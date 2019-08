Se habilitaron las elecciones en todo el país

11/08/2019 - 08:29 País

Las eleccionescomenzaron a las 8 en todo el país para definir a los candidatos que competirán en octubre por los cargos de presidente, senadores y diputados.También habráy a los candidatos a jefe de Gobierno porteño para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;Los diez precandidatos presidenciales que se expondrán este domingo a la votación bajo este sistema electoral instaurado en 2009 deben obtener un piso mínimo del 1,5 % de los sufragios para poder pasar a las generales.El total de ciudadanos habilitados en todo el país para votar es de 33.841.837, según datos de la Cámara Nacional Electoral (CNE).El presidente Mauricio Macri se presenta para su reelección en una fórmula que integra con el senador peronista Miguel Pichetto en la alianza Juntos por el Cambio, conformada por el PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica.En tanto, Alberto Fernández, candidato del Frente de Todos, lleva como compañera de fórmula a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.Por el espacio Consenso Federal encabeza la fórmula presidencial el ex ministro de Economía Roberto Lavagna y como candidato a vice el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que se presentan como la tercera opción.También se postulan el economista José Luis Espert (Frente Despertar), el dirigente de izquierda Nicolás Del Caño (FIT-Unidad), Manuela Castañeira (Nuevo MAS), el ex jefe de la Aduana Juan José Gómez Centurión (NOS), Alejandro Biondini (Frente Patriota), el ex gobernador correntino José Antonio Romero Feris (Partido Autonomista Nacional) y Raúl Humberto Albarracín (Movimiento de Acción Vecinal).