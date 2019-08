Mañana brindarán atención gratuita y bendición de mascotas en San Roque

08/08/2019 - 22:22 Santiago

La Fundación Conciencia y Acción Ciudadana que preside el contador Atilio Chara, acompañará nuevamente a la jornada de bendición de mascotas que se realizará mañana de 10.30 a 12 en la parroquia San Roque, como parte de la celebración patronal.

En el transcurso de una conferencia de prensa, responsables de la organización brindaron detalles de la participación de cada sector en la jornada.

“Para nosotros es una alegría que la parroquia San Roque nos haya invitado a participar de este evento donde el padre Marcelo Trejo bendecirá las mascotas. Vamos a llevar el quirófano móvil para hacer la desparasitación, además entregaremos folletería, como para que cada persona que tenga su mascota sepa cómo tratarla, porque trabajamos para afianzar el buen trato hacia los animales. Además, vamos a poner atriles para que los niños dibujen y pinten sus mascotas”, dijo Ángela Leiva, en nombre del Cyac.

El médico veterinario doctor Alberto Lucatelli, anunció que junto con un grupo de veterinarios realizarán en el quirófano móvil atención gratuita de mascotas, y aconsejó cómo llevarlas.

Consejos

“Los perros deben llevar collar y correas, y bozal aquellos que tengan algún signo de agresividad; los gatos deben ir en una caja, bolso o elemento para que no se escapen, porque se asustan. En el lugar vamos a tener el quirófano, pero no se van a hacer castraciones, sino atención veterinaria, vacunación, desparasitación, atención primaria, donde recibiremos a los que no estén vacunados y otros por alguna dolencia”, puntualizó el profesional.

En nombre del club Santiago Rugby, Luciano Thevenet, agradeció al Cyac y al párroco de San Roque, padre Marcelo Trejo, por la posibilidad que les brinda de colaborar con esta fiesta.

“Es gratificante para el Santiago Rugby acompañar este evento que nos parece un momento muy importante. Nuestra presencia tiene que ver con dar un ejemplo a los chicos, que se merecen algo así. Trabajamos con la parroquia y el club siempre está conectado, así que es un orgullo colaborar y devolver a la parroquia, al padre y a la sociedad lo que nos brindan para el club”, dijo.