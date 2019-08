“La gente no quiere venir a ver caminar a los jugadores”

10/08/2019 - 01:39 Deportivo

Si hay algo con lo que el hincha de Central Córdoba se siente plenamente identificado, es la entrega y la lucha. Lo que popularmente se llama garra o “huevos” es lo que más euforia despierta en un “ferroviario” que se precie de tal. Esto no quiere decir que no pueda disfrutar de un caño, un sombreo o alguno que otro “chiche”. Al contrario, lo celebra y lo disfruta. Porque a todo hincha le gusta que su equipo juegue bien. Pero la actitud no se negocia. Y justamente esa es la impronta que tiene Central desde la llegada de su entrenador, Gustavo Coleoni.

Para esta Superliga, llegaron muchos jugadores. Pero hay uno que rápidamente “se metió a los hinchas en el bolsillo” por sentir la camiseta. Y no es precisamente un defensor o un volante de marca. Se trata de un delantero: José Valencia.

El “Trencito” fue de los más aplaudidos en el triunfo por 1 a 0 ante Atlético Tucumán porque las peleó a todas y se “fajó” con los centrales del rival, ganando mucho más de lo que perdió. “Gracias a Dios la gente me está demostrando mucho cariño. Yo lo primero que pensaba fue mostrar un José Valencia con ganas, con mucha actitud y que las luchara a todas. Porque al final la gente quiere eso, la gente quiere salir de la rutina cuando viene a ver el partido y no quiere venir a ver caminar a los jugadores. Va a venir a ver un buen espectáculo y que el jugador sienta la camiseta”, dijo el colombiano tras la práctica de ayer, dejando la sensación de que está en el “Ferro” desde inferiores.

“Yo creo que en el partido pasado fue un punto clave eso, la entrega, la lucha y que ganamos casi todas las pelotas divididas. Nos hicimos fuertes en eso”, agregó.

El sistema y la forma de jugar que mostró Central, favorecieron al colombiano, aunque advirtió que necesitará más acompañamiento en ofensiva. “Por parte es bueno porque ayuda mucho a las características de juego que tengo, pero creo que también es importante estar un poco más acompañado para tener más volumen de ataque y para generar más jugadas de gol”, señaló.

Los goles

Valencia no se conforma con la entrega, porque sabe que lo trajeron para hacer goles y que la gente se los va a empezar a pedir.

“Muchas veces la gente te resalta el tema de la lucha y todo eso, pero en realidad lo que te mantiene vivo son los goles. Independientemente de eso, lo primero es que gane el equipo. Ya después de eso, los goles vendrán”, aseguró convencido. Ese mismo convencimiento tiene al sostener que, como para todo delantero, es cuestión de rachas. “Tengo todo claro que esos son días, son rachas. Llega un momento en que te llega una, otra y se te destapa el arco. Y hay que aprovecharlo. Por el momento hay que seguir trabajando y buscar esa suertecita”, tiró.

El “Trencito” espera gritar mucho en el Alfredo Terrera, donde ya empieza a sentirse cómodo: “Me gusta este estilo de cancha porque es una cancha chiquita, apropiada, muy dinámica y que te da más opciones para marcar”.

Metiéndose en la actualidad del plantel, el colombiano destacó la importancia del trabajo. “Estamos bien, esta semana va a servir para hacer un trabajo específico en lo que hace falta para el partido con Talleres”, comentó.

El “Ferro” visitará a la “T” el próximo viernes 16, por la tercera fecha de la Superliga, exactamente 26 días después del amistoso en el mismo escenario que empataron 1 a 1. Pero para Valencia, la historia será completamente distinta.

“Ya ha pasado casi un mes de aquel amistoso y este será un partido totalmente distinto. Pienso que ellos ya nos han visto. Ahora el fútbol, con el tema de los videos, los análisis, se hace más difícil porque van sacando las características de uno como jugador. Yo pienso que va a ser un partido completamente diferente”, concluyó.l