FÚNEBRES | 10 de agosto de 2019

09/08/2019 - 21:53 Funebres

FALLECIMIENTOS

Dora Beatriz Concha (Villa Robles)

Ana García Najarro de Khairallah (Fernandez)

María Celvira Paz

Edgardo Plinio Appa (La Banda)

Berta Mercedes Gerez (La Banda)

María Fernanda Ibáñez (La Banda)

María Angélica Cárdenas

Antonio Raúl Giordelli (Forres)

Sinecea Ernestina Juárez (Dpto. Figueroa)

Aurora Teresa Suarez (La Banda)

María Antonia Tomaselli

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CARDENAS, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. Sus hijos José Luis, Luis Eduardo, Víctor Hugo y Claudia Marcela, hijos políticos Bety, Fanny, Lorena y Rodrigo, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán cremados hoy a las 15 hs. Casa de duelo Av. Rivadavia 323, (S/V). EMPRESA SANTIAGO.

CÁRDENAS, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. Directivos, Gerencia y compañeros de Tele Imagen Codificada S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su empleado Victor Hugo Gómez. Ruegan una oración en su memoria

DELGADO, NEMECIO AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. Sus hijos Raul, Silvia, Carlos y Juan, nietos Ariel, Ramiro, Alvaro, Victoria y Agustín, bisnietos Iara y Alison, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Arragaa a las 15.00 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

FARÍAS, ALDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/19|. ''Dice el Señor yo soy la resurrección y la vida quien cree en mí aunque muera vivirá''. Su hermana Rosalia, Hno. político Jorge, sus hijos y nietos, participan con dolor su fallecimiento. Tus ocurrenicias, tus dichos, permanecerán en nuestros corazones. Ruegan una oración en su memoria.

FARÍAS, ALDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/19|. Su tía Teodora Farías de Acosta, hijos Palmira, Rulo, Aníbal, Carlos y Américo, hijos pol. nietos, bisnietos, tataranietos y demás fliares. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y pronta resignación a toda su familia.

GODOY DE LOTO, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 6/8/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su esposo Javier, sus hijos Soledad, Javier, Cristina, Ariana y Leo, hijos pol. Juan, Luis y Desiré, nietos Maxi, Loana, Amira, Mia y Amahia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Los Flores a las 11 hs.

GODOY DE LOTO, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 6/8/19|. Tu sonrisa vivirá eternamente en nuestros corazones, siempre serás nuestro ángel, mi Yinyi, como te vamos a extrañar. Su hermano Tavi, cuñada Mary, sobrinos Juan, Sole, Mauro, Belén, Ariel, sobrinos pol. Silver, Cheque, Rita, Cele, sobrinos nietos Mikeas, Ambar, Bastian, Ciro, Fran participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GODOY DE LOTO, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 6/8/19|. Su hermano Juanca, su hna. pol. Rosa, su sobrino Juan, sobrinos de corazón Yessica, Damián, Karen y Sol participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GODOY DE LOTO, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 6/8/19|. Siempre estarás en nuestras corazones, porque fuiste una gran luchadora. Sus consuegros Betty y Carlos Molinillo y sus hijos Pucho, Vale, Yohana, Juan, Marcelo, Ramón, Mauro, Yanina, Pablo y Matías y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

GODOY DE LOTO, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 6/8/19|. Fuiste la 1ra. nuera, siempre te llevaremos en nuestros corazones. Su suegra Sara, sus cuñados Mario, Mirian, Miguel, Gabriela y Walter y sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, HÉCTOR (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Julio Sosa, su esposa Ana N. Moyano y Alvarito participan con inmenso dolor la partida a la Casa del Padre bueno de nuestro querido amigo y hermano de la vida el " Negro Gómez". Descansa en la paz del Señor.

GÓMEZ, HÉCTOR (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Sus hermanos Germán, Rene, Cristina y sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

GÓMEZ, HÉCTOR (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Su sobrina Mariana Corbalan, su sobrino politico Sebastián Achával, sus sobrinas nietas Lu, Valentina y Camila, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

GÓMEZ, HÉCTOR (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Su sobrina Ana Lucía Gómez, participa con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. La Rioja.

IBÁÑEZ DE SUÁREZ, MARÍA HAYDÉE (Chichina) (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus primos Nélida Ermilia, María Odilia, Rosa Isabel y Carlos Alberto participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Loly, Luis y Natalia ante tan dolorosa pérdida

IBÁÑEZ DE SUÁREZ, MARÍA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". María Isabel Beggere de Flores Turk, sus hijos María Guadalupe, María Elsa, Benjamín y María Victoria participan con pesar su fallecimiento y acompañan afectuosamente a sus hijos Loly, Luis y a su nieta Natalia en este momento de pesar.

IBÁÑEZ DE SUÁREZ, MARÍA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Teresita Rizo Patrón de Varela y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Chinina rogando resignación a sus seres queridos.

IBÁÑEZ DE SUÁREZ, MARÍA HAYDÉE (CHICHINA) (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Ex-compañeras de la Escuela Sarmiento Nº 28 participan con dolor la partida de quien fuera su directora, compañera y amiga.

IBÁÑEZ DE SUÁREZ, MARÍA HAYDÉE (CHICHINA) (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Nora E. Castillo, Rosa Z. Castillo, Marta C. de Caro, Luis Benjamin Caro, Matias, Joaquin, Luján y Julieta Caro Corpas, participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a Loly, Luis y Natalia, rogando oraciones por su resignación, ante irreparable pérdida.

IBÁÑEZ DE SUÁREZ, MARÍA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Personal Directivo, Docente, de Maestranza de la Escuela Nº 226 ''Francisco de Aguirre'', participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la docente Claudia Fernanda Diosquez. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ DE SUÁREZ, MARÍA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Nora Rafael de Jimenez acompaña con cariño y en oración a sus hijos Loly, Luis y su nieta Natalia. Rogando por la paz eterna de Chinina, consuelo y fortaleza para su familia.

LAZO DE CORONEL, JUANA PAULA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Sus hijos Lina y Eduardo, Walter y Maria y Florencia y sus nietos Mili, Franco, Gabi y Candela participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. CARUSO CÍA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LAZO DE CORONEL, JUANA PAULA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Amor de madre, más puro solo en tu corazón se hallaba, compresión consejos y sabias palabras de tus labios brotaban. Fuiste madre, de los que no tuvimos madre, acunados en tus cálidos brazos, compasión y consuelo a tus hijos del alma entregabas. Si desde hoy, en las noches hacia el cielo miran verán una estrella nueva, que se quedara hasta el alba. Es nuestra tía madre Juan Paula que se encontró, con su hija muy amada. Descansa paz tía querida. Su sobrina Rita Isabel Lazo.

LAZO DE CORONEL, JUANA PAULA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. " Vivirás eternamente en nuestros corazones". Sus sobrinos Pablo Guillermo , Cinthia y sus ahijado Marcos y Mateo participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria.

LAZO DE CORONEL, JUANA PAULA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Su sobrina nieta Romina Gomez e hijos Fabricio y Julieta, participan con dolor su fallecimiento.

LAZO DE CORONEL, JUANA PAULA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Señor ya está ante ti, recibela en tu Reino". Sus sobrinos Tato y Pablo y flias, y Flia. Segura, participan con dolor su fallecimiento.

LAZO DE CORONEL, JUANA PAULA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Tia querida, hoy llego el final de tu camino y emprendisteis ese largo viaje y hoy tienes el premio prometido el que Jesus te llevo a gozar de su Reino Celestial como lo tienes merecido junto a tu amado esposo e hija. Gracias por tu amor y consejos. Sus sobrinas que nunca te olvidaran. Mercedes y Susana Perez Coronel, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LAZO DE CORONEL, JUANA PAULA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. " El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en lugares de delicados pastor me hará descansar". Su sobrina Sara Cuello y sus hijos Mauro, Nahuel e Ivan, participan con profundo dolor su fallecimiento.

LAZO DE CORONEL, JUANA PAULA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Carlos Ferreiro, Susana Achaval, sus hijos Fede y Matias, y Blanca participan con dolor el fallecimiento de su querida amiga y vecina Tita. Descansa en paz. Elevan oraciones en su memoria.

LAZO DE CORONEL, JUANA PAULA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. "Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del Cielo para ellos". Las amigas de su sobrina Rita, Eva y Nancy participan con dolor su fallecimiento.

LAZO DE CORONEL, JUANA PAULA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Maria Elena Kralis y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por doña querida Tita.

LAZO DE CORONEL, JUANA PAULA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Maria Ruso, sus hijos Germán, Agostina y Marianela Rodolfo, acompañan en el dolor a Pancho y su familia. Rogamos oraciones en su memoria.

LAZO DE CORONEL, JUANA PAULA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Mauricio Rodolfo y flia, participa su fallecimiento y acompañan en sus sentimientos a su hijo Pancho.

LOZANO DE GARCÍA, FLORENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/19|. Nancy Prieto participa su fallecimiento y acompañan a sus hijos Carlos y Cristina.

LOZANO DE GARCÍA, FLORENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/19|. La familia de Ernesto A. J. Vital y de Sara Ugozzoli, sus hijos Cecilia Eugenia, Ernesto y Mariano Vital participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de nuestros queridos amigos Carlos y Cristina, rogando por su eterno descanso en paz.

LOZANO DE GARCÍA, FLORENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/19|. Maria Elena Santillán de Auad y sus respectivas familias, acompañan en estos momentos de dolor a sus queridos sobrinos Carlos y Cristina por el fallecimiento de su mamá. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Sus sobrinos Juan Cruz, Olga Cruz, Raul Cruz, Lili Cruz y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TOLEDO, CARLOS RUFINO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Su esposa Mercedes, sus hijos Lorena y Damián, su mamá Trinidad, hnos, sobrinos, hijos pol, Ricardo, nietos Victoria y Milagros participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad. Servicio. ORG. ANTONIO GUBARIA HNOS SRL

TOMASELLI, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. Su hija Holga Bustelo, sus nietas Carol y Paula Fonzo, Yamila Bustelo, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CARABAJAL, ÁNGELA MARIELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|.Tal vez no te vea, pero eso no quiere decir que no estés conmigo. Lo sé porque lo siento. Su esposo José Roldan, sus hijos José, Agustina, Fernanda y Ana, su nieto Matheo invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santo Cristo, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

CARABAJAL, ÁNGELA MARIELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. "Sé que un día volveremos a estar juntos y nos abrazaremos por toda la eternidad". Su madre Isabel, sus hermanos Daniel, y Kuky, sus hijos José, Agustina, Fernanda y Ana y su nieto Matheo, sus sobrinos Walter, Victoria, Micaela, Miguel Ángel y Alexis y su cuñada Vicky, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santo Cristo, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento

CARABAJAL, ÁNGELA MARIELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. Hay luto en mi alma por tu partida. Su tía Lidia Ester Carabajal de García, su hija Lidia, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santo Cristo, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

CARABAJAL, ÁNGELA MARIELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. "El mundo se detuvo, esa fría mañana de domingo, al saber lo que te paso, me cuesta aceptar que ya no estarás más a mi lado y eso me duele en el alma. Extrañare nuestras charlas. Mi corazón llora tu partida inesperada". Tú prima y comadre Lidia García, invita a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santo Cristo, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento. Descansa en paz.

CHÁVEZ, MARÍA VITALIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/19|. "Te amamos infinitamente y te damos las gracias por todo lo que nos brindaste, descansa en paz al lado de nuestro Padre Celestial". Tus hijos Beatriz, Walter, Miguel, Dionicia, Ramona, Raúl, María, Exequiel, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás fliares. invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CHÁVEZ, MARÍA VITALIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/19|. "Fuiste una madre ejemplar, gran compañera, fiel amiga, la mejor abuela. Dejaste un gran vacío en nosotros, pero sé que te fuiste en paz. Te queremos mucho". Tu hijo Miguel Ángel, su hija pol. María Eugenia y su nieta Valentina Marisol, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº. Belgrano con motivo de cumplirse 9 días de su partida. Se ruega una oración en su memoria.

MESSA DE FERNÁNDEZ, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/93|. Sus hijos Carlos y Miguel Fernández invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, al cumplirse 26 años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MOLINILLO, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/14|. Su compañero Miguel Fernández, invita a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, con motivo de cumplirse 5 años de su partida a la Casa del Señor. Ruega oraciones en su memoria.

PEREYRA VDA. DE CRUZ, AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Mamá dejaste de sufrir te aferraste a la vida por mi, fuiste una madraza leal y generosa, no olvidaste a tu familia donde siempre fuiste recibida con cariño, jamas te olvidaremos y estarás en nuestras oraciones pidiendo al Señor por tu descanso eterno. Tu hijo José, hermanas politicas Nelly, Gilda, Magalí y Fredi, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santa Rita, al cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

RUIZ, SELSA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos Cristina, Mario, su hijos pol. , nietos, bisnietos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 hs en la parroquia Inmaculada Concepción, con motivo de cumplir un mes de su fallecimiento.

YAPUR, JORGE ENRIQUE. (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. A nueve días de tu repentina partida no encontramos consuelo, ayúdanos a salir adelante y recordarte tan alegre como eras. Te amamos eternamente. Tus hijos del corazón Fernanda y Gastón, tus nietos Marcos, Milagros y Nazarena invitan a la misa en la iglesia San Francisco hoy a las 20 hs.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

CHÁVEZ, MARÍA VITALIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/19|. Su familia agradece a familiares, vecinos, amigos, autoridades y compañeros de trabajo del C.G.E, al Ateneo del Bº Ejerc. Argentino por acompañarnos en este dificil momento e invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

APPA, EDGARDO PLINIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. Su esposa Emma Abregu, su hija Soledad Appa y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

APPA, EDGARDO PLINIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. Sus hijos Elida, Alejandra y Nicolas Appa, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

APPA, EDGARDO PLINIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. Su hija Maria Alejandra Appa, Rene Humberto Sayago y sus nietos Juan y Ana Laura Sayago, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

APPA, EDGARDO PLINIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. Su hija Maria Elida Appa, Jose Larred, sus nietos Ailen y José Alonso Larred, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

APPA, EDGARDO PLINIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. Su hermana Rosa María, sus sobrinos Adriana, Carlos y Alejandro participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín El Descanso. Que su alma descanse en paz.

APPA, EDGARDO PLINIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. La comision directiva de la Asociacion Sindical de Empleados Judiciales. Luis Lobo, Manuel Gonzalez, Cristina Infante, Karina Rodriguez, Magdalena Purulla, Walter Reuter, Viviana Lopez, Claudia Achaval, Elizabeth Vildoza, Sergio Sánchez, Atilio Gramajo, Claudia Vivas y Juan Carlos Herrera, participan el fallecimiento del papa de la compañera Maria Elida Appa. Ruegan oraciones en su memoria.

APPA, EDGARDO PLINIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. Los compañeros de su hija Maria Elida, Administrativos y Ujieres de la Oficina de Notificaciones del Poder Judicial de Sgo. del Estero, acompañan a la familia en este dificil momento.

APPA, EDGARDO PLINIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. Las amigas de sus hijas Alejandra y Elida, Sandra,Viviana, Silvia, Judith, Alejandra D., Alejandra G., Susana, Monica, participan el fallecimiento de su padre y ruegan una oración en su memoria.

APPA, EDGARDO PLINIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. Elida Moreno y su hijo Edgardo Nicolas Appa, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

APPA, EDGARDO PLINIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. Su consuegra Dolores E. C. de Sayago y sus hijos Rene, Isabel, Ricardo, Pablo, Carlos y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento del padre de Alejandra.

APPA, EDGARDO PLINIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. Lola Castillo de Sayago, participa con dolor el fallecimiento del padre de su querido amigo Kiko. Ruega oraciones en su memoria.

APPA, EDGARDO PLINIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. La comisión directiva y afiliados de la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Provincia (AEPJ) participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su socia María Elida Appa de Larred. Se ruegan arciones en su memoria.

APPA, EDGARDO PLINIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. Los compañeros de la oficina de Notificaciones del Poder Judicial de su hija María Elida participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

APPA, EDGARDO PLINIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. Rodolfo Legname participa su fallecimiento.

APPA, EDGARDO PLINIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. Los compañeros de su hijo Nicolás de la Subsecretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de la capital participan su fallecimiento.

GEREZ, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Su esposo Roger Julio Lescano, sus hijos Claudia, Sandra, Silvina y Ariel David, hijos polit. y nietos part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOC. Laprida 383.

GEREZ, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. "Señor recíbela en tus brazos en tus brazos y dale el descanso eterno". Su esposo Lito Lescano, sus hijos Claudia, Sandra, Silvina y Ariel, hijos pol. Lucho, nietos Ivana, Irina, Nicolás, Valentina y bisnieto Valentino participan con mucho dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

GEREZ, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. "El Señor me hace descansar en verdes prados, y sobre mí urge su óleo". Sus hermanos Eduardo Loto y Norma Graciela Gerez, sobrinos Daniel, Marta, Mónica, Eduardo, Pablo, Rita, Esteban y Tito participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Te recordaré abuela, siempre permanecerá en mi corazón todos los hermosos recuerdos que viví a tu lado. ¡Gracias por tanto! Descansa en paz, te amo por siempre. Su nieta Ivana, nieto pol. Facundo y bisnieto Valentino.

GEREZ, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. "Le dijo Jesús: Yo soy la resureección y la vida, el que cree en Mí, aunque esté muerto, vivirá". Sus primas pol. Elena, Mirta, Adela, Rómulo y Mary y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. "En Dios solo descansa el alma mía, de él viene lo que espero, solo Él es mi roca, mi auxilio, mi fortaleza, no he de vacilar". Su primo Dr. Ramón Gerez, su Sra. Estela Herrera, sus sobrinos Dra. María Soledad Gerez y Roberto Daniel Gerez y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. "Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque solo Tú, Señor, aseguras mi descanso". Su hno. pol. Dr. Guillermo Parides Lescano, su Sra. Olga Yocca, sus sobrinos Guillermo, Paola y Miriam y respectivas flias, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su descanso.

IBÁÑEZ, MARÍA FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Sus hijos Daniel Diosquez, Matias Diosquez, Claudia Diosquez y Nene Diosquez hijos polit. y nietos part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. Jardin del Sol. NORTE SERV. SOC. Laprida 383.

IBÁÑEZ, MARÍA FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. La comunidad educativa de la Esc. Form. Prof. y Cap. Laboral Nº 7 "Granaderos de San Martín" participan el fallecimiento de su Sra. madre y acompañan con dolor a los docentes y exdocente Daniel, Elizabeth, Rosana y Antonio.

NORIEGA, JOSÉ PASCUAL (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. Su compañera, hermanas, sobrinos y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PALAVECINO, HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/19|. Personal Directivo, Docente, de Maestranza de la Escuela Nº226 ''Francisco de Aguirre'', participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor padre de la docente Marta Verónica Palavecino. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, CARLOS ALBERTO (q.ep.d.) Falleció el 8/8/19|. ''Dale Señor el descanso eterno''. Luis R. Simón, Jaime Simón, Jaime R. Simón, Luis O. Simón y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

ROLDÁN, CARLOS ALBERTO (q.ep.d.) Falleció el 8/8/19|. ''Señor envía tu luz, tu amor como guía y consuelo para su familia''. Directivos y personal de la firma SIMON HNOS. S.A., participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

SUAREZ, AURORA TERESA (Chinchina) (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. Su esposo Juan Carlos sus hijos Omar, Mariel,y René nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio la Misericordia el cortejo partirá de Soler y San Carlos s/v SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

SUAREZ, AURORA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. Personal directivo y empleados de Hamburgo Compañía de Seguros participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañera Mariel Díaz. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ROJAS, EMILIA ARNECIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/19|. ''Madre: Hace un mes, Dios quizo llevarte consigo, para que seas un angel más junto a él. Nosotros aquí te recordamos y te llevaremos en nuestros corazones''. Tus hijos Patricia y Vanesa Rojas, tus nietos Agostina, Celina y Valentín, tu hijo político Anibal Rosa, invitan a familiares y amigos a la misa que se realizará hoy en la Parroquia Santiago Apóstol a las 20 hs.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CONCHA, DORA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Sus hijos Franci, Luis, Juanita, hijos políticos Luis, Maida, Gringo, nietos Vani, Flor, Ale, Naty, Luis, Yami, Agustin, Vero, Gero, Agustin y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Robles. Cob. Caruso Cia Arg. Seguros .SA. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

CONCHA, DORA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Dr. Juan Antonio Jorge y Sra, sus hijos Dr. Juan Pablo Jorge, Mariela Susana Jorge, Dr. Juan Ramón Jorge y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a Vanina Galeano en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. "Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna de Dios". Sus hijos Walter, Daniel, Ricky, Omar, hijas políticas y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumaos hoy. Las Termas.

FIGUEROA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 607 "Cabo II Ramón Edmundo Ordoñez" participan con dolor el fallecimiento del padre de su colega Walter Figueroa. Elevan oraciones en su memoriona. Las Termas.

FIGUEROA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. "Que brille para EL la luz que no tiene fin". La Comunidad Educativa del Colegio Ntra. Sra. de La Salette participan con profundo dolor la partida del padre de su compañero Walter y piden oraciones en su memoria. Las Termas.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Su esposo Luis, sus hijos Roxana, Oscar, Luis, hijos políticos Patricia, Carlos, Patricia, nietos, bisnietos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Su esposo Luis "Negro" Khairallah, sus hijos Héctor Luis. Rosana Beatriz y Oscar Aníbal, hijos políticos: Carlos Carola, Patricia López, Patricia Ramírez y nietos participan con inmenso dolor su fallecimiento y que sus restos trasladados al cementerio Parque de la Paz.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Sus hijos Héctor Luis, Rosana Beatriz, y Oscar Aníbal Khairallah y cada una de sus respectiva familias participan con gran dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Sus sobrinos Pancho, Juan Carlos y Beto Garcia Piazza y respectivas familias, participan su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno. Y que brille para ella la luz que no tiene fin.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Los amigos de la familia Carlos E. Martínez, María Nélida Gonzales, y sus hijas Sonia Viviana y Nélida Beatriz Martínez hijos políticos y nietos participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Marta Simo de Zanni y flia. participan con tristeza el fallecimiento de Anita, acompañan en el dolor a su esposo, hijos y demás familiares. Se ruega oraciones en su memoria.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Mirta Simo de Carola y flia. participa con pesar su fallecimiento y ruegan una plegaria por su alma.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. José Grego López y Chicha, sus hijos: Gugu, Pinino, Dani y Javier y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Sus amigos: Teresita Chemes de Leguizamón, Tony Leguizamón, Quique Caldera e hijos David, Melina y Daniela participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Su ex alumna y amiga de siempre Chiqui Díaz de Prados, sus hijos Antonio María y Amparito con sus respectivas familias participan su fallecimiento con la esperanza de la resurrección y elevan oraciones por ella y por su familia.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Enrique García, su esposa Sonia Martínez e hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Su ex alumno de la entonces escuela Nacional Nº 92 "Pelado" Silva participa con inmenso dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su muy querida y apreciada memoria y por su descanso eterno en la Gloria del Señor.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Elsa Tauil de Lascano, María Elsa Lascano de Yocca, Mario Yocca y familia lamentan profundamente el fallecimiento de nuestra amiga de siempre acompañando al "Negro" y a sus hijos en este momento tan triste.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. El día amaneció triste. Nos sorprende su partida. Cuanta dulzura, cuanto cariño, respeto, amor, en fin todas las palabras son pocas para despedirla. Sentimos un inmenso dolor; solo nos queda el recuerdos y los gratos momentos compartidos, Que Dios le su descanso eterno y la tenga en la gloria. El Centro de Docentes Jubilados participa su fallecimiento y acompañan a la familia en la oración y en la resignación.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Sus amigos Jaime Rafael, su esposa Betty Nuno, sus hijas Mariángeles Karina e Iris Bettiana Rafael y nietos Gonzalo y Martin, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Mariángeles Karina Rafael y, sus hijos Gonzalo y Martin Ruiz, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Maribe Carol de Parra, sus hijos Fidol, Teresita, Verónica su hijo político Andrés Ledesma y su nieto Nicolás Gallotti Parra lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su familia con todo cariño en este doloroso momento, Que descanse en paz y que brille para ella la Luz que no tiene fin.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Antonio Kamuk, su esposa Azucena, sus hijas Mari y Marcelas y sus nietos Boris y Simón, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su des canso eterno en la Gloria del Señor.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Juan Carlos Tauil y familia participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan raciones en su memoria y por su descanso eterno.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Enzo Victorio Piumetti, su esposa Viky, hijos: Valeria. Sebastián y Antonella, hijos políticos, nietos y Alicia Herrera participan, con dolor, su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Mario René Pereyra, Isabel Roldan, sus hijos Gustavo Pereyra y Flia y Alberto Pereyra y flia. Acompañamos al Dr. Luis Khairallah e hijos por fallecimiento de nuestra querida Sra. Anita. Que brille la Luz que no tiene fin.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Pedro Sepeluk, su hija Raquel Sepeluk y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y llevan oraciones en su memoria.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Sus amigas Betty Romay de Ponce y sus hijos Roberto, Trici, Silvina, Ricardo y sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Victoria Spampinato; Sara Llugdar de Azar y familia; Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. LLugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Lucia Bolomo, sus hijos Pablo Hetmañiuk y Carlitos (A) y Daniela (A) Hetmañiuk participan con dolor su fallecimiento y levan oraciones en su memoria.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Gimena Storniolo, su esposo Jorge Falcione e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la

abuela de su amiga Paola y acompañan a sus familiares en este duro momento.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Deja en nosotros el recuerdo de su dulzura y su alegria, la calidez y la amabilidad. La vida terrenal hoy la deja, pero en el Palacio celestial el Señor la recibe.Descanse en paz señora Anita. C.P.N. Sara Llugdar de Azar, sus hijos Emily, Felipe y Sara, acompañan a sus familiares en este momento doloroso y reuegan oraciones en su memoria.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Florencia Prats Vittar y Geronimo Funes Cornet acompañan a su amiga Paola en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

GIORDELLI, ANTONIO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. Su esposa Maccari María, sus hijos Enzo,Aril, Ana, Abel, Ocar, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Forres. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

JUÁREZ, SINECEA ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. Su hijo Oscar Suarez, sus nietos, bisnietos tataranietos, y demás familiares. Sus restos serán inhumados en horas de la mañana en el cementerio de el Negrito Dpto. Figueroa .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEDESMA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/19|. Victoria Spampinato; Sara Llugdar de Azar y familia; Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. LLugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MONTOYA VDA. DE ROMANO, ROSA (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Añatuya|. Eduardo Eugenio Manzino y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de esa ciudad. Quimilí.

MONTOYA VDA. DE ROMANO, ROSA (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Añatuya|. Maria Filomena Romano y flia participan con el dolor más profundo su fallecimiento. Elevan oraciones pidiendo por el eterno descanso de su alma.allí donde no existe la pena y el dolor. Quimilí.

PAZ, MARÍA CELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Su hija Sonia, su hijo político Carlos y nietos Toky, Facu y Sonia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Beltrán.

PAZ, MARÍA CELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Sus hijas, hijos políticos, nietos, bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. De Beltrán. Servicio Hamburgo Cia. De Seguros. S.A.ORG. ANTONIO GUBARIA HNOS SRL.

PAZ, MARÍA CELVIRA Falleció el 8/8/19|. La comunidad educativa de la Escuela de Form. y Cap. Laboral Nº 7 "Granaderos de San Martín", participa el fallecimiento de la mamá de su compañera. Marta Córdoba.