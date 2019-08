MotoGP: Dovizioso le ganó a Márquez un duelo de película

11/08/2019 - 13:08 Deportivo

Una locura de carrera volvieron a protagonizar Andrea Dovizioso y Marc Márquez; esta vez en Austria, con otro duelo decidido en la última vuelta y, una vez más, en beneficio del italiano.

El de Ducati encontró un hueco prácticamente donde no lo había, favorecido por una ligera derrapada de la Honda, y además fue capaz de no perder la posición a la salida del viraje, tal como le sucedió a Marc hace dos años en ese mismo punto cuando intentó pasar así al dorsal 04.

Ambos se pasaron y repasaron desde la primera hasta la última vuelta, para un total de 15 pasadas. Empezó liderando Marc con una gran salida y con Andrea pegado a su rueda, pero ambos se colaron ligeramente al llegar a la frenada de la curva 3 y el español bloqueó parcialmente al español. Eso hizo que a ambos les superaran Quartararo, Miller y Rins. El campeón sacó luego la pierna izquierda de su moto aparatosamente. Parecía que era para pedir perdón a Dovi, pero fue porque estuvo a punto de caerse, según contó después.

Verlos ligeramente rezagados fue un espejismo, porque rápido se deshicieron de los tres primeros y en la octava vuelta siguieron las hostilidades entre ambos. Marc adelantó a Andrea y en el siguiente paso por meta la Ducati dejaba atrás a la Honda. El nuevo líder de la carrera salió algo abierto del primer viraje, lo que aprovechó el campeón para volver a ponerse delante, con reacción inmediata de su rival, que poniéndose en paralelo a él, codo con codo, volvía a la cabeza.

A partir de esa novena vuelta hubo momentos en los que pareció que el del Repsol Honda podría escaparse, como hizo en Brno, pero el de Ducati no lo permitió y en la decimonovena volvió a la carga. Ahí ralentizó algo el ritmo, subiendo hasta el 1:25, como si quisiera conservar neumático. Dovizioso se inclinó por el blando trasero y Márquez por el medio, lo que luego destacó como un error.

El gran combate se dio a tres vueltas del final, con tres adelantamientos entre ambos, dos más en la penúltima y otros dos más en el arranque de la última. Quedaba por ver la obra maestra de Dovizioso, de la que dijo apenas bajó de la moto que ni él mismo creía que fuera a salir bien, pero que tenía que probarlo y funcionó.

Por detrás, Quartararo no encontró oposición para adjudicarse su tercer podio de la temporada en su año de debut en MotoGP, lo que se dice pronto, pero que hay que hacerlo. Contuvo tras él a Rossi, Maverick y Rins, que acabaron aun segundo de él y a siete de la cabeza.

Márquez: "Se me enganchó el protector de freno en su moto"

Ni bien terminó la carrera y con altura, el campeón vigente lamentó lo ocurrido aunque reconoció que "se divirtió y lo intentó, porque de lo contrario no sería él"

-¿Perder así duele menos por el espectáculo dado?

-Bueno, a un ganador le duele igual. El problema es que estamos bastante mal acostumbrados este año a ganar y está claro que un segundo sabe a poco, porque es el peor resultado del año quitando Austin. Ha estado cerca pero, si soy honesto, a mitad de carrera me he dado cuenta de que hoy no era el día. Ha bajado la temperatura y hemos elegido mal el neumático trasero (medio). Esto no quita ningún mérito a Dovizioso, que ha hecho la estrategia perfecta y nos ha ganado. Las siete últimas vueltas iba casi jugando con nosotros, porque tenía algo más y no lo ha utilizado hasta la última vuelta.

-¿Se esperaba su maniobra de la última curva?

-Me esperaba algo. O en la subida, que es antes de la penúltima curva y allí lo he escuchado cerca, o que si entraba muy fuerte en la última curva me pasaría antes de la meta, porque su tracción era mucho mejor que la mía. He decidido entrar en un punto intermedio, pero con la mala suerte de que se me ha enganchado la protección del freno delantero en alguna parte de su moto y me ha llevado con él. Cuando yo he querido frenar fuerte para recortar hacia dentro como hizo él en 2017, estaba esta pieza enganchada y por un momento pensé que me caería, pero por suerte ha saltado la pieza. Se ha roto y he podido parar la moto y hacer segundo que no está con sus veinte puntos.

-¿Han jugado solos desde el principio como si los demás les sobrasen?

-Tenía muy claro que era así, entre Dovi y yo. Mi objetivo era desgastarme yo, pero para hacer el grupo pequeño. Cuanta menos gente hubiera delante, mejor para el campeonato, porque así pierdo menos puntos si me cae el neumático.

Para Márquez, el título sigue cerca porque sólo perdió cinco puntos con su segunda plaza y mantiene al italiano a 58 puntos de distancia, por lo que el segundo lugar no le cayó tan mal al español.