Crítica de serie: Homecoming

11/08/2019 - 07:12 Opinión

Si quieren degustar un bocadillo refinado, una miniserie que sale del molde, tírense de cabeza a ver “Homecoming” (2018).

Hay que aclarar que es un relato que prefiere las sutilezas, no busca la estridencia fácil y se toma su tiempo para entrar en la tensión propia del thriller. Me pasó que, al cabo de los dos primeros episodios (de un total de diez), me preguntaba –algo decepcionado– dónde estaba la serie que había merecido tantos elogios de la crítica y distinciones (ganadora del Satellite Award y nominada al Globo de Oro, por ejemplo).

Aclaro, además, que decir “al cabo de los dos primeros episodios” no significa que haya tenido que esperar mucho para que “Homecoming” me llegue a conquistar.

Me explico: cada episodio dura entre veinte y treinta minutos. ¡Nada! Casi una sitcom, aunque no hace nada de gracia esta realización original de Amazon Prime Video. Los adictos a las maratones, pueden devorar de una sentada toda la miniserie.

La cuestión es que, aun cuando en esos capítulos iniciales parece que todavía no “pasa” nada, hay por lo menos un cuidado formal, unas grageas técnicas –podríamos decir–, como para sentirse seducido hasta que venga lo mejor. Así, apenas comienzan los títulos del episodio piloto, suena la música que Pino Donaggio compuso para “Dressed to kill” (1980), y mi oído cinéfilo y melómano empezó a endulzarse.

Me pregunté –cabecita inquieta que siempre busca connotaciones especiales, a veces insólitas– qué intencionalidad tendría el uso de una melodía compuesta para otra obra.

No podía suponer que se tratara simplemente de una cuestión de comodidad o capricho. También se pueden escuchar melodías de Donaggio para otros films de Brian De Palma –”Carrie” (1976), “Body double” (1984), “Raising Cain” (1992)– y pensé en cuánto tiene de juego de apariencias, artificiosidad, el cine de este director. En “Homecoming”, es llamativo el uso de la cámara, que en ocasiones rompe la esperable ilusión de realidad atravesando las paredes para seguir a un personaje o adoptando una vista cenital, por encima de la escenografía que representa oficinas, la que de esa manera parece un laberinto para ratones. En la progresión del relato, vamos a darnos cuenta de que efectivamente hay algo de representación, de montaje, de engaño (al fin y al cabo, una trama es una trampa). También reconocí fragmentos de otras bandas de sonido conocidas de Bernard Herrmann (para Hitchcock, otro maestro del artificio), Ennio Morricone –¡“The thing”! (1982)–, John Carpenter, Vangelis y Tangerine Dream, lo cual incrementa el efecto distanciador.

Averiguando esta cuestión del soundtrack, me enteré de que toda la serie está musicalizada con melodías de películas, en especial thriller clásicos: “The French Connection” (1971), “The conversation” (1974), “Marathon man” (1976), “Carpicorn one” (1978), “The Amityville Horror” (1979), “Scanners” (1981) y muchos otros.

La cuestión es que la narrativa del realizador Sam Esmail (creador de “Mr. Robot”) es siempre inquieta. El relato tiene saltos temporales que están indicados por distintos tipos de pantalla (otro recurso distanciador): panorámica para el presente, 4:3 para el pasado. En los clifhangers, al final de cada episodio, hay como una nueva ruptura de la identificación: es como si se hubiesen olvidado de parar la cámara, y esta continuara filmando. Lo cierto es que dicha artificiosidad de la forma tiene que ver con la que está presente en la historia. Es una especie de ironía: pareciera que Esmail nos estuviese enviando señales, advertencias de que no debemos dejarnos engañar por lo que vemos.

Es notorio que en la cultura estadounidense está arraigado un relato vinculado con el servicio que prestan los militares como custodios de la paz y la democracia locales y mundiales.

Esto se ve advierte con frecuencia en films pochocleros, muchas veces arruinados por un patrioterismo ingenuo, como “Independence day” (1996). Pero así como hay productos con rasgos propagandísticos, también existieron siempre artistas estadounidenses que se encargaron de cuestionar dicho relato.

“Homecoming” hace eso: mostrar el reverso de una realidad, el lado oscuro. Desde este punto de vista, se entiende la selección de música de films como las mencionadas “Capricorn one” o “All the president’s men”, que se centraban en la revelación de tramas ocultas. Incluso, creo que más de un espectador relacionará el título de esta miniserie con otro muy parecido, “Coming Home” (1978), film de claro discurso antibélico.

Otro de los componentes de indudable seducción de la serie es el elenco: notables Bobby Cannavale, Shea Whigham, Stephan James, Sissy Spacek (como si el soundtrack de “Carrie” la hubiese convocado), un casi cameo de Dermot Mulroney y, por supuesto, la presencia de Julia Roberts, con quien siempre es agradable reencontrarse.

Seguramente habrá sido para ella un paseíto hacer su personaje, al que le aporta el repertorio de gestos que ya le conocemos.

Ella tiene uno de los protagónicos, Heidi Bergman (¿habrá que ver un sentido de ingenuidad en su nombre?), una asistente social que trabaja en Homecoming, un programa vinculado al gobierno de EE. UU. Que procura ayudar a los veteranos de guerra y sus traumas. En los saltos temporales, vamos a verla luego trabajando como camarera en un bar, y con esto comienza a plantearse el enigma que irá in crescendo a lo largo de los capítulos.

De a poco se instala la sospecha de que algo raro ocurre en la institución donde están alojados los excombatientes. Ya les digo, lento pero firme, la serie cobra fuerza, gana tensión, suspenso, conmueve (a veces con un simple detalle, como una pecera vacía) y permite siempre la participación del espectador en el desciframiento del enigma.

Un bocadillo de gourmet.