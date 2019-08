Delfi Merino y Tuti Bopp trabajan en proyectos solidarios en Icaño y la Matanza

12/08/2019 - 11:48 Deportivo

La mejor jugadora del hockey argentino, capitana de Las Leonas, ausente en los Panamericanos por lesión, Delfina Merino, y la campeona de la Asociación Mundial de Boxeo, Yésica "Tuti" Bopp, presentan los proyectos solidarios de Santiago del Estero y La Matanza en los que trabajan junto a Huella Weber.

Ambas coinciden en el trabajo solidario junto a Huella Weber, el programa de Responsabilidad Social que las nombró embajadoras. "El deporte nos ayuda a ayudar", dicen.

"Mi proyecto se dio de una forma muy linda y espontánea, porque el mismo día en que me ofrecieron ser embajadora, mi papá había estado charlando con su peluquero. Es de un pueblito a 200 kilómetros del centro de Santiago del Estero llamado Icaño, y le contó que juntaba donaciones para doscientos chicos, que todos los días merendaban bajo un árbol gracias a un grupo de madres que les conseguían comida a pulmón. Cuando escuché la historia pensé que era el lugar en el que podía ayudar. Me comuniqué con Weber, el peluquero de papá armó el proyecto… ¡y lo aprobaron! Así que ahora estamos levantando un merendero desde cero. Sólo pensar que esos chicos van a poder tener un plato de comida bajo techo ya me parece un triunfo enorme", cuenta Delfi Merino con orgullo.

Bopp suma su propia experiencia: "A través de Huella mejoramos el gimnasio municipal de Concordia (Entre Ríos), ayudamos a una chica de La Plata que usa la parte de atrás de su casa para entrenar chicos, y este año estamos a full con un proyecto en el barrio Cooperativo San José Obrero, de La Matanza. Honestamente, me parece hermoso que nos den la posibilidad de trascender a través del deporte cambiando realidades e infraestructuras. Siento que es una manera de devolverle el cariño a la gente".

En una extensa entrevista para la revista Gente, ambas deportistas se explayaron sobre su vida y ambiciones personales.

¿Ustedes por su cuenta ya hacían cosas solidarias?

Merino: Sí, yo visitaba escuelas y lugares carenciados en los que juegan al hockey.

Bopp: Y yo entregaba materiales a escuelitas de boxeo y realizaba eventos para juntar donaciones. Hay muchos chicos que nos ven como imagen de nuestros deportes, y tienen que saber que no sólo es ir, competir y ganar, sino que, como referentes, también es importante colaborar con la sociedad.