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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de agosto de 2019

A LAS 21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

- 20:45 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER

MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER

MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 DOCUMENTALES

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.00 RODANDO FOOD TRUCKS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PEDALIER

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 COPA SANTIAGO: VÉLEZ

SARSFIELD VS. C. CÓRDOBA

17.00 FANÁTICAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO:

ALTE. BROWN VS. SANTIAGO

MAGIC

20.00 CULTURAL TV

21.00 ARABESC

21.30 SÚPER FÚTBOL - VIVO

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

19.00 TE QUIERO, BANDA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO


PELÍCULAS

CINEMAX

06.08 TRON

07.57 FENÓMENO

10.24 HAMBRE DE PODER

12.40 LOS AGENTES DEL DESTINO

14.45 CAZADORA DE GIGANTES

16.42 BAD MOMS

18.33 LOS AGENTES DEL DESTINO

20.38 PARKER

23.00 STRIKE BACK

23.48 STRIKE BACK. LEGACY

TCM

06.17 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO

07.50 LOST

16.45 LAS AVENTURAS DE ZACHARY BEAVER

18.17 VECINOS AL RESCATE

19.58 KARATE KID 4. LA NUEVA MISIÓN

22.00 LA LEYENDA DEL INDOMABLE

TNT

06.42 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO

08.22 CHARLIE AND THE CHOCOLATE

FACTORY

10.23 HOMBRES DE NEGRO

12.04 DESPUÉS DE LA TIERRA

13.49 EN BUSCA DE LA FELICIDAD

15.59 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

17.51 LA LEYENDA DE TARZÁN

19.50 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO

22.00 ABZURDAH

23.41 EL HILO ROJO

SPACE

06.30 ANACONDA 2. EN BUSCA DE LA

ORQUÍDEA SANGRIENTA

08.02 AIR AMERICA

10.02 DESAFÍO MOTOR

10.33 STREETS OF FIRE

12.17 FURIA EN DOS RUEDAS

13.50 ASESINOS

16.17 DOS INÚTILES EN PATRULLA

18.13 COCHE POLICIAL

19.56 ARMA MORTAL

22.00 MONZÓN - FIN DE FIESTA

23.09 VACACIONES EXPLOSIVAS

CINECANAL

11.17 TADEO, EL EXPLORADOR PERDIDO 2. EL

SECRETO DEL REY MIDAS

12.45 EL MAR DE ÁRBOLES

14.37 A GOOD YEAR

16.45 MADAGASCAR

18.17 MADAGASCAR. ESCAPE 2 AFRICA

19.50 PERCY JACKSON Y EL LADRÓN DEL RAYO

22.00 EL RENACIDO

VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS

11.00 SOS MI HOMBRE

12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 TELESHOW INTERNACIONAL

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 CAMPEONES DE LA VIDA

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 SOS MI HOMBRE

20.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 MUJERES ASESINAS GRABAR23.00

MUJERES ASESINAS


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*JUEVES 15, EN EL CICLO DE

COMEDIAS SUBIRÁ A ESCENA

“LA FOTO”. ENTRADA GRATUITA.

*SÁBADO 17, A LAS 22,

“PLANEADOR V”, TRIBUTO

A SODA STEREO Y CERATI,

PRESENTARÁN “CRONOLOGÍA”,

GRANDES ÉXITOS.

CLUB SAN CARLOS

(ALBERDI Y SAN JUAN, LA

BANDA)

*VIERNES 16, A LAS 21,

“LAYQANY”, ENCUENTRO

CULTURAL CON ROXANA

CARABAJAL, PABLO CARABAJAL,

LA PESADA SANTIAGUEÑA,

DANZA ASÍ, KALAMA TROPICAL,

LA GRAMILLA (DESDE LA

PLATA), WARMIS DEL SOL, EL

HUMEDAL (DESDE BERISSO),

EL TOQUE PERCUSIÓN, Y LA

PARTICIPACIÓN ESPECIAL DE

LOS TALLERES DE NIÑOS Y

ADULTOS DANZA ASÍ.

CAYOCOCO

(AUTOPISTA SANTIAGO- LA

BANDA)

*DOMINGO 18, A PARTIR DE

LA MEDIANOCHE, VALDÉS &

TELESCOPIOS, EN EL PRIMER

ANIVERSARIO DE SANTIAGO

INDIE. ADEMÁS, SALTAMONTES

Y FIESTA MACUMBERA A CARGO

DE NAXXIRA Y MAGDA.


CINES

SUNSTAR

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

12,13,14 /08 16:40 hs (Cast) 19:20 hs

(Cast) 22:00 hs (Cast)

REY LEÓN (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

12 AL 14/08 -16:30 hs (Cast) 19:00

hs (Cast

ANNABELLE 3 : REGRESA A

CASA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

12 AL 14/08 - 22:20 hs (Subt

El REY LEÓN (2D)

ANIMACION (ATP)

12 AL14/08 -17:00 hs (Cast) 19:30

hs (Cast)

MEJOR QUE NUNCA (2D)

COMEDIA (ATP)

12,13,14/ 08 -22:15 hs (Subt)

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

12 AL 14/08 -16:00 hs (Cast) 17:50

hs (Cast)

SPIDERMAN: LEJOS DE

CASA (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY HASTA EL 14 /08 - 19:40 hs

(Cast)

MI AMIGO ENZO (2D)

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 14/08 22:15 hs (Subt

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

12 AL 14/08 -17:30 hs

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 14 /08 19:35 hs (Cast) 21:45

hs (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

TOY STORY 4 ATP

CASTELLANO 2D 17:30

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS ATP

CASTELLANO 2D 15:30

BTS: Bring the Soul ATP

SUBTITULADA 2D 16:00 (solo

sábado) - 18:00 (jueves y viernes) -

20:00 (solo domingo).

DOMINGO 11-08-2019

APERTURA DE BOLETERÍA

17:30

VENTA ANTICIPADA

LA ODISEA DE LOS GILES

CASTELLANO 17:30 - 20:00 - 22:30


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