“Mi hermano era un buen tipo, un hombre común. Espero que se haga justicia”

09/08/2019 - 01:40 Policiales

Dardo Peñaflor, hermano de la víctima, fue el primero en llegar al lugar donde estaba la camioneta. Se encontraba en compañía de su hermana y un sobrino. Inmediatamente reconoció que era la camioneta de su hermano.

Cuando se acercó halló un cuerpo completamente calcinado. En diálogo con EL LIBERAL, Dardo explicó que estaba ‘calcinado’. Además había sido atado con alambre y que el tanque de la camioneta estaba abierto, por lo que presume que utilizaron el combustible para prenderle fuego.

“Estaba hablando con mi sobrina y escucho que a ella le dicen que encontraron una camioneta en Brea Chimpana, corto con ella y me voy directamente. Cuando llego, me acerco y veo en la caja el cuerpo atado con los viejos alambres del ferrocarril, alrededor del cuerpo y cerca de la cabeza un trapo como si le hubieran tapado la boca. Muy consumido. Era algo irreconocible. En ese momento no sabía que era mi hermano, pero a la camioneta la reconocí al instante. Abrieron la tapa del combustible para que se quemara todo el vehículo’

Dardo contó cómo sucedió todo. “El salió de su casa anteayer y la última vez que lo vieron fue el pasado martes 6, cerca de las 7 en Frías. Tenía que encontrarse con su hija porque la iba a acompañar al médico. Al día siguiente lo llamó y desde entonces no logró comunicarse nunca más”.

“Pensé que podía estar con sus amigos porque tiene conocidos en la zona rural, pero con el paso de las horas nos preocupamos, ya estábamos nerviosos y empezamos una campaña por Facebook, WhatsApp para encontrarlo. No recibimos ninguna pista. Envié miles de mensajes y nadie sabía nada. Era algo muy raro que se haya ausentado de esa forma”, contó.

Sobre un posible robo seguido de homicidio, Dardo explicó que su hermano no tenía dinero. “El día anterior el había cobrado su dinero, percibe una jubilación mínima, pero no era mucha plata”.

Consultado si sabía sobre diferencias que su hermano pueda tener con alguna otra persona, Dardo explicó: “Uno siempre tiene sus problemas por el límite del campo. O porque se le había perdido un animal reproductor hace un par de semanas, pero nada que pueda hacer pensar que pueda pasar una cosa como esta”.

Sobre la última vez que fue visto con vida sostuvo: “Cuando se separó de su hija que vive en Frías, una gente de la zona contó que se bajó de su camioneta con un hombre, pero nadie sabe quién es. Estamos averiguando. Pregunta dónde le tocaba votar y se va. Ahí perdimos contacto. El teléfono dejó de sonar a esa hora”.

Al hablar sobre las características de su hermano, con lágrimas en los ojos, Dardo dijo: “Era una persona que siempre estaba conectada con su teléfono. El siempre volvía porque él se encargaba de sus animales. Era muy tranquilo, y muy reservado también. Era un hombre común, buscavida. Siempre luchó con los recursos que tenía para salir adelante”.

Antes de finalizar aclamó: “Queremos que se haga justicia. Conozco la zona y por ese camino donde lo encuentran es alguien de la zona porque ese camino era la vieja ruta 157 y nadie la utiliza. Tiene que ser alguien que conocía el lugar”. l