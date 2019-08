Peligro Sin Codificar, por partida doble

11/08/2019 - 21:04 Pura Vida

T elefé ya oficializó la vuelta de “Peligro Sin Codificar” a su pantalla, aunque no fijó la fecha de estreno, que podría concretarse el último sábado de agosto. Pero lo realmente novedoso es que esta vez, el programa humorístico que llegará a Santiago del Estero a través de Canal 7, se verá también de lunes a viernes, a las 23, por Net TV.

Por ahora, Telefé comparte adelantos con el equipo del programa como protagonistas. En él aparecen Diego Korol, Yayo Guridi, “Pachu” Peña, “Pichu” Straneo, Martín “Campi” Campilongo y Nazareno Móttola.

“Peligro Sin Codificar” se hará “en primer lugar”, según lo aclaró Korol a Teleshow, exclusivamente para Telefé. Será una emisión de dos horas los sábados, seguramente cerca del mediodía. Y después llegará a Net en forma de tira diaria.

“No tengo nada que ver con la decisión de hacerlo para las dos emisoras; es un acuerdo exclusivo entre ellos. Me parece que está piola, así la gente no tiene que esperar una semana para ver el programa”, explicó Korol.

Y agregó: “Estamos en pleno proceso de armado del programa, haciendo pruebas constantes y creando personajes. Seguramente habrá muchas cosas vinculadas con las elecciones y también vamos a tener tecnologías como las que se aplican en el VAR”.

Sobre el espíritu de “Peligro Sin Codificar”, su conductor remarcó que seguirá apostando por un humor para toda la familia, como lo viene haciendo desde el 2008.

“Desde que arrancamos apuntamos al público en general, con segmentos para pibes más chicos, por eso tratamos de no dejar al margen las tecnologías y las nuevas pantallas, aunque sin perder el rumbo de la gente que mira televisión abierta, porque ya sea antes en América o ahora de vuelta en Telefé, estamos en un canal de aire. No es que nos enfocamos en cierto sector, sino que tratamos de entender las cosas que les están pasando a los pibes. Los más chicos del grupo manejan muy bien la tecnología y las redes sociales y, por otro lado, la mayoría de los integrantes del equipo estamos más cercanos a la tercera edad y muchos ya son abuelos. Entonces, apuntamos tanto a los abuelos como a nuestros propios nietos”, comentó Diego Korol.

“Peligro Sin Codificar” se ganó el título de “el único programa de puro humor”, en la televisión, aunque a decir de su conductor, hay mucho humor fuera de la pantalla. “Si te ponés a pensar en las redes sociales y los memes hay mucho humor fuera de la televisión. Se empezó con los graffitis, mucho tiempo después se transformó en los pasacalles y luego pasó a Twitter: hoy todo el mundo hace humor en las redes sociales, hay más humor e ironía que otra cosa. Es una constante. Incluso en los medios ponen ‘los memes de tal cosa’, entonces hay un gran crecimiento de ese tema, pero no sé por qué en la pantalla eso no sucede”, reflexionó Diego.

Por otra parte, intentó explicar por qué la televisión no apuesta al humor, algo que según él, “rinde” en materia rating, y sí lo hacen las redes sociales. “Puede ser que tenga que ver con la corrección política, que nadie se quiere jugar, y ahí es más fácil hacer humor por el anonimato. No entiendo por qué la tele no elige el humor, porque siempre rinde. Supongo que es más difícil volcar contenido y recursos a este tipo de programas. Quizás es más difícil porque necesitás guionistas, humoristas, vestuaristas y maquilladores. Hoy no ves programas de humor, y mucho menos compitiendo entre sí. Si ponés la tele de aire compiten entre los mismos géneros: hay un programa de panelistas y a la misma hora en otro canal hay otro programa de panelistas. No le encuentro explicación por qué no se arriesgan más por el humor, habiendo tantos caminos para hacerlo”, dijo.

Korol también se refirió a los cambios que han experimentado como equipo para no herir susceptibilidades con el humor. “El argentino sabe de fútbol, de política, de economía, sabemos de todo y a veces hasta le discutimos a un especialista. ¡Hasta al médico se le discute! Cuando alguno de los chicos me dice ‘se me ocurre tal personaje’, hoy hay que abrir más el paraguas. Pensar a quién le puede joder. Antes era un ‘sí’ sin pensarlo, todos éramos un poco más irresponsables o irreverentes. Pero ahora prendemos el termostato a full. En caso contrario se te ofende uno o el otro y te hace una denuncia. Nosotros tratamos de evitar el conflicto y que no se ofenda nadie. No hemos tenido mala suerte en ese aspecto”, admitió Korol.l