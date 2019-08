Conocé a los famosos que optaron por no tener sexo como Silvina Luna

09/08/2019 - 13:50 Pura Vida

"Hace un año que no estoy con nadie. Empecé un camino de sanación, de empoderamiento y de trabajar conmigo misma. Venía de malas relaciones y quiero preservar esta energía que estoy teniendo y curarme de un montón de cosas para poder crecer y atraer otro tipo de relaciones", contó Silvina Luna sobre la decisión que tomó hace doce meses.

El de la panelista de Incorrectas no es un caso excepcional, ya que varios famosos -incluso de Hollywood- contaron que en algún momento de su vida también optaron por dejar de tener relaciones sexuales.

Silvina Escudero

La actriz, que actualmente está en pareja con Federico, a quien decidió mantener al margen de los medios, supo revelar que ha llegado a estar dos años y medio sin tener relaciones sexuales. "He tenido parejas y nunca tuve sexo con una persona que no fuese mi novio. Nunca. He estado soltera dos años y medio son estar con nadie", explicó.

Nazarena Vélez

La actriz y productora teatral también ha revelado que ha estado años -"tres, cuatro.."- sin tener relaciones. "Ni siquiera mastrbación", aclaró y detalló que fue cuando se separó de Alejandro Pucheta, su primer marido y padre de Barbie Vélez. "Prefiero comer papas fritas, milanesa o comer una serie", continuó quien aseguró que "el sexo está sobrevalorado".

Daniela Cardone

En diálogo con Teleshow, la actriz sostuvo no piensa en el sexo, ni tiene "ganas". "No me interesa intercambiar mis fluidos sexuales con nadie. Porque no busco, ni existe ese alguien que con el que pueda hacerlo".

Militta Bora

La cantante contó que ha estado un año sin tener sexo. Por su parte, aclaró para ella es muy importante el acto sexual. "Me gusta a cualquier hora del día, hacerlo en la cama o en sillón. Para mí una persona no hace bien o mal el amor. Es una conexión entre dos personas", sostuvo.

Lady Gaga

La cantante internacional explicó que toma recaudos a la hora de tener relaciones sexuales ya que solo decide intimar con alguien una vez que el vínculo tomó seriedad.

Jennifer Lawrence

"No suelo mantener relaciones sexuales porque tengo fobia a los gérmenes", explicó en algún momento la actriz. "Solo he intimado con novios serio. Ahora hace mucho tiempo que no tengo sexo", aclaró.

Brad Pitt

Si bien el actor nunca hizo declaraciones públicas, medios estadounidenses aseguraron que tras su separación con Angelina Jolie estuvo un año sin tener relaciones sexuales.

Lenny Kravitz

El cantante ha llegado a estar cuatro años sin tener relaciones sexuales por sus creencias religiosas. Según su testimonio, fue después de su separación de Lisa Bonet, en 1993. Después de ese timpo, el cantante tuvo otras parejas, como la reconocida actriz Nicole Kidman.

Justin Bieber y su mujer, Hailey Baldwin

Después de haber mantenido distintas relaciones, el cantante decidió no tener sexo con el fin de "sentirse más cerca de Dios". Hasta que conoció a su actual mujer, Hailey Baldwin y rompió con su creencia.

Kaká

Por motivos religiosos, el futbolista brasileño explicó que no quería tener relaciones sexuales hasta su noche de bodas con Carolina Celico, con quien se casó en 2005. Se separaron en 2015, después de 10 años de matrimonio.