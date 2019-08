Desde mañana tendrá nuevo horario el Torneo Anual “Reynerio Edvino Castillo”

08/08/2019 - 22:14 Amateur

La dirigencia de la Liga de Equipos Amigos del Fútbol Amateur de Santiago del Estero (Leafase) dispuso que a partir de mañana comience a regir el nuevo horario de las 14.30 y 16.30.

En la jornada de mañana, se disputará la séptima fecha del Torneo Anual, que lleva la denominación de Reynerio Edvino Castillo.

El programa completo es el que se detalla a continuación:

En Ingenieros: 16, Ingenieros vs. Elect. Cortez (50). En Obras Sanitarias: Jorge Newbery vs. Profe Piratas (MS) y Obras Sanitarias vs. Quirófanos (55). En El Tata: Mago vs. Telefónicos (55) y UTA FC vs. Hormiga Paz (MS).

En Rubia Moreno: Estrella Roja vs. Galácticos (SM) y San Ramón vs. El Norte (SM). En UPCN Nº 2: La Bomba vs. Viejos Amigos (55) y Alberdi FC vs. Amigos De Beltrán (50).

En Atsa Nº 2: Anestesia vs. Potencia Diésel (50) y Dr. Obrero vs. Ingenieros AFC (55). En Sivipse: Moka Eventos vs. Sivipse (SM) y Sivipse vs. FM Láser (50). En Bioquímicos: Yupanqui vs. Bioquímicos (50) y Bioquímicos vs. Sp Servicios (MS). En Copse: 16.30, Copse vs. Contadores (55). En PVC Banda: 16.30, PVC Banda vs. Yanda FC.

En esta oportunidad, tendrán fecha libre los equipos de Puerto Nuevo y Gremio Judicial. l