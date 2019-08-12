CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de agosto de 2019

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
00.45 MI VIDA ERES TÚ
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
15.30 CON VOS PROPIA
16.00 JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019
21.00 CADA NOCHE
21.30 EL MARGINAL 3 - DETRÁS DE ESCENA
22.00 EL MARGINAL 3
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 PARA TODA MUJER
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO. ALTE BROWN VS. SANTIAGO MAGIC
20.00 SÚPER FÚTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 PASIÓN POR EL TURF
22.00 ARABESC
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
12.36 DÍA DE FURIA
02.44 ELLA HORNEÓ ASESINATO. DULCE MUERTE
04.27 ESPEJITO, ESPEJITO
06.22 LA TIENDITA DEL HORROR
08.09 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA
10.24 ALGUIEN TIENE QUE CEDER
12.52 ESPEJITO, ESPEJITO
14.48 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA
17.02 ALGUIEN TIENE QUE CEDER
19.31 POSEÍDOS
22.00 LA VENGANZA DE LA CASA DEL LAGO
TNT
06.18 HOMBRES DE NEGRO
07.57 LA MEJOR DE MIS BODAS
09.38 DESPUÉS DE LA TIERRA
11.21 EN BUSCA DE LA FELICIDAD
13.31 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
15.22 CAPITÁN PHILLIPS
17.44 UN SUEÑO POSIBLE
20.07 XXX. ESTADO DE EMERGENCIA
22.00 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL
00.51 DJANGO, SIN CADENAS
03.49 EL GRAN GATSBY
TCM
08.08 LOST
08.53 LOST
09.37 LOST
10.22 LOST
11.06 LOST
11.51 LOST
12.35 LOST
13.20 LOST
14.04 LOST
14.48 LOST
15.32 LOST
16.18 VECINOS AL RESCATE
17.53 KARATE KID 4
20.01 EL GUARDIÁN
22.00 OPERACIÓN DRAGÓN.
00.02 MAREA ROJA
02.13 VENGANZA MORTAL
SPACE
06.00 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO
07.41 EJECUTOR
09.34 CALLES DE FUEGO
11.16 POLICÍA DEL TIEMPO
12.59 COCHE POLICIAL
14.41 DOS INÚTILES EN PATRULLA
16.40 DETECTIVE POR ERROR
18.15 SUPERAGENTE 86
20.17 INDOMABLE
22.00 LA CONQUISTA DE LA MONTAÑA DEL TIGRE
00.45 MONZÓN
01.36 PERSECUCIÓN MORTAL
03.22 EN LA BOCA DEL MIEDO
CINECANAL
11.00 PROMESA DE CAMPAÑA
12.35 LA ERA DE HIELO 3
14.12 LOCO POR MARY
16.22 PERCY JACKSON Y EL LADRÓN DEL RAYO
18.30 EL PRECIO DEL MAÑANA
20.27 TROLLS
22.00 AMOR A LA DERIVA
23.57 MISIÓN.
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*JUEVES 15, EN EL CICLO DE COMEDIAS SUBIRÁ A ESCENA “LA FOTO”. ENTRADA GRATUITA.
*SÁBADO 17, A LAS 22, “PLANEADOR V”, TRIBUTO A SODA STEREO Y CERATI, PRESENTARÁN “CRONOLOGÍA”, GRANDES ÉXITOS.
CLUB SAN CARLOS
(ALBERDI Y SAN JUAN, LA BANDA)
*VIERNES 16, A LAS 21, “LAYQANY”, ENCUENTRO CULTURAL CON ROXANA CARABAJAL, PABLO CARABAJAL, LA PESADA SANTIAGUEÑA, DANZA ASÍ, KALAMA TROPICAL, LA GRAMILLA (DESDE LA PLATA), WARMIS DEL SOL, EL HUMEDAL (DESDE BERISSO), EL TOQUE PERCUSIÓN, Y LA PARTICIPACIÓN ESPECIAL DE LOS TALLERES DE NIÑOS Y ADULTOS DANZA ASÍ.
CAYOCOCO
(AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)
*DOMINGO 18, A PARTIR DE LA MEDIANOCHE, VALDÉS & TELESCOPIOS, EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE SANTIAGO INDIE. ADEMÁS, SALTAMONTES Y FIESTA MACUMBERA A CARGO DE NAXXIRA Y MAGDA.
CINE
SUNSTAR
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
13,14 /08 16:40 hs (Cast) 19:20 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)
EL REY LEÓN (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
13 AL 14/08 -16:30 hs (Cast) 19:00 hs (Cast
ANNABELLE 3 : REGRESA A CASA (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
13 AL 14/08 - 22:20 hs (Subt
El REY LEÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
13 AL14/08 -17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast)
MEJOR QUE NUNCA (2D)
COMEDIA (ATP)
13,14/ 08 -22:15 hs (Subt)
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
13 AL 14/08 -16:00 hs (Cast) 17:50 hs (Cast)
SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 14 /08 - 19:40 hs (Cast)
MI AMIGO ENZO (2D)
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 14/08 22:15 hs (Subt
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
12 AL 14/08 -17:30 hs
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 14 /08 19:35 hs (Cast) 21:45 hs (Subt)
HÍPER LIBERTAD
TOY STORY 4 ATP
CASTELLANO 2D
17:30
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP
CASTELLANO 2D
15:30
BTS: BRING THE SOUL ATP
SUBTITULADA 2D 16:00 (SÓLO SÁBADO) -
18:00 (JUEVES Y VIERNES) - 20:00 (SÓLO DOMINGO).
VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS
LA ODISEA DE LOS GILES
CASTELLANO 17:30 - 20:00 - 22:30