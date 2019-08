FÚNEBRES | 12 de agosto de 2019

11/08/2019 - 22:41 Funebres

- Juan de Dios Herrera (La Banda)

- Azucena del Carmen Paz

- Carlos Daniel Ingratta

- Manuel Norberto Olivera

- Julio Orlando Coria (Loreto)

- Carlos Alberto Suárez

- Braulio Oscar Pérez (Clodomira)

- Guido Argentino Ibáñez (Santos Lugares)

- Ramón Gerez (La Banda)

- Amina Sulema Salvatierra

- Rosa Amalia Bazán de Guillet (La Banda)

ADAMO, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Julio, Robi, Raquel y Luis Díaz y sus respectivas familias acompañan a sus hijos por la partida de la querida vecina Angelita. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROL DE CONTATO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Marquesa Adriana Zurita acompaña en el dolor a la familia de la Sra. Malila, en especial a Roji, por la desaparición física de la querida mamá y abuela. Que el Señor la recoja en su gloria.

IBÁÑEZ DE SUÁREZ, MARÍA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Luis Rezola, Patricia Passarell y familia; Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis participan con pena su fallecimiento y acompañan a Loly con cariño y oraciones.

INGRATTA, CARLOS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Sus tíos José Rafael Ingratta y Teresa Silvia Giangreco, sus hijas Silvia Paola, Mónica Analia y Mariela Nataly y sus respectivas flias participan con dolor su fallecimiento.

INGRATTA, CARLOS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Su primo Carlos Ingratta, su esposa Elisa Sanguedolce y su sobrino Agustin, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

INGRATTA, CARLOS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Raúl Herrero y flia., Graciela de Herrero y flia., Hugo Herrero y flia., Emilio Herrero y flia., participan el fallecimiento del padre del Dr. Daniel Ingratta. ruegan oraciones en su memoria.

INGRATTA, CARLOS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Carlos Manzur, Mabel Herrero y sus hijos Adriana y flia., Juanchy y flia., y Rocio, participan el fallecimiento del padre del Dr. Daniel Ingratta. Ruegan oraciones en su memoria.

INGRATTA, CARLOS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Querido esposo y padre, vivirás eternamente en la memoria y corazón de tu esposa Leonor Andrada y tu hijo Daniel Ingratta, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

INGRATTA, CARLOS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Angela Marquetti de Ingratta, sus hijos José, Daniel y Maria Marta, nietos y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

KALIÑUK, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/19|. La Caja Complementaria UNSE participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

LAZO DE CORONEL, JUANA PAULA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Mamita, mi corazón, mi vida. Tu partida fue tan inesperada, tranquila, como lo deseabas. Dejas un vacío muy grande mi madre bendita, fuiste amor, dulzura y consuelo para nosotros. ¡Mamá! ¡Qué dolor! Donde encuentro la ternura de tus manos, estás en el camino hacia una vida eterna. Desde allí ilumínamos y guíanos siempre. Gracias por cada abrazo, cada beso, por tu paciencia, tu humildad para con todos los que amabas. En nuestros corazones seguirás presente tan hermosa como siempre. Sus hijos Lina y Eduardo, Walter y Maria Antonia y Florencia, tus nietos Milagros, Franco, Gabi y Candela participan con dolor su fallecimiento. Descansa en paz. ¡Madre!

LAZO DE CORONEL, JUANA PAULA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Tía querida, te fuiste como una suave brisa a la Casa del Padre celestial. Extrañaré tus consejos y las charlas que teníamos y ahora sos una nueva estrella en el firmamento. Sus sobrinos que siempre te recordarán. Rosy Coronel de Allende, Tono Allende, Ma. Laura, Ma Florencia y Andresito participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LAZO DE CORONEL, JUANA PAULA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Vicente A. Serricci y sus hijos Mauro Adolfo, Adrián Nahuel e Iván Víctor Pascual Serricci participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su memoria.

LAZO DE CORONEL, JUANA PAULA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Querida Lina: te acompañamos con mucho cariño en este momento de tanto dolor. Tus amigas y ex compañeras: Marta Paiola, Marta Coronel, Patricia García, Meky Peláez, Gabi Pacheco, y Liliana Chara, ruegan al Señor por el eterno descanso de su mamá.

OLIVERA, MANUEL NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Su hermana Mirta, sus hijos Raúl, Claudia, Carina, Lore, Vero, Alejandra, Romina, Hernán, Norberto, Cristian y Facundo, Cuñados y de mas familiares sus restos serán inhumados hoy 09:00hs en el cementerio Los Flores. Cob. Caruso Cia Arg. De Seguros S.A.SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

PAZ, AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Sus primas Myrtha y Myrna Agüero Paz, su sobrina Ma. Fernanda Riaño Agüero participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PAZ, AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. María Eugenia Hernández, Luis Touriño, sus hijas Lucia y María Clara, participan su fallecimiento y acompañan con dolor a sus hijos María Emilia y Manuel en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PAZ, AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Agustin Amadey, Oscar Isa Obeyd y Maximiliano Seiler, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Con profunda tristeza te despedimos querida Coco. Te amamos; Tu hermana Fini, tus sobrinos Josefina y Martin Catella Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Susana Hernández y familia, participan su fallecimiento y acompañan con dolor a sus hijos Maria Emilia y Manuel. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Silvina Lucatelli, Eduardo M. Ferreyra y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Que brille para ella la luz qe no tiene fin. Su amiga Maguy Archetti, sus hijos Débora H., Daniel y Marcela Gómez Archetti, despiden a nuestra queridísima Coco. Rogando al Altisimo la reciba en sus brazos. Acompañan a sus hijos Maria Emilia y Manuel en estos momentos de dolor. Descansa en paz querida amiga. Rogamos oraciones en su memoria.

PAZ, AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Mariela Rivas y su hijo Juan Cruz Vespasiani, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. "El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado". Para Maria Emilia y Manuel los hijos de mi querida Coco; les acerco esta promesa, El Señor tiene cuidado de Uds. Coco ya descansa porque creyó que Cristo fue su salvador. Silvia Mulki.

PAZ, AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. En tiempos como este , No deberia tu fe en Dios ser todavia tu confianza ? Acaso no crees que Jesus dió vida eterna a los que creen en Él". Tus hermanas en la fe; Chichina, Beby, Berta, Magui, Olguita, Marta, Gladys, Nelly, Betti, Inti, Chini, Graciela, Isabel, Sarita, Nomí, Silvia B., Silvia M., Magalí, Liche y Teresa, con pesar pero con confianza que ya estas con el Señor. Hasta pronto Coco.

PAZ, AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Mario Luis Seiler, Marcela, Maxi y Stefano Seiler participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Rubén Omar Seiler, Negri, María José, Nahim, Hans y Nazareno Seiler participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

PAZ, AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Señor, tu hija ya está ante Ti, recíbela en tus brazos. Sus compañeros de oficina: Agostina, Lucrecia y Exequiel participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija María Emilia y demás familiares ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis participan con pena su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a María Emilia y Manuel.

PAZ, AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Ema Tomatis de Rezola, Luis Alfano y Luis Lescano acompañan a María Emilia con mucho cariño en este momento.

PAZ, AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Mónica González y sus hijas Martina, Amira y Victoria Moisés, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Sus amigas; Mónica González, Mariela Ribas, Ximena Beltrán, Evangelina Isac, Carolina Coronel y Maria Elena Feijoó, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Quiero decirte que me duele el alma despedirte, que te amo, que fue la amistad mas noble,sincera, pura, Solidaria y desinteresada. Querido decirte que no puedo creer que no volveré verte fisicamente. Querio decirte que te extrañaré mucho, Ami. Le pido a Dios que te de el descanso eterno y brille para ti la luz que no tiene fin. Chichina Chamut.

PAZ, AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Ing. Hugo Argañarás, su esposa Ángela Innamorato y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando por la pronta resignación de su flia. y elevan oraciones en su querida memoria.

PAZ, AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Miguel Angel Rodriguez, Cristina y Sergio Frediani, te despiden con gran tristeza y acompañan a su familia en estos momentos de gran dolor. Ruegsan oraciones en su memoria, descansa en paz querida Cocó.

PAZ, AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Querida amiga, Descansa en Paz ! Que el Señor te reciba en sus brazos ! Vivirás siempre en nuestros corazones. Chini Habra, Johnny Barbieri y Nené Llugdar participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, AMINA SULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Sus hijos Luis, Héctor, Claudio, Olga, María, Zulema, Raúl, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CAAMIÑA, WALTER GUIDO (Chochin) (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/16|. A los tres años de tu partida al Reino Celestial, imposible no estar triste, difícil no lamentar tu ausencia pero vivirás eternamente en nuestros corazones". Su desconsolada madre Francisca de Caamiña y demás familiares, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.

DÍAZ, FELIPE ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/15|. Su mamá Marta, sus hermanos, sus hnos. políticos, su esposa, sus hijos y sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy en la iglesia Catedral a las 20,30 hs. con motivo de cumplirse 4 años de su fallecimiento.

GARBI, GLADYS YUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Querida madre: Tu ausencia es muy dolorosa desde el primer día que te fuiste al Reino de Dios, aunque ya no estás a nuestro lado tu presencia y tu recuerdo nos acompaña siempre, te doy gracias por tus enseñanzas y tu inmenso amor hacia nosotros, solo nos queda el consuelo de saber que descansas en paz al lado de Dios. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Te amamos mamita!!. Sus hijos Mario y Evangelina y flia, invitan a la misa que se oficiará hoy en la iglesia Catedral a las 20.30 hs al cumplirse dos meses de su fallecimiento . Rogamos una oración en su memoria.

INFANTE, MARÍA DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/19|. Unámonos en oración por el descanso eterno de nuestra señora madre quien entrego su alma al Señor. Sus hijos Cacho, Dorita, Daniel, Sandra, sus nietos y bisnietos, sus hijos politicos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve dias de su fallecimiento.

PÉREZ RIVAS, HÉCTOR RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/17|. Su hija Rocío, sus hermanos Nilda, Yoko, Mirta y Nene invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. La Inmaculada, al cumplirse dos años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

LISSI, RICARDO FRANCISCO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Querido hermano, hace ocho meses que tu ausencia nos duele, pero tenemos el grato recuerdo de haber compartido contigo la grandeza de tu corazón, de haber aceptado a Iván como tu sobrino y de ser el padrino de tu sobrina Valentina, por ser el protagonista de nuestros sueños. Por eso y muchas cosas más siempre estarás presente en nuestras vidas y corazones. Solo nos queda rezar y esperar por el reencuentro al final de esta vida. Siento que estás presente en todos nosotros ¡Hasta pronto hermano, te amaremos pro siempre! Marcelo, Carolina, Valentina e Iván.

APPA, EDGARDO PLINIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. Querido Negrito, no te digo adiós, sino hasta siempre, queda en mi los mejores recuerdos compartidos. Allá en el cielo te esperan, tus amigos. Acompaño en el dolor a tu hermana cita y demás familiares. Ruego una oración en su memoria, tu amiga Susana. Sastrido de Ottineti.

APPA, EDGARDO PLINIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. Luis José Vella y su hijo Luis Edmundo Vella y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su dilecta amiga Rosa María y acompañan en el pesar a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

BAZÁN DE GUILLET, ROSA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Su hijo Sergio Mario Guillet, hija pol. Estela Díaz, sus nietos Sergio, Belén y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 14 en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo Belgrano 532 S.V. La Banda. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BAZÁN DE GUILLET, ROSA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Señor recibe a tu hija Rosa en tu Morada. Claudia Roxana Rodríguez y familia acompañan a la distancia con profundo dolor a su amigo Sergio Guillet ante la perdida irreparable de su madre. Dios te de fortaleza en estos momentos.

BAZÁN DE GUILLET, ROSA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Julieta Pato y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BAZÁN DE GUILLET, ROSA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Los compañeros de oficina de su hijo Sergio Guillet: Lili, Rubén, Laura, Valeria, Aldo y Julieta participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Sus hijos Nelida, Dalia y Domingo, Mirta, Rosa, Irma, José, hijos pol., nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares participan el fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

HERRERA, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Su madre Agucha, sus hermanos Maga, Delicia, Blanca, Dioni, Norma y Walter, sus hijos politicos, sobrinos y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

HERRERA, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin ". Su hermana Maga Herrera, su esposo Dionisio e hijos Valeria, Matías David Ledesma, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Su hermana Delicia Herrera, su esposo Carlos y su hijo Sebastian Gómez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

HERRERA, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Su hermano Dioniosio Herrera, su esposa Marisa Pedano, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

HERRERA, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Su hermana Blanca, tus sobrinos Rocio y Edgar, y tu sobrino nieto Salvador, participan con profunddo dolor su falecimiento. ruegan oraciones en su querida memoria.

HERRERA, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Su hermana Norma, sus sobrinos Ismael, Vanesa y Anita, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

HERRERA, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Su primo Luis Santillán, su esposa Fidelia, sus hijos Luis, Valeria y Yanina Santillán,su prima Cari Santillán y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Ana Espíndola, sus hijos: Nicolás y Agustín, part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. El Descanso.ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HERRERA, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar". Sus compañeros de trabajo: Agostina , Lucrecia y Exequiel participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la querida Normita Herrera, la acompañan a ella y a toda su familia en estos momentos de pesar. Que descanse en paz.

HERRERA, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Ema Tomatis de Rezola, Luis Alfano y Luis Lescano acompañan a Normita con mucho cariño en este momento.

HERRERA, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Alberto Umaño, Esther Ledesma y sus hijos, participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo Juan. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. "Que en este descanso eterno el Señor te reciba en su Reino". Su madre Agustina Coria y su hermano Walter Herrera, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

HERRERA, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". José Ledesma, su esposa, Graciela Muratore, sus hijas Maria Alejandra y flia., Daniela y flia., participan su fallecimiento y acompañan a Maga, Dionicio y flia. en estos momentos de dolor.

HERRERA, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Sus amigos de la Herradura; Alberto, Luis, Hugo, Topo, Chiki, Yuli y Dany, acompañan con dolor la partida de su amigo de la infancia y brille para él la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Dolly Gómez de Freytes y flia., participan su fallecimiento, haciendo llegar sus condolencias a sus familiares. ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Su compañera Roxana, sus hijos y familias, acompañan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

HERRERA, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Sus amigos de Futbol del COPSE Categoria 50, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Dra. Adriana Pirro, Dr. Exequiel Garnica, CP. Ricardo Chaud, CP. Vanesa Sanchez y CP. Pedro Diaz Yocca, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Norma Herrera. Elevan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, JUAN MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Su hijo Juan Víctor Ramírez, su hija política Antonella Luciana Arario, su nieta Anna Clara Ramírez Arario participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, JUAN MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. La muerte no es nada. Yo solo me he ido a la habitación de al lado. Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas. Su prima Patricia, su esposo Joselo y sus hijos Agustín, Luisina, Máximo y Santiago participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, JUAN MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Sus consuegros Enrique Rodolfo Arario, y Marta Graciela Rodríguez participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a Delina, hijos y demás familiares en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, JUAN MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Su madrina Tedy Artayer participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Su madre Mirta Suárez, sus hermanos Hugo, Elsa, María, José, Luis y Ricardo participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio La Misericordia. C. de duelo Club San Carlos. SERV SOC AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SUÁREZ, CARLOS ALBERTO (Rulo) (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Con inmenso dolor te despedimos, Rulito querido. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Tus amigos Chono Sánchez, Mary Saavedra, sus hijos Nino, Ivana, Chongui y Nimia Sánchez participan con profundo dolor su fallecimiento.

LAUD, EDUARDO (LALO) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Sus familiares agradecen todos los que nos acompañaron de una u otra manera en este difícil momento, e invitamos a la misa hoy a las 19.45 en la parroquia Santiago Apóstol, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

ACOSTA, ALMA MÍA JAZMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Sus padres Mario, Milagros, su abuela Karina, su hermana Vale, tíos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Luján. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

CORIA, JULIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Sus padres Julio, Norma sus hijos Matías, Micaela, Yanina, María, sus hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey de Loreto.. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

CORIA, JULIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. El IFD Nº 9 de Suncho Corral participa con profundo dolor el fallecimiento de padre de la profesora Marcela Coria.ruegan oracion a su memoria.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. CPN. Juan D. B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini, sus hijos Leonardo y Javier Roitman, y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Luis José Vella y familia; Dante Acosta y familia, compañeros de la Promoción 1951, del Colegio San José, abrazan a su esposo Negro Khairallah y lo acompañan en la dolorosa pérdida de su amada esposa Anita, rogando por el eterno descanso de su alma. Hacen extensivo su pesar a toda la familia.

GONZÁLEZ, DORA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que disfrutas de la gloria eterna, participan con profundo dolor de su fallecimiento. Sus hijos Tita, Perla, Iban y Marcelo sus hijos políticos Manuel y Claudia.

GONZÁLEZ, DORA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. El Señor te recibió con los brazos abiertos porque te lo mereces gracias por darnos tanto. Su hermano Luis A. Gonzalez, sobrinos Pirula, Luchin, Nena y Susy y sus hijos políticos Domingo y Tony.

GONZÁLEZ, DORA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que disfrutas de la gloria eterna, participan con profundo dolor de su fallecimiento. Sus nietos Kike, Manolo, Jose Maria, Graciela, Pablo, Vanesa, Milagros, Lucas, Tomas, Benja y Yhana y nietos políticos Pablo, Silvia, Lalo.

GONZÁLEZ, DORA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que disfrutas de la gloria eterna participan con profundo dolor de su fallecimiento. Su nieta Graciela Leguizamón Umbides y su nieto político Pablo Sebastián Simonetti y su bisnieto Martiniano Simonetti y ruegan una oración en su memoria.

GONZÁLEZ, DORA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que disfrutas de la gloria eterna. Sus bisnietos Yamila, Bautista, Santiago, Guadalupe, Milagros, Juan, Zoe, Mateo, Stefano, Benjamin, Eva, Maratoniano, Elias. Participan con dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, DORA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. Hoy el Señor eligió llevarte, pero tu recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones. Tus vecinos de siempre Lola de Leiva y familia participan con profundo dolor tu partida y rogamos oraciones en tu querida memoria.

GONZÁLEZ, DORA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. Sebastián Simonetti, Gladis Carrasco de Simonetti, Santiago Simonetti, Belén Simonetti y familia ruegan una oración en su memoria.

IBÁÑEZ, GUIDO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Sus hijos Santiago, Antonella, Yenifer, sus padres, Angélica, Gutiérrez y Dardo Ibáñez, su Hno. Félix y demás familiares participan el fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Santos Lugares. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PÉREZ, BRAULIO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Su esposa María, hijos Oscar, Carlos, José, Reina, Azucena, nietos Sabrina, Alejo, Sebastián, Milagros participan el fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Esperanza a las 14. Casa de duelo S.V.de Clodomira. SERVICIO CARUSO . ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.