Quimsa y Olímpico disputan esta tarde la sexta parada

10/08/2019 - 01:59 Deportivo

Quimsa integrará el Grupo A y Olímpico, el B, en la sexta parada de la Liga 3x3 Movistar, que se disputará esta tarde en la ciudad santafesina de Venado Tuerto.

La “Fusión” estará representada por Luciano Pagani, Sebastián Lugo y Bautista Fernández, mientras que el “Negro” se presentará con Mariano Fernández, Luciano Cáceres, Mateo Codigoni Díaz y Joaquín Gómez Delconte.

En el Grupo A se cumplirá la siguiente programación: 13.05, Regatas vs. equipo invitado; 13.25, Obras vs. Quimsa; 14.25, equipo invitado vs. Quimsa; 14.45, Regatas vs. Obras; 15.45, Obras vs. equipo invitado; 16.05, Quimsa vs. Regatas.

En el Grupo B se jugará de la siguiente manera: 13.45, Olímpico vs. Ameghino; 14.05, Rocamora vs Atenas; 15.05, Ameghino vs. Atenas; 15.25, Olímpico vs. Rocamora; 16.25, Rocamora vs. Ameghino; 16.45, Atenas vs. Olímpico.

La final fue programada para las 17.15 entre los ganadores de cada grupo.l