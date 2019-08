“Quien diga que no tiene nada que ocultar, miente”

09/08/2019 - 22:55 Pura Vida

¿Cuánto de voyeurismo y de masoquismo consideras que tiene “Perfectos desconocidos”?

Yo no creo que sea voyeurismo. De hecho, hay un texto en la obra que un poco lo grafica muy bien que dice que el teléfono celular es la caja negra. La caja negra también es nuestra propia mente, nuestra propia alma, para nuestros adentros, que no permite que salgan las oscuridades. Si uno no está atento, el teléfono puede caer en mano de cualquiera. Hay que respetar el teléfono como parte propia de la intimidad física de las personas. Hay que ser más cuidadoso, estar atento.

¿Qué se revela cuando en la obra se dice “todos tenemos una vida secreta en el celular”?

Todos tenemos un secreto, digo como mínimo. Y el teléfono es parte de esa entidad que somos nosotros, que es cada uno. Quien diga que no tiene un secreto, quien diga que no tiene una contradicción, quien diga que pensó de una manera y después de otra o que no tiene nada que ocultar, está mintiendo.l