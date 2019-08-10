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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de agosto de 2019

- 20:48 Cartelera

CANAL 7

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 CLUB 57

13.00 ARGENTINA ELIGE. PASO 2019 - 1ª EDICIÓN

14.00 LA PEÑA DE MORFI

17.45 ARGENTINA ELIGE. PASO 2019 - EDICIÓN CENTRAL

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 ARGENTINA ELIGE. PASO 2019 - EDICIÓN CENTRAL (CONTINUACIÓN)

23.00 RELATOS CRIMINALES

00.00 EL CHALLENGE, DESAFÍO DE ESTILISTAS

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

07.00 EL PAÍS ELIGE - APERTURA

09.00 EL PAÍS ELIGE

12.00 EL PAÍS ELIGE

15.00 EL PAÍS ELIGE

17.450 EL PAÍS ELIGE - EL CIERRE

22.30 EL PAÍS ELIGE - EL ANÁLISIS

 

TV PÚBLICA

13.00 JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019

17.50 TPA NOTICIAS

19.00 JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019

20.50 TPA NOTICIAS

 

CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 DALE LIKE

16.00 EL CHAVO

18.00 TELENUEVE

 

EL TRECE

10.00 CINE DE LA MAÑANA

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

17.55 DECISIÓN 2019

18.30 CINE SHAMPOO

20.55 DECISIÓN 2019

22.00 PERIODISMO PARA TODOS

 

CANAL 14

12.00 PEREGRINOS DE FE

12.30 SANTIAGO TEATRAL

13.00 PEDALIER

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

15.30 DE A DOS

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 TICKET AL SHOW

19.00 DALE FERRO

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: ALTE. BROWN VS. SANTIAGO MAGIC

22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO

 

CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

 

PELÍCULAS

CINEMAX

06.48 MURDER, SHE BAKED. JUST DESSERTS

08.33 EL DOCTOR HOLLYWOOD

10.33 LOONEY TUNES. BACK IN ACTION

12.17 ESA RUBIA DEBILIDAD

14.36 UN MONSTRUO VIENE A VERME

16.38 DRAGON BALL Z. BATTLE OF GODS

18.20 LOONEY TUNES. BACK IN ACTION

20.04 17 AGAIN

22.00 21 LA GRAN FIESTA

23.45 TED

 

TCM

07.22 LOST

16.17 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

18.08 SINTONÍA DE AMOR

20.07 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO

22.00 NEGOCIOS RIESGOSOS

23.52 LA LEYENDA DEL INDOMABLE

 

TNT

06.49 TOY STORY 2

08.29 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO

10.13 CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

12.18 CAPITÁN AMÉRICA. CIVIL WAR

15.06 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA MUERTE

17.54 LA PROPUESTA

19.58 LA LEYENDA DE TARZÁN

22.00 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO

 

SPACE

07.55 ANACONDA 2. EN BUSCA DE LA ORQUÍDEA SANGRIENTA

09.36 GODZILLA

12.01 10.000 A.C.

13.57 XXX. STATE OF THE UNION

15.47 FURIA EN DOS RUEDAS

17.20 JOHN Q

19.28 ASESINOS

22.00 ARMA MORTAL

 

VOLVER

07.45 RITMO, AMOR Y PRIMAVERA

09.05 LA PLAYA DEL AMOR

10.30 UN SOL PARA LOS CHICOS. EDICIÓN 2019

12.30 LOS MUSICALES DE SOLAMENTE VOS

13.00 LA REPÚBLICA PERDIDA

15.30 LA REPÚBLICA PERDIDA II

17.50 ARGENTINÍSIMA

20.00 EL CLUB DE LA COMEDIA

21.00 ROMPEPORTONES GRABAR23.00 LA RISA ES BELLA

 

CINECANAL

11.40 LOCO POR MARY

13.50 LA ERA DE HIELO 3

15.30 MADAGASCAR 3. LOS FUGITIVOS

17.10 TERMINATOR. GÉNESIS

19.40 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA

22.00 UN ESPÍA Y MEDIO

 

UNIVERSAL

08.45 DR. HOUSE - T. 7 - EP. 6 - POLÍTICA

10.35 ELEMENTARY - T. 7 - EP. 6 - COMANDO. BORRAR

11.30 LA FORENSE - T. 1 - EP. 6 - CORAZÓN DE CONFETI

12.25 RANSOM - T. 2 - EP. 1 - TRES DESEOS

13.20 MACGYVER - T. 3 - EP. 11 - MAC + RUPTURA + JACK

15.10 LA LEY Y EL ORDEN. U.V.E. - T. 10 - EP. 12 - INVERNADERO

19.45 LA MUJER DE MIS PESADILLAS

22.00 LA JEFA

 

A DÓNDE IR

CLUB SAN CARLOS

(ALBERDI Y SAN JUAN, LA BANDA)

*VIERNES 16, A LAS 21, “LAYQANY”, ENCUENTRO CULTURAL CON ROXANA CARABAJAL, PABLO CARABAJAL, LA PESADA SANTIAGUEÑA, DANZA ASÍ, KALAMA TROPICAL, LA GRAMILLA (DESDE LA PLATA), WARMIS DEL SOL, EL HUMEDAL (DESDE BERISSO), EL TOQUE PERCUSIÓN, Y LA PARTICIPACIÓN ESPECIAL DE LOS TALLERES DE NIÑOS Y ADULTOS DANZA ASÍ.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*JUEVES 15, EN EL CICLO DE COMEDIAS SUBIRÁ A ESCENA “LA FOTO”. ENTRADA GRATUITA.

*SÁBADO 17, A LAS 22, “PLANEADOR V”, TRIBUTO A SODA STEREO Y CERATI, PRESENTARÁN “CRONOLOGÍA”, GRANDES ÉXITOS.

CAYOCOCO

(AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)

*DOMINGO 18, A PARTIR DE LA MEDIANOCHE, VALDES & TELESCOPIOS, EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE SANTIAGO INDIE. ADEMÁS, SALTAMONTES Y FIESTA MACUMBERA A CARGO DE NAXXIRA Y MAGDA.

 

CINES

SUNSTAR

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

11 /08 19:20 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)

EL REY LEÓN (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

11/08 19:00 hs (Cast)

ANNABELLE 3 : REGRESA A CASA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

12 AL 14/08 - 22:20 hs (Subt

El REY LEÓN (2D)

ANIMACION (ATP)

11/08 - 19:30 hs (Cast)

MEJOR QUE NUNCA (2D)

COMEDIA (ATP)

11,12,13,14/ 08 -22:15 hs (Subt)

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

12 AL 14/08 -16:00 hs (Cast) 17:50 hs (Cast)

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY HASTA EL 14 /08 - 19:40 hs (Cast)

MI AMIGO ENZO (2D)

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

11 AL 14/08 22:15 hs (Subt

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

12 AL 14/08 -17:30 hs

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

11 AL 14 /08 19:35 hs (Cast) 21:45 hs (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

 

HÍPER LIBERTAD

TOY STORY 4 ATP

CASTELLANO 2D 17:30

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP

CASTELLANO 2D 15:30

BTS: Bring the Soul ATP

SUBTITULADA 2D 16:00 (solo sábado) - 18:00 (jueves y viernes) - 20:00 (solo domingo).

DOMINGO 11-08-2019 APERTURA DE BOLETERÍA 17:30

VENTA ANTICIPADA

LA ODISEA DE LOS GILES

CASTELLANO 17:30 - 20:00 - 22:30


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