Flor se prepara para llevar “Fuego y pasión” a la pista

10/08/2019 - 20:39 Pura Vida

Aún resuena en los televidentes su mediática pelea, de hace un par de semanas, con Carolina “Pampita” Ardohaín, jurado del Súper Bailando que conduce Marcelo Tinelli, a raíz de la devolución que la modelo le hizo por la coreografía de los grandes éxitos de los 80 y 90, cuando le dijo que le faltaba un “machote” para desplegar su sensualidad, pero para Florencia de la V eso ya forma parte del pasado.

No obstante, ayer, durante su sorpresiva visita a Santiago del Estero, adonde llegó invitada para participar de una fiesta privada, Florencia adelantó que el próximo martes 13, cuando vuelvan a verse las caras con el jurado, ella y Gabo Usandivaras llevarán a la pista, “Fuego y pasión”, un cuarteto del “Potro” Rodrigo.

“Voy a bailar el martes, en vivo. Ya! No tengo ninguna expectativa (con respecto al jurado) ”, dijo a EL LIBERAL, mientras la gente que la encontraba dando un paseo por las calles del centro de la Capital se acercaba para pedirle una selfie y regalarle sus muestras de cariño. “Ustedes son testigos de lo que me pasa aquí en Santiago del Estero. No puedo caminar de la gente que me para, del cariño, de las cosas maravillosas y positivas que me dicen. La verdad es que hace mucho que no me pasaba y lo agradezco”, remarcó.

Y agregó: “Son extremadamente afectuosos, no he parado de recibir abrazos, afecto, mensajes de ‘fuerza’, ‘te vemos en el Bailando’, ‘seguí para adelante’”.

Si bien el aliento de “seguí para adelante” podría leerse como un apoyo a su actitud frontal frente a las devoluciones que recibió por la coreografía del ritmo anterior en el Súper Bailando, Florencia prefirió quitarle ese peso. “El seguí para adelante, lo tomo como siempre pa’delante, nunca p’atrás, así para todo el mundo, creo que entra para todos”.

Aún así se mostró reflexiva sobre lo que sucedió a posteriori de que Carolina Ardohaín le dijera en la pista del Bailando que para que sacara a relucir su sensualidad, a Flor le faltaba un machote. “Me parece que está buenísimo que nuestra sociedad pueda pensar y que cada uno tome sus propias conclusiones, pero me parece que nosotros nos estamos deconstruyendo y vamos a un camino de igualdad, y que en algún punto, después de haber vivido durante muchísimos años sobre una doctrina patriarcal donde algunas cosas estaban de un lado o del otro, me parece que ahora todo es todo”, reflexionó.

Sobre lo que el público que sigue el Súper Bailando a través de la pantalla de Canal 13 esté esperando de ella a raíz de su pelea con Pampita Ardohaín, Flor de la V adelantó que dio vuelta la página. “Yo no mido ese tipo de cosas. Yo voy a bailar, y para mí lo que pasó, pasó. No me quedo con las cosas que pasaron porque si uno se queda no avanzás. Yo doy vuelta la página. Y seguimos adelante”, señaló.

Incluso hace un par de días había usado las redes sociales para bajar un poco los decibeles a la pelea asumiendo que ella misma podría cambiar de opinión, parafraseando a Jorge Luis Borges. “Quizá haya enemigos de mis opiniones, pero yo mismo, si espero un rato, puedo ser también enemigo de mis opiniones”, escribió, haciendo referencia a que todos podemos cambiar de parecer, especialmente, en estos tiempos de deconstrucción.

Ante la pregunta sobre si sus hijos Paul e Isabella la ven bailando en la tele, Florencia aseguró: “Sí, les encanta y dicen que ellos me pondrían 10 en todo”, sonrió.

Mientras aprovecha la exposición de esta nueva convocatoria de Marcelo Tinelli al certamen de baile, De la V analiza propuestas teatrales para el verano y disfruta de su etapa de conductora televisiva.

“Me convocaron para hacer algunas obras, pero no definí. Es pronto. Seguramente voy a hacer temporada porque a mi me gusta, pero no decidí todavía”, contó a EL LIBERAL.

Como se recordará, Flor fue pionera en Carlos Paz, a cuyo público supo seducir con animadas comedias.

Ahora transita también una etapa de conductora en Magazine. “Es algo que disfruto, que me gusta y en lo que me siento muy cómoda”, señaló.