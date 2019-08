Indican que por el contrabando evaden al menos 40% de costos

11/08/2019 - 01:35 Policiales

“Sigue entrando mercadería de otros países sin ningún tipo de control. Hay algunos momentos en los que se aplican políticas de control agresivas por parte de las autoridades, pero otras en las que esa intención se desvanece. Entran muchos productos porque el precio que tienen en Bolivia, en Paraguay, son muy inferiores porque vienen e ingresan sin ningún tipo de factura”.

El que habla es un miembro de la Cámara de Comercio e Industria local que prefirió no ser identificado. El mismo directivo agregó que “se fabrican en lugares donde las condiciones de costos laborales, impositivos y de materia prima son diferentes. Entonces, al margen de que aquí no pagan nada, se transforman en productos de bajo precio”.

Otro asociado a la Cámara, con negocios de venta de indumentaria instalados en el centro de la ciudad, lo ejemplificó de esta forma: “Nosotros estamos vendiendo al costo camperas de las tipo ‘chorizo’ que para liquidar el stock las vendemos a $1.200. Pero hay gente que trae de Bolivia las mismas camperas a $3.200 la docena y la venden a menos de la mitad de lo que las vendemos nosotros. Eso es porque no pagan ningún impuesto al ingresar los productos ni al venderlos aquí. Es una competencia totalmente desleal”, agregó.

El directivo de la CCI señaló, en cuanto a cómo se refleja esta competencia desleal del comercio en negro contra los locales ya establecidos que, “de mínima evaden un 21% de IVA, más otro 3% de Ingresos Brutos que tienen una incidencia del 24% en el costo de los negocios establecidos e inscriptos, pero que ellos no tienen. A ello hay que agregarle el costo de alquiler, de servicios, de personal que muchos de los que venden estos productos que ingresan de afuera, no los tienen. Entonces, por lo menos hay un diferencia de un 40% en el precio contra aquellos que están inscriptos”.

Desventajas

Agregó que “para los comercios establecidos, que tienen que afrontar el pago de sueldos, aportes, contribuciones, la presión fiscal es muy fuerte. Pero para los que venden de esta forma, evadiendo todos los impuestos, la ventaja es muy grande. Entonces así es imposible competir. Por eso es que también el comercio en general establecido se queja y pelea contra esto. Sobre todo por los productos como ropa, esa mercadería la gente las consume necesariamente”.

Desde la Cámara agregaron que “siempre se ha tratado de hacer participar a los organismos de control. Pero no se puede decir hoy que no se está ingresando productos sin factura, por vías que no son las que utiliza el comerciante que está instalado. No es un tema fácil, menos en estos tiempos de grandes necesidades de la gente y cuando se vuelve más complicado el trabajar en este sentido. Pero es un tema que merece que las autoridades realmente hagan una aplicación lo más generalizada posible de los requisitos que tienen que cumplir los comerciantes”.