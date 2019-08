Increíble captura de un guía de pesca termense, un dorado de 23 kilos

12/08/2019 - 12:08 Termas

LAS TERMAS, Río Hondo (C) El guía de pesca termense Rubén Giménez se sorprendió al capturar un dorado de 23 kilos, en las aguas el lago del dique de Río Hondo.

El reconocido guía compartió la novedad en su perfil de Facebook, donde detalló cómo se dio la captura del rey del río.





“Sería el destino, que pasáramos casi distraídos y casi resignados por entre medio de dos grandes árboles hundidos en la zona de "La Plaza", allí donde quedaron los vestigios del pueblo, Villa Río Hondo. No sé si yo me crucé en su camino, o fue ÉL (Salminus Brasiliensis… ¡DAMITA! ) quien decidió medir fuerza conmigo. Al unísono de sentir el flap típico de cuando se abre una lata de cerveza, se arqueó la caña. Creo… No, estoy seguro que derrame cerveza en la boca y la camisa. ¡No era enganche por la violencia! Juro que cuando ves algo similar todo alrededor desaparece un instante. Me aferré a la caña con todas mis fuerzas, pero no podía levantar la caña del posa caña de la Ñan Fri Frufi, estaba presionado y del reel salía tanza (0,40 porque soy reacio al multifilamento) como si la estrella estuviera floja, pero yo la había ajustado antes de empezar el trolling. Del otro lado de mi línea había UNA BESTIA… que no quería (o podía) saltar. Luego de dar dos golpes de cañazo y no poder hacerlo subir, me dediqué a traerlo… cuando se dejaba traer. Yo con el corazón en la boca pidiendo a mi suegro que por favor me filme y la bestia ganándome el motor de la lancha buscado de qué o dónde, zafarse (alguien dirá que es cruel… Quizá lo sea). Lo cierto es que luego de más de media hora de lucha me apuré a retratar su hermosa y dorada figura e inmediatamente lo puse suave en el agua… Lo acaricie, ¡le agradecí! Lo admiré y lleno de un montón de indescriptibles emociones, lo dejé ir”.