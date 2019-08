Villafañe anhela ganar protagonismo en el “Tricolor”

10/08/2019 - 01:49 Deportivo

El delantero tucumano Juan Pablo Villafañe arribó como uno de los refuerzos estelares de Unión Santiago para disputar el torneo Anual y se ilusiona con poder ganar protagonismo y quedarse con una plaza para el Torneo Regional Federal.

“Estoy contento por volver a una provincia adonde pasé momentos muy lindos. Me tocó estar en Mitre y ahora es el turno de jugar en Unión Santiago y entregarme al máximo. Vengo de jugar en San Lorenzo de Alem el Federal A, con las mejores expectativas”, fueron las primeras palabras de Villafañe.

El ex Mitre contó cómo fue su arribo al “Tricolor”.

“El profe (Elizeche) fue quien me llamó y luego charlé con la dirigencia. Por suerte pude arreglar mi llegada. Vengo a aportar mi granito de arena y espero que las cosas me salgan bien. Me recibieron bien los chicos, conozco a la mayoría de ellos y vamos a tirar todos para el mismo lado”, reveló.

“El Anual va a ser duro. Hay un buen grupo y nos vamos a jugar la clasificación al Torneo Regional Federal. Vamos a dar pelea”, completó.

En cuanto a su presente, Villafañe aseguró sentirse apto.

“Me siento muy bien. Sé que haciendo las cosas como sé, después saldrán otras propuestas y si es que se puede volver a Mitre, se verá. Primero que nada, quiero hacer las cosas bien en Unión Santiago, que es el club que me abrió las puertas”.

“Ojalá se pueda ver una buena versión mía. Hay grandes jugadores y seguramente me van a ayudar para que me vaya bien. Va a ser un torneo duro y de local hay que ganar siempre”, cerró el tucumano.l