

En Los Sucios: Trofeos JJ vs. 1ª Pasaje 445 (20), La Mormonera vs. Gente de Lucho (20), Los Sucios vs. Villa María FC (30). En Tronkito: Amigos de Cacho vs. Amigos de Chepe (20), La 403 vs. Taller N. Juárez (30). En Telefónicos: La Barra de Gento Jrs. vs. Amiogos de Monte (20), La Monteauri vs. Bº Tradición (20), La Barra de Gento FC vs. Kiosco Benja (30).

En Vinalar: La Ancha vs. Bº San Martín (20), Ciclón Jrs. vs. Los Carpas (20). En Solís: Pibes del Solís vs. Pasaje 445 (20), Mateo Pereyra vs. Amigos de Cacho (20). l