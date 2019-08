Solicitan a los vecinos no quemar basura ni pastizales para evitar incendios de magnitud

09/08/2019 - 23:54 Santiago

Frente a los intensos y frecuentes vientos que se producen durante estos días en nuestra provincia, desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad aconsejaron a los vecinos evitar la quema de pastizales y basura al aire libre, ya que el fuego puede propagarse y producir incendios de magnitud en espacios poblados.

Durante los últimos días se produjeron pequeños focos de incendio, que pudieron ser sofocados a tiempo, con lo que se evitó que el fuego avanzara hacia viviendas.

“La falta de lluvias y la llegada de la temporada de vientos generan las condiciones ideales para originar incendios de pastizales, la mayoría de los cuales son por descuidos de las personas”, alertaron desde Bomberos, por lo que pidieron a los vecinos extremar las precauciones para evitar siniestros que pueden generar pérdidas materiales y también humanas.

Cómo prevenir

Para evitar este tipo de situaciones aconsejaron tratar de no prender fuego en espacios abiertos y mucho menos cerca de pastos o ramas secas.

“Hay muchas personas, especialmente las que viven cerca de terrenos baldíos o en las afueras de la ciudad, que acostumbran a quemar la basura luego de barrer el patio o la vereda de la casa, y si eso se lo hace de manera descontrolada puede resultar muy peligroso, porque es suficiente que una chispa que es llevada por el viento, prenda papeles o ramas secas y se genera un incendio de proporciones”, alertaron.

De todas formas, aconsejaron a quienes tienen como hábito quemar la basura, hacerlo en las primeras horas de la mañana, cuando hay mayor humedad y elegir los días con menos viento, para evitar que las chispas o llamas se propaguen.

De acuerdo con la experiencia de los socorristas, es común en esta época los incendios de viviendas rurales, corrales y tendidos eléctricos, pero también corren peligro quienes circulan por las rutas, ya que el humo reduce la visibilidad y potencia las posibilidades de choques.

También pidieron extremar los cuidados dentro del hogar, ya que “el mal uso de artefactos, de la cocina o un cortocircuito puede ser suficiente para provocar una desgracia”, que se potencia con el viento.

Incendios forestales

Mientras tanto, la Dirección General de Bosques y Fauna informó que nuestra provincia se encuentra en temporada de incendios forestales hasta noviembre, por lo que solicitó a la población tomar recaudo para evitarlos.

Recomendó en zonas rurales, alejar los materiales combustibles de la vivienda, hojarasca, ramas, rastrojo y maderas; guardar el gasoil, nafta o insumos agropecuarios en lugares aislados; proteger de la propagación del fuego los cultivos, pastizales y montes con calles cortafuegos o libres de vegetación.

También solicitó no quemar vegetación sin autorización y en períodos expresamente prohibidos, y cuando tenga el permiso otorgado por la Dirección de Bosques y Fauna, cuidar atentamente la propagación del mismo. Preparar equipos para atender alguna contingencia, rastra pesada, cisterna de agua, etc. y hacerlo saber a la Brigada de Lucha contra Incendios forestales más próxima; y no quemar vegetación por ningún motivo en condiciones meteorológicas de alta peligrosidad.

Los productores, propietarios o arrendatarios de campos, deberán iniciar las tareas de limpieza perimetrales de alambrados, con el objeto de mantener barreras cortafuegos para evitar propagación de focos ígneos.

Se recordó que está vigente la Ley Nacional Nº 26.562 de protección ambiental para control de quemas, que busca prevenir incendios, daños ambientales y riesgos para la salud y la seguridad públicas. Por lo que prohíbe toda actividad no autorizada.l