“Más allá de quién gobierne desde diciembre, la situación de los trabajadores es complicada”

09/08/2019 - 00:05 Economía

Un 30% de los 500 despidos que se sucedieron en todo el país en menos de un año en las distintas plantas aceiteras, se produjeron en Santiago del Estero con el cierre de la planta de Viluco, con lo cual “la situación de los trabajadores del sector es bastante preocupante”.

Daniel Yofra, secretario general del Sindicato de Trabajadores Aceiteros y de Desmotadoras, opinó que “venimos teniendo una política que nos castiga con aumento en los precios de la mercadería que cada vez se valoriza más. Es una pelea que estamos dando permanentemente más allá de los desocupados que cada vez son más”.

El dirigente nacional llegó a La Banda para participar de una asamblea con el secretario general local del gremio Luis Paz, y trabajadores de diferentes empresas locales.

“La situación en Santiago no escapa a la realidad de lo que está pasando en todo el país. Es bastante preocupante desde el momento que cada vez perdemos más puestos de trabajo, cada vez resignamos más derechos, cada vez perdemos más poder adquisitivo. Realmente es preocupante hacia el futuro, porque venimos teniendo una política que nos castiga”, indicó.

Puntualizó que “nuestro sector en total ha perdido casi 500 trabajadores en este último año en todo el país. En Santiago perdimos 150 puestos de trabajo en Viluco en Frías y, si bien los trabajadores han sido indemnizados eso no alcanza. Cuando se va así, el empleado aceitero se queda con una plata que le dura poco tiempo, porque no es que sale de ese trabajo y ahí nomás ingresa en otro”.

Destacó que más allá del candidato que triunfe en las próximas elecciones, “la situación sigue siendo preocupante, independientemente de quién gobierne después del 10 de diciembre, la situación es complicada. Evidentemente han hecho las cosas mal políticamente. No hubo inversiones y cada vez se va más plata afuera, porque la nuestra queda acá y queda generalmente en impuestos, ni siquiera en algún producto que se fabrique acá para generar más fuentes de trabajo”.

Señaló que “me parece que va a seguir siendo preocupante. Pero lo que a mí más me interesa, es que el movimiento obrero obtenga realmente una unidad para hacer reclamos colectivos y no hacer reclamos personales”. Agregó que “este gobierno no puede seguir en el país. Eso es lo único que tengo claro en la parte política partidaria”.

Sobre cómo se identifican para las próximas elecciones, dijo que “nosotros le damos libertad a los trabajadores para que voten a quien crean conveniente. Pero consideramos que la fórmula de Alberto Fernández es la que puede sacar a este gobierno que tanto daño ha hecho en estos últimos cuatro años”.

Finalizó señalando que “el mensaje para los trabajadores aceiteros y desmotadores, en particular para los de la Cooperativa Algodonera de La Banda, es que necesitamos el apoyo de los políticos, para que les den una mano para que la planta siga funcionando”.l