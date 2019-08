Similar operatoria en el puesto fronterizo de Formosa y Paraguay

11/08/2019 - 01:36 Policiales

La compra de mercadería ilegal Paraguay no dista mucho de lo descripto en la página anterior. Según revela un informe del sitio Todo Noticias, consiste en un viaje en colectivo hasta Formosa, luego cruzan en lanchas en la madrugada hasta Alberdi, Paraguay, y hasta el pago de coimas.

El equipo se entrevistó con Zulma, una operadora de viajes. Ella explica por teléfono, con detalles, qué cosas están permitidas comprar y cuáles son las condiciones para hacer uso del servicio que brinda junto a su gente.

Los engranajes del tour ilegal funcionan a la perfección: apenas el colectivo se detiene en una estación de servicio de Formosa, una hilera de remises espera al pie del micro para trasladar a los pasajeros hasta el río.

La explicación de la organizadora.

Cliente: “Yo estoy queriendo viajar para comprar ahí, en Paraguay, me dijeron que usted organiza tours”.

Zulma: “En Corrientes tengo paradas en Rotonda, Carrefour, después continuamos por Resistencia y de ahí nos vamos a Formosa. Llegamos a las 5 de la mañana. Tenés para pasar por la parte ilegal y por la aduana”.

Cliente: “¿Qué se puede traer?”.

Zulma: “Si vos te querés traer una bici, un parlante portátil grande, ropa... no hay problema. Para la ruta, para que los gendarmes no toquen nuestra mercadería, yo hago los arreglos. La Gendarmería va a controlar que no lleves droga, es la única condición que tengo para el arreglo. Después podés llevar 30 camperas que no te van a quitar nada”.

Cliente: “¿Televisores y eso se puede?”.

Zulma: “Sí, sí”.

La organizadora de estos viajes deja en claro que el servicio incluye traslados en micro hasta Formosa, lanchas nocturnas en la ciudad paraguaya de Alberdi y hasta el pago de coimas para que las fuerzas federales no decomisen la mercadería comprada. Cada pasajero abona 150 pesos por la lancha, 550 pesos por el micro y 200 para la coima.