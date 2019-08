Old Lions logró una trabajosa victoria

11/08/2019 - 02:33 Deportivo

Old Lions sacó adelante un duro partido ante San Ignacio Rugby de Mar del Plata y lo superó 27 a 22 para arrancar de esta manera con el pie derecho su participación en el Torneo del Interior B de rugby, que tiene al equipo santiagueño como uno de los dos representantes del NOA.

Tal como se preveía, los marplatenses fueron un rival muy complicado, aunque el León pudo haber sentenciado la historia con anticipación de no haber fallado un par de oportunidades muy factibles de llegar al try.

La recompensa para la visita es que se llevó un punto bonus que puede ser importante a la hora de la definición.

El partido arrancó muy parejo y cortado, con dos equipos a los que le llevó un tiempo meterse del todo en el juego. San Ignacio amenazaba con la agilidad de sus tres cuartos y en contrapartida, Old Lions dominó las formaciones fijas a través de sus forwards, aunque no lograba lastimar. La apertura del marcador llegó sobre los 23 minutos, cuando Luciano Zelaya capturó una pelota que quedó cerca del ingoal para apoyar el primer try santiagueño.

A partir de ese momento Old Lions jugó los mejores minutos de la etapa y a los 31, una gran jugada individual de Matías German terminó con el apertura llegando al try para dejar 14/0 al León tras la conversión de Juan Villalba.

Sin embargo, San Ignacio reaccionó, ya que sus medios y centros fueron muy rápidos y en un lapso de 5 minutos golpeó a través de Acevedo y Juárez para ponerse a tiro (10-14). Sobre el cierre de la etapa, Juan Villalba, de gran partido, convirtió un drop para ir al descanso con ventaja de 7.

Cambiante

La segunda mitad tuvo a Old Lions como protagonista en el primer segmento y aunque le faltaba la puntada final, Villalba convirtió un penal que le dio más tranquilidad. Los marplatenses nunca dejaron de intentar y fueron a buscar un nuevo descuento, pero una gran contra manejada por Villalba y Facundo Leiva terminó con try de Estanislao Ávila para dejar la historia 27 a 10 promediando el complemento.

Más allá de esa desventaja, la visita siguió buscando, el partido se hizo mucho más parejo y sobre los 31 llegó el tercer try que lo dejó a 12 puntos. Los últimos minutos fueron de mucha tensión porque además el árbitro hizo jugar 7 más luego de los 40 y San Ignacio aprovechó para llegar a un nuevo try, que si bien no le alcanzó para torcer la historia, sí le permitió llevarse un punto bonus defensivo.

Para Old Lions se cumplió el objetivo de empezar haciendo fuerte su localía y ahora deberá ratificarla cuando reciba la semana próxima a Roca RC, de General Roca, Río Negro.

Por ahora, todo es festejo en el parque Aguirre, en donde los Viejos Leones iniciaron este camino de la competencia nacional con mucho ímpetu y concentración. A trabajar para seguir por este camino.