Tomás Fonzi reveló por qué aceptó trabajar en “Perfectos desconocidos”

09/08/2019 - 22:52 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami

“Perfectos desconocidos”, versión teatral basada en la exitosa película italiana, llegará a Santiago el próximo 1º de septiembre para presentarse a las 21, en el teatro 25 de Mayo. Antes de su arribo a la “Madre de Ciudades”, estará en Chile, Uruguay y en Paraguay.

EL LIBERAL entrevistó en exclusiva a Tomás Fonzi, protagonista de esta propuesta que marcó el debut como director teatral del actor Guillermo Francella, considerado una de las celebridades más influyentes de nuestro país.

Por aquello de que “todos tenemos tres vidas: una pública, una privada y una secreta”, y como esta última puede quedar al descubierto a través del uso (o mal uso en todo caso) del celular, esta obra teatral hace foco en estos aspectos y se acerca de cierta maneral a lo que ya supo plantear la serie televisiva “Black Mirror”, en cuyos tres capítulos exploró el lado oscuro de la era tecnológica en la que vivimos.

¿Qué hizo que aceptaras cuando te propusieron incorporarte a la obra teatral “Perfectos desconocidos”?

Me encontré con un texto muy ágil, muy singular, muy ocurrente, ingenioso y muy gracioso por sobre todo. Y, por supuesto, un director de lujo como Guillermo Francella y un gran elenco fueron los que terminaron de convencerme de que era un proyecto más que interesante. Ahora que lo estoy llevando adelante estoy más que conforme y orgulloso del trabajo que estamos haciendo.

¿La privacidad de los datos es un derecho humano?

Sí, claro que sí. Es parte clave y vital de nuestra existencia. Nos determina el día a día. Nos determina hasta gobiernos. Así que, la privacidad de los datos es vital para la sociedad.

En la película, cuando todos los escándalos son descubiertos, deja en el aire esta pregunta: ¿cuánto de ignorante hay que ser para poder lograr la felicidad?

Hay que ser ignorante de la propia ignorancia lo cual ya es doblemente ignorante. Yo creo que a esos extremos no los desea nadie. Me parece que hasta que no seamos todos felices no lo vamos a ser individualmente, lamentablemente.

En teatro fuiste dirigido por Eva Halac, en tres oportuni dades por Ricky Pashkus, por Carlos Olivieri y ahora por Guillermo Francella. ¿Qué enseñanzas te dejaron?

Son directores con estilos personales y métodos muy singulares y muy acordes a cada uno de ellos. Por lo general, trato de tomar y aprender de las experiencias, con lo que tienen para dar cada una de estas singularidades que poseen estos directores. Si hay algo de este trabajo que a mí me gusta es la posibilidad de tener diversas experiencias, es decir la variedad. Estos directores me han dejado grandes enseñanzas, muy distintas entre sí y valiosas.l