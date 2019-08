Estudiantes secundarios termenses se preguntaron: “Drogas ¿Para qué?”

10/08/2019 - 00:48 Termas

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Invitado por el municipio, y ante una sala colmada de estudiantes de establecimientos del Nivel Secundario, el Dr. Alfredo Miroli, promotor del recordado ciclo de animación con los personajes “Fleco” y “Male”, brindó la charla titulada “Drogas ¿Para qué?”, en la abordó el impacto preventivo y motivacional en defensa de la vida.

El encuentro tuvo lugar en la sala Homero Manzi del Centro Cultural Gral. San Martín y estuvo coordinado por la Dirección municipal de Educación y el Centro de Capacitación Permanente de la Extensión Áulica Superior Universitaria municipal. Del evento participó el intendente municipal Jorge Mukdise, quien estuvo acompañado por funcionarios del área de Educación municipal.

Durante la charla, que fue dinámica y amena, con la utilización de un lenguaje entendible para la juventud, Miroli pudo explicar a los estudiantes la importancia de la vida, de la familia, de tener esperanza y construir el mejor futuro evitando el consumo de estupefacientes. En conferencia de prensa el disertante señaló: “Es importante que los padres no esperen que sus hijos tengan 12 años para que alguien comience a trabajar con el niño en prevención del consumo de drogas. No se le puede regalar años valiosos de su hijo a los mercaderes de la droga y del narcotráfico. La prevención empieza en el hogar, desde la concepción. Los padres muchas veces creen que esto es tarea de la escuela, de los municipios o de los medios de comunicación. La prevención se define en el ámbito familiar”.

Más adelante amplió el concepto: “Para lograr un alto grado en la prevención de este flagelo los padres deben dejar de tenerle miedo y conversar con sus hijos, no alejarse del problema. Los padres deben capacitarse para no quedarse en el tiempo de los viejos conceptos, porque son otros los fenómenos actuales. No deben descuidarse, tienen que aprender este tema para lograr que nuestros hijos no sean vulnerables”.

Por último concluyó: “Después de muchos años de trabajo hemos logrado que se entendiera que una persona que se encuentra en esa situación padece de una enfermedad crónica que evoluciona con recaída. Para la OMS es una patología adictiva, es decir estamos ante una persona enferma que padece y que requiere atención médica, y controles y seguimiento más prolongados en el tiempo”.l