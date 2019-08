El fútbol amateur friense tendrá su cita el sábado en el club Instituto Tráfico

09/08/2019 - 00:32 Interior

CHOYA, Choya (C). Con la programación de seis partidos se disputará el sábado la octava fecha del campeonato denominado “Antonio Segura”, que tiene como ente organizador a la Asociación del Fútbol Amateur Friense. Será en el estadio del club Instituto Tráfico de la “Ciudad de la Amistad” y el primer juego dará inicio a las 13.

El programa completo será el que se detalla a continuación: Loma Negra vs. Barrio Oeste; Bar Frida vs Influencia; Autoservicio Hernán vs. Profesor Véliz; Ferretería Simón vs. Sanjuanino; Tiro Federal vs Despensa Virgen del Valle y M y M Deportes vs. Los Cuervos.

Los resultados de la fecha pasada fueron: Sanjuaninos 2, Bar Frida 3; Loma Negra 1, Juan Perón 2; Barrio Oeste 2, Ferretería Simón 0; Despensa Virgen del Valle 1, Influencia 0; Los Cuervos 1, Autoservicio Hernán 0 y M y M Deportes 0, Tiro Federal 0.

La punta está en poder de Barrio Oeste con 17 unidades seguido por Bar Frida que acumula 14 puntos, entre otros.l