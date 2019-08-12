×

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de agosto de 2019

- 20:59 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

00.45 MI VIDA ERES TÚ

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

15.30 CON VOS PROPIA

16.00 JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019

21.00 CADA NOCHE

21.30 EL MARGINAL 3 - DETRÁS DE ESCENA

22.00 EL MARGINAL 3

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR

 

CANAL 14

12.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO. ALTE BROWN VS. SANTIAGO MAGIC

20.00 SÚPER FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PASIÓN POR EL TURF

22.00 ARABESC

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

 

CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS

 

PELÍCULAS

CINEMAX

12.36 DÍA DE FURIA

02.44 ELLA HORNEÓ ASESINATO. DULCE MUERTE

04.27 ESPEJITO, ESPEJITO

06.22 LA TIENDITA DEL HORROR

08.09 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA

10.24 ALGUIEN TIENE QUE CEDER

12.52 ESPEJITO, ESPEJITO

14.48 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA

17.02 ALGUIEN TIENE QUE CEDER

19.31 POSEÍDOS

22.00 LA VENGANZA DE LA CASA DEL LAGO

 

TNT

06.18 HOMBRES DE NEGRO

07.57 LA MEJOR DE MIS BODAS

09.38 DESPUÉS DE LA TIERRA

11.21 EN BUSCA DE LA FELICIDAD

13.31 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

15.22 CAPITÁN PHILLIPS

17.44 UN SUEÑO POSIBLE

20.07 XXX. ESTADO DE EMERGENCIA

22.00 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL

00.51 DJANGO, SIN CADENAS

03.49 EL GRAN GATSBY

 

TCM

08.08 LOST

08.53 LOST

09.37 LOST

10.22 LOST

11.06 LOST

11.51 LOST

12.35 LOST

13.20 LOST

14.04 LOST

14.48 LOST

15.32 LOST

16.18 VECINOS AL RESCATE

17.53 KARATE KID 4

20.01 EL GUARDIÁN

22.00 OPERACIÓN DRAGÓN.

00.02 MAREA ROJA

02.13 VENGANZA MORTAL

 

SPACE

06.00 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO

07.41 EJECUTOR

09.34 CALLES DE FUEGO

11.16 POLICÍA DEL TIEMPO

12.59 COCHE POLICIAL

14.41 DOS INÚTILES EN PATRULLA

16.40 DETECTIVE POR ERROR

18.15 SUPERAGENTE 86

20.17 INDOMABLE

22.00 LA CONQUISTA DE LA MONTAÑA DEL TIGRE

00.45 MONZÓN

01.36 PERSECUCIÓN MORTAL

03.22 EN LA BOCA DEL MIEDO

 

CINECANAL

11.00 PROMESA DE CAMPAÑA

12.35 LA ERA DE HIELO 3

14.12 LOCO POR MARY

16.22 PERCY JACKSON Y EL LADRÓN DEL RAYO

18.30 EL PRECIO DEL MAÑANA

20.27 TROLLS

22.00 AMOR A LA DERIVA

23.57 MISIÓN.

 

A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*JUEVES 15, EN EL CICLO DE COMEDIAS SUBIRÁ A ESCENA “LA FOTO”. ENTRADA GRATUITA.

*SÁBADO 17, A LAS 22, “PLANEADOR V”, TRIBUTO A SODA STEREO Y CERATI, PRESENTARÁN “CRONOLOGÍA”, GRANDES ÉXITOS.

CLUB SAN CARLOS

(ALBERDI Y SAN JUAN, LA BANDA)

*VIERNES 16, A LAS 21, “LAYQANY”, ENCUENTRO CULTURAL CON ROXANA CARABAJAL, PABLO CARABAJAL, LA PESADA SANTIAGUEÑA, DANZA ASÍ, KALAMA TROPICAL, LA GRAMILLA (DESDE LA PLATA), WARMIS DEL SOL, EL HUMEDAL (DESDE BERISSO), EL TOQUE PERCUSIÓN, Y LA PARTICIPACIÓN ESPECIAL DE LOS TALLERES DE NIÑOS Y ADULTOS DANZA ASÍ.

CAYOCOCO

(AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)

*DOMINGO 18, A PARTIR DE LA MEDIANOCHE, VALDÉS & TELESCOPIOS, EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE SANTIAGO INDIE. ADEMÁS, SALTAMONTES Y FIESTA MACUMBERA A CARGO DE NAXXIRA Y MAGDA.

 

CINE

SUNSTAR

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

13,14 /08 16:40 hs (Cast) 19:20 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)

EL REY LEÓN (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

13 AL 14/08 -16:30 hs (Cast) 19:00 hs (Cast

ANNABELLE 3 : REGRESA A CASA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

13 AL 14/08 - 22:20 hs (Subt

El REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

13 AL14/08 -17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast)

MEJOR QUE NUNCA (2D)

COMEDIA (ATP)

13,14/ 08 -22:15 hs (Subt)

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

13 AL 14/08 -16:00 hs (Cast) 17:50 hs (Cast)

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 14 /08 - 19:40 hs (Cast)

MI AMIGO ENZO (2D)

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 14/08 22:15 hs (Subt

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

12 AL 14/08 -17:30 hs

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 14 /08 19:35 hs (Cast) 21:45 hs (Subt)

 

HÍPER LIBERTAD

TOY STORY 4 ATP

CASTELLANO 2D

17:30

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP

CASTELLANO 2D

15:30

BTS: BRING THE SOUL ATP

SUBTITULADA 2D 16:00 (SÓLO SÁBADO) -

18:00 (JUEVES Y VIERNES) - 20:00 (SÓLO DOMINGO).

VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS

LA ODISEA DE LOS GILES

CASTELLANO 17:30 - 20:00 - 22:30


Más noticias de hoy

Lo último de Interior

Marcelo Llorvandi: “En Frías el panorama es...

Añatuya | Rubén Bonafede: "Es un shock muy grande lo que produjo...

Colonia Dora prepara una gran fiesta para celebrar el Día del Niño

Colonia El Simbolar trabaja en la construcción de espacios verdes

Realizan tareas de iluminación en el acceso a San Pedro de Guasayán

Lo último de Economía

Mirá cómo está el precio del fernet, la Coca...

¿Qué pasa con los paquetes turísticos y viajes de egresados?

Por el aumento del dólar las golosinas subieron entre 7 y 10%

Interrumpieron la venta de alimentos para mascotas

Se paralizan operaciones inmobiliarias y prevén alzas en alquileres

Lo último de Mundo Boca

“Dólar Boca”: cómo afecta la devaluación...

Boca enfrenta a Almagro, con el estreno de Daniele De Rossi

Franco Soldano fue presentado y es el quinto refuerzo xeneize

El debut de De Rossi y el mix que parará Alfaro con mayoría de titulares

Daniele De Rossi estaría entre los titulares para enfrentar a Almagro

Lo último de Política

Designan a la Dra. Rodríguez como vocal del Superior...

Estos son los nombres que suenan para un posible Gabinete de Alberto...

Elisa Carrió habló de "correcciones políticas y económicas", tras...

Macri analiza implementar cambios en Ganancias, préstamos para Pymes...

Alberto Fernández le abrió la puerta a Roberto Lavagna