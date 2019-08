Fonzi: “El teléfono se ha vuelto parte de nuestra anatomía”

09/08/2019 - 22:54 Pura Vida

¿Te interpela o nos interpela el juego que propone “Perfectos desconocidos”?

Nos interpela hoy día a todos por igual. Todo el mundo puede sentirse identificado porque ha vivido o está por vivir una situación similar a la que planteamos en el espectáculo.

¿Cuán desencadenante es Ramiro, el personaje que interpretas en la obra?

Es muy relevante. Todos los personajes de la obra tienen o por lo menos plantean un perfil que, por supuesto, siendo expuestos y develada la verdadera intención de cada uno, claramente ninguno de los que están ahí parados muestran lo que realmente son.

¿Desnaturaliza la relación con el celular o es otra la concepción de esas revelaciones?

Lo que justamente hace es incorporar el teléfono celular como parte de nuestro cuerpo más que de nuestra realidad. Es una extensión más de nuestra ropa, de nuestras vituallas. Lo que hace es, justamente, jugar con este nuevo dispositivo tecnológico que se ha vuelto parte casi de nuestra anatomía.

A propósito de eso, ¿el teléfono inteligente ha modificado su propia vida personal?

Cada vez hay menos aspectos de la vida que quedan afuera del celular. Por lo menos, eso es lo que a mí me sucede. Yo trabajo mucho con el teléfono, así como también dedico mucho espacio de mi tiempo libre o mis ratos de ocio a divertirme, a entretenerme o distraerme con el teléfono. Me informo con el teléfono. Por supuesto, me comunico con mis seres queridos. Y no necesariamente tiene que ser malo. Todo tiene su justa medida.

En virtud de lo que se destaca en la obra, ¿le temes a la adicción a la tecnología?

Yo creo que hay un peligro en el uso y abuso de cualquier cosa, sean las tecnologías, sean las sustancias o sean algunos comportamientos. Claramente, el tema del celular es masivo, mundial y contundente.

¿Cuánto de la sole- dad y de las paradojas de las comunicaciones actuales se habla en la obra?

Una gran paradoja es como esa gente (los protagonistas) tienen una cena, son amigos, cuatro matrimonios que arman esta reunión, se divierten, tienen sus códigos e intimidad entre ellos porque se conocen mucho, desde hace mucho tiempo. A pesar de esa cercanía, siempre hay cosas que no se están diciendo, sentimientos que no se están manifestando, comportamientos o secretos y mentiras. En el final, hay un texto que tiene Raúl Taibo que un poco, no quiero adelantarlo, pero habla un poco de esto, de que a pesar de todo las formas son muy importantes.l