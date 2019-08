Diversas delegaciones escolares de la provincia quedaron fascinadas con la isla Tara Inti

11/08/2019 - 22:32 Termas

LAS TERMAS, Río Hondo (C). La reserva natural recreativa Tara Inti (Isla del Sol), se convirtió desde su inauguración en uno de los atractivos más visitados en la ciudad turística termal, no solo por los turistas que se llegan mayormente en temporada alta sino por delegaciones escolares y de instituciones de la provincia que la visitan a lo largo de todo el año, para recorrer sus senderos y dejarse sorprender por su particular encanto.

Durante los últimos días visitaron la Tara Inti una delegación de la Subsecretaría de la Niñez de la provincia con niños, niñas y adolescentes de tres hogares de protección de la provincia que dependen de la Jefatura de Gabinete.

Además, disfrutaron de sus paisajes alumnos de 4º grado de la Escuela Nº 774 “Infantería de Patricios” de la ciudad de Añatuya. Asimismo, una delegación de estudiantes del Nivel Primario y docentes de las Escuelas San Ignacio de Loyola de la ciudad de Loreto y la Nº 1116 de la localidad de San José, del departamento Banda, recorrieron con mucha alegría y admiración los laberínticos senderos en la Isla del Sol. l