Tercer acto del Clausura

La Liga Amateur del Sur vivirá mañana otra jornada repleta de emociones, cuando se dispute la tercera fecha de su torneo Clausura, que está reservado para equipos de las categorías C33 y C40.

Los encuentros del primer turno arrancarán a las 14.30, mientras que los del segundo turno están programados para las 16.30. Habrá 30 minutos de tolerancia, únicamente para los juegos del primer turno. El programa es:

En 8 Hermanos: Sportivo Araujo vs. Expreso Lo Bruno (C40), Pritty FC vs. Coy Unidos (C40). En Boca de Los Flores: Bobinados Iver Pereyra vs. El Templo FC (C33), La Boutique Deportiva vs. Los Santos (C40). En Halcones Nº 1: La Brown vs. Villa Reconquista (C33), La Brown Malagueña vs. Calle 14 FC (C40). En San Martín (Vta. Barr.): Los Santos vs. París FC (C33), Villa Carolina vs. Centinelas Unidos (C40).

En Árraga: Empresa La Unión vs. Gráfica Idearte (C33), Empresa La Unión B vs. La Gaucho (C40). En Ciclón de Los Flores: Villa Las Delicias vs. San Martín (C33), Academia y Peluquería Luis vs. Parque Sur (C40). En San Pedro: Playa Lorenzo FC vs. Club 504 FC (C33), La 59 FC vs. Atlético Alianza (C40). En Las Monjitas: Pritty FC vs. La Pachanga (C33), Ceferino Namuncurá vs. Villa Yocca (C40).

En El Sur Nº 1 (Vta. Barr.): Kiosco Yoel vs. San Carlos (C33), Necochea FC vs. Sportivo París (C40). En Gimnasia de Maquito: Villa Yocca vs. Repuestos El Globito (C33), Profesores vs. La Feria (C40). En Villa Yocca: La Gaucho vs. Los Pasajeros (C33), RG Neumáticos vs. Ag. Martín Fierro (C40). En Las Heras: Súper Kids vs. Rot. Thiago y Zoe (C33), Las Heras vs. Loreto Fútbol Unidos (C40).

En Santa María: Los Monkikis vs. UTA (C33), El Porvenir vs. Sara Mañu FC (C40). En Vélez de Maquito: Estudiantes de Ulluas vs. Los Mojones (C33), Taller El Porteño vs. La Pachanga (C40). En Zanjón Nº 1: Zanjón vs. Peluquería Jaime (C33), Zanjón vs. San Carlos (C40). En Sara Mañu FC: Sara Mañu FC vs. La París (C33), Repuestos El Globito vs. Gomería Santa Rita (C40). En Peñarol de Los Flores: Sportivo Peñarol vs. Calle 14 FC (C33), Villa Reconquista vs. Cioccolani (C40). En EL LIBERAL: La Verdulería vs. Academia Peluquería Luis (C33), Club 504 vs. Villa Antonia (C40). En París: La Castelli vs. Fernández (C33), París FC vs. San Martín (C40). En La Cuchilla (Fdez.): Chacarita de Fdez. vs. Las Heras (C33), Taller El Amigo de Fdez. vs. La Pampa (C33). En Pichones Nº 2: Los Cirujas FC vs. Barrio Cáceres (C33), La Joya Gramajo vs. Arquitectos (C40). l