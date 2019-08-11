CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de agosto de 2019

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER
MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER
MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)
23.30 MI VIDA ERES TÚ
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 DOCUMENTALES
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA
COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 RODANDO FOOD TRUCKS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PEDALIER
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 COPA SANTIAGO: VÉLEZ
SARSFIELD VS. C. CÓRDOBA
17.00 FANÁTICAS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO:
ALTE. BROWN VS. SANTIAGO
MAGIC
20.00 CULTURAL TV
21.00 ARABESC
21.30 SÚPER FÚTBOL - VIVO
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
19.00 TE QUIERO, BANDA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
PELÍCULAS
CINEMAX
06.08 TRON
07.57 FENÓMENO
10.24 HAMBRE DE PODER
12.40 LOS AGENTES DEL DESTINO
14.45 CAZADORA DE GIGANTES
16.42 BAD MOMS
18.33 LOS AGENTES DEL DESTINO
20.38 PARKER
23.00 STRIKE BACK
23.48 STRIKE BACK. LEGACY
TCM
06.17 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO
07.50 LOST
16.45 LAS AVENTURAS DE ZACHARY BEAVER
18.17 VECINOS AL RESCATE
19.58 KARATE KID 4. LA NUEVA MISIÓN
22.00 LA LEYENDA DEL INDOMABLE
TNT
06.42 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO
08.22 CHARLIE AND THE CHOCOLATE
FACTORY
10.23 HOMBRES DE NEGRO
12.04 DESPUÉS DE LA TIERRA
13.49 EN BUSCA DE LA FELICIDAD
15.59 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
17.51 LA LEYENDA DE TARZÁN
19.50 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO
22.00 ABZURDAH
23.41 EL HILO ROJO
SPACE
06.30 ANACONDA 2. EN BUSCA DE LA
ORQUÍDEA SANGRIENTA
08.02 AIR AMERICA
10.02 DESAFÍO MOTOR
10.33 STREETS OF FIRE
12.17 FURIA EN DOS RUEDAS
13.50 ASESINOS
16.17 DOS INÚTILES EN PATRULLA
18.13 COCHE POLICIAL
19.56 ARMA MORTAL
22.00 MONZÓN - FIN DE FIESTA
23.09 VACACIONES EXPLOSIVAS
CINECANAL
11.17 TADEO, EL EXPLORADOR PERDIDO 2. EL
SECRETO DEL REY MIDAS
12.45 EL MAR DE ÁRBOLES
14.37 A GOOD YEAR
16.45 MADAGASCAR
18.17 MADAGASCAR. ESCAPE 2 AFRICA
19.50 PERCY JACKSON Y EL LADRÓN DEL RAYO
22.00 EL RENACIDO
VOLVER
06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
07.00 INSENSATO CORAZÓN
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS
11.00 SOS MI HOMBRE
12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 TELESHOW INTERNACIONAL
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 CAMPEONES DE LA VIDA
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORAZÓN
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 SOS MI HOMBRE
20.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 MUJERES ASESINAS GRABAR23.00
MUJERES ASESINAS
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*JUEVES 15, EN EL CICLO DE
COMEDIAS SUBIRÁ A ESCENA
“LA FOTO”. ENTRADA GRATUITA.
*SÁBADO 17, A LAS 22,
“PLANEADOR V”, TRIBUTO
A SODA STEREO Y CERATI,
PRESENTARÁN “CRONOLOGÍA”,
GRANDES ÉXITOS.
CLUB SAN CARLOS
(ALBERDI Y SAN JUAN, LA
BANDA)
*VIERNES 16, A LAS 21,
“LAYQANY”, ENCUENTRO
CULTURAL CON ROXANA
CARABAJAL, PABLO CARABAJAL,
LA PESADA SANTIAGUEÑA,
DANZA ASÍ, KALAMA TROPICAL,
LA GRAMILLA (DESDE LA
PLATA), WARMIS DEL SOL, EL
HUMEDAL (DESDE BERISSO),
EL TOQUE PERCUSIÓN, Y LA
PARTICIPACIÓN ESPECIAL DE
LOS TALLERES DE NIÑOS Y
ADULTOS DANZA ASÍ.
CAYOCOCO
(AUTOPISTA SANTIAGO- LA
BANDA)
*DOMINGO 18, A PARTIR DE
LA MEDIANOCHE, VALDÉS &
TELESCOPIOS, EN EL PRIMER
ANIVERSARIO DE SANTIAGO
INDIE. ADEMÁS, SALTAMONTES
Y FIESTA MACUMBERA A CARGO
DE NAXXIRA Y MAGDA.
CINES
SUNSTAR
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
12,13,14 /08 16:40 hs (Cast) 19:20 hs
(Cast) 22:00 hs (Cast)
REY LEÓN (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
12 AL 14/08 -16:30 hs (Cast) 19:00
hs (Cast
ANNABELLE 3 : REGRESA A
CASA (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
12 AL 14/08 - 22:20 hs (Subt
El REY LEÓN (2D)
ANIMACION (ATP)
12 AL14/08 -17:00 hs (Cast) 19:30
hs (Cast)
MEJOR QUE NUNCA (2D)
COMEDIA (ATP)
12,13,14/ 08 -22:15 hs (Subt)
LA VIDA SECRETA DE TUS
MASCOTAS 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
12 AL 14/08 -16:00 hs (Cast) 17:50
hs (Cast)
SPIDERMAN: LEJOS DE
CASA (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY HASTA EL 14 /08 - 19:40 hs
(Cast)
MI AMIGO ENZO (2D)
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 14/08 22:15 hs (Subt
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
12 AL 14/08 -17:30 hs
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 14 /08 19:35 hs (Cast) 21:45
hs (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
TOY STORY 4 ATP
CASTELLANO 2D 17:30
LA VIDA SECRETA DE TUS
MASCOTAS ATP
CASTELLANO 2D 15:30
BTS: Bring the Soul ATP
SUBTITULADA 2D 16:00 (solo
sábado) - 18:00 (jueves y viernes) -
20:00 (solo domingo).
DOMINGO 11-08-2019
APERTURA DE BOLETERÍA
17:30
VENTA ANTICIPADA
LA ODISEA DE LOS GILES
CASTELLANO 17:30 - 20:00 - 22:30