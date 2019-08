Franco, ex Mitre, llega al “Pirata”

11/08/2019 - 02:21 Deportivo

Carlos Franco, ex Mitre y Central Córdoba, fue anunciado de manera oficial como refuerzo de Belgrano. El arquero, de último paso por Ecuador, llega al “Pirata” con un contrato por una temporada.

El misionero de 27 años atajó en la última temporada en Auscas de la Primera División ecuatoriana.

También pasó por Libertad de Sunchales, San Lorenzo de Alem y Juventud Unida de Gualeguaychú.

La llegada de Franco muestra que la situación de Lucas Acosta con el “Pirata” no se ha solucionado y que por el momento el jugador se mantiene en la postura de no renovar su contrato, que finaliza en junio de 2020. De no firmar, la decisión es que no juegue esta temporada.