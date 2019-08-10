CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de agosto de 2019

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CANAL 7
08.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 CLUB 57
13.00 ARGENTINA ELIGE. PASO 2019 - 1ª EDICIÓN
14.00 LA PEÑA DE MORFI
17.45 ARGENTINA ELIGE. PASO 2019 - EDICIÓN CENTRAL
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 ARGENTINA ELIGE. PASO 2019 - EDICIÓN CENTRAL (CONTINUACIÓN)
23.00 RELATOS CRIMINALES
00.00 EL CHALLENGE, DESAFÍO DE ESTILISTAS
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
07.00 EL PAÍS ELIGE - APERTURA
09.00 EL PAÍS ELIGE
12.00 EL PAÍS ELIGE
15.00 EL PAÍS ELIGE
17.450 EL PAÍS ELIGE - EL CIERRE
22.30 EL PAÍS ELIGE - EL ANÁLISIS
TV PÚBLICA
13.00 JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019
17.50 TPA NOTICIAS
19.00 JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019
20.50 TPA NOTICIAS
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 DALE LIKE
16.00 EL CHAVO
18.00 TELENUEVE
EL TRECE
10.00 CINE DE LA MAÑANA
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
17.55 DECISIÓN 2019
18.30 CINE SHAMPOO
20.55 DECISIÓN 2019
22.00 PERIODISMO PARA TODOS
CANAL 14
12.00 PEREGRINOS DE FE
12.30 SANTIAGO TEATRAL
13.00 PEDALIER
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
15.30 DE A DOS
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 TICKET AL SHOW
19.00 DALE FERRO
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO: ALTE. BROWN VS. SANTIAGO MAGIC
22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO
CANAL 4
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
PELÍCULAS
CINEMAX
06.48 MURDER, SHE BAKED. JUST DESSERTS
08.33 EL DOCTOR HOLLYWOOD
10.33 LOONEY TUNES. BACK IN ACTION
12.17 ESA RUBIA DEBILIDAD
14.36 UN MONSTRUO VIENE A VERME
16.38 DRAGON BALL Z. BATTLE OF GODS
18.20 LOONEY TUNES. BACK IN ACTION
20.04 17 AGAIN
22.00 21 LA GRAN FIESTA
23.45 TED
TCM
07.22 LOST
16.17 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
18.08 SINTONÍA DE AMOR
20.07 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO
22.00 NEGOCIOS RIESGOSOS
23.52 LA LEYENDA DEL INDOMABLE
TNT
06.49 TOY STORY 2
08.29 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO
10.13 CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
12.18 CAPITÁN AMÉRICA. CIVIL WAR
15.06 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA MUERTE
17.54 LA PROPUESTA
19.58 LA LEYENDA DE TARZÁN
22.00 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO
SPACE
07.55 ANACONDA 2. EN BUSCA DE LA ORQUÍDEA SANGRIENTA
09.36 GODZILLA
12.01 10.000 A.C.
13.57 XXX. STATE OF THE UNION
15.47 FURIA EN DOS RUEDAS
17.20 JOHN Q
19.28 ASESINOS
22.00 ARMA MORTAL
VOLVER
07.45 RITMO, AMOR Y PRIMAVERA
09.05 LA PLAYA DEL AMOR
10.30 UN SOL PARA LOS CHICOS. EDICIÓN 2019
12.30 LOS MUSICALES DE SOLAMENTE VOS
13.00 LA REPÚBLICA PERDIDA
15.30 LA REPÚBLICA PERDIDA II
17.50 ARGENTINÍSIMA
20.00 EL CLUB DE LA COMEDIA
21.00 ROMPEPORTONES GRABAR23.00 LA RISA ES BELLA
CINECANAL
11.40 LOCO POR MARY
13.50 LA ERA DE HIELO 3
15.30 MADAGASCAR 3. LOS FUGITIVOS
17.10 TERMINATOR. GÉNESIS
19.40 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA
22.00 UN ESPÍA Y MEDIO
UNIVERSAL
08.45 DR. HOUSE - T. 7 - EP. 6 - POLÍTICA
10.35 ELEMENTARY - T. 7 - EP. 6 - COMANDO. BORRAR
11.30 LA FORENSE - T. 1 - EP. 6 - CORAZÓN DE CONFETI
12.25 RANSOM - T. 2 - EP. 1 - TRES DESEOS
13.20 MACGYVER - T. 3 - EP. 11 - MAC + RUPTURA + JACK
15.10 LA LEY Y EL ORDEN. U.V.E. - T. 10 - EP. 12 - INVERNADERO
19.45 LA MUJER DE MIS PESADILLAS
22.00 LA JEFA
A DÓNDE IR
CLUB SAN CARLOS
(ALBERDI Y SAN JUAN, LA BANDA)
*VIERNES 16, A LAS 21, “LAYQANY”, ENCUENTRO CULTURAL CON ROXANA CARABAJAL, PABLO CARABAJAL, LA PESADA SANTIAGUEÑA, DANZA ASÍ, KALAMA TROPICAL, LA GRAMILLA (DESDE LA PLATA), WARMIS DEL SOL, EL HUMEDAL (DESDE BERISSO), EL TOQUE PERCUSIÓN, Y LA PARTICIPACIÓN ESPECIAL DE LOS TALLERES DE NIÑOS Y ADULTOS DANZA ASÍ.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*JUEVES 15, EN EL CICLO DE COMEDIAS SUBIRÁ A ESCENA “LA FOTO”. ENTRADA GRATUITA.
*SÁBADO 17, A LAS 22, “PLANEADOR V”, TRIBUTO A SODA STEREO Y CERATI, PRESENTARÁN “CRONOLOGÍA”, GRANDES ÉXITOS.
CAYOCOCO
(AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)
*DOMINGO 18, A PARTIR DE LA MEDIANOCHE, VALDES & TELESCOPIOS, EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE SANTIAGO INDIE. ADEMÁS, SALTAMONTES Y FIESTA MACUMBERA A CARGO DE NAXXIRA Y MAGDA.
CINES
SUNSTAR
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
11 /08 19:20 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)
EL REY LEÓN (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
11/08 19:00 hs (Cast)
ANNABELLE 3 : REGRESA A CASA (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
12 AL 14/08 - 22:20 hs (Subt
El REY LEÓN (2D)
ANIMACION (ATP)
11/08 - 19:30 hs (Cast)
MEJOR QUE NUNCA (2D)
COMEDIA (ATP)
11,12,13,14/ 08 -22:15 hs (Subt)
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
12 AL 14/08 -16:00 hs (Cast) 17:50 hs (Cast)
SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY HASTA EL 14 /08 - 19:40 hs (Cast)
MI AMIGO ENZO (2D)
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
11 AL 14/08 22:15 hs (Subt
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
12 AL 14/08 -17:30 hs
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
11 AL 14 /08 19:35 hs (Cast) 21:45 hs (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
TOY STORY 4 ATP
CASTELLANO 2D 17:30
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP
CASTELLANO 2D 15:30
BTS: Bring the Soul ATP
SUBTITULADA 2D 16:00 (solo sábado) - 18:00 (jueves y viernes) - 20:00 (solo domingo).
DOMINGO 11-08-2019 APERTURA DE BOLETERÍA 17:30
VENTA ANTICIPADA
LA ODISEA DE LOS GILES
CASTELLANO 17:30 - 20:00 - 22:30