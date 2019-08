“Tengo aprecio por todos los personajes que hice, menos por Francisco Franco”

12/08/2019 - 21:27 Pura Vida

“Pepe” Soriano protagonizó clásicos del cine, tanto en la Argentina como también en España. Fue el “Alemán Schultz” en la inolvidable “La Patagonia Rebelde”. Fue “El Abuelo” en “No toquen a la nena”. Se puso en la piel de Lisandro de la Torre en “Asesinato en el Senado de la Nación” e hizo de doble del dictador español Francisco Franco en el filme ibérico “Espérame en el cielo”.

¿Tiene aprecio por todos los personajes que hizo en el cine?

Yo tengo un aprecio particular por todos los personajes que hice, menos por Franco. El día que yo, filmando la película “Espérame en el cielo” en España, me senté en su escritorio, en su despacho en el Palacio del Pardo, me corrió frío por la espalda porque ahí firmaba las sentencias de muerte este loco.

¿Qué le representó haberlo hecho a Lisandro de la Torre en “Asesinato en el Senado de la Nación”?

Yo conocía mucho la historia de De la Torre porque en mi casa mi padre y mis tíos tenían una gran devoción por este hombre que era, hasta donde yo oí y después pude leer toda la obra completa de él, era un hombre que buscaba la presencia de la dignidad en la función pública.

Era un liberal, pero era un hombre de una dignidad ejemplar, a punto tal que tiene el mismo final que nuestro respetadísimo doctor Favaloro. Lisandro de la Torre se pega un tiro. No soporta la indignidad del alrededor.

Ese “Alemán Schultz”, de “La Patagonia Rebelde” es otro de los personajes que lo marcó. ¿Cómo lo evoca y destacó el rol que le asignó Osvaldo Bayer en su libro y que Héctor Olivera plasmó en el cine?

El conflicto de Schultz radicó en que Schultz venía de un lugar en donde esas ideas que él postulaba tenían cierto arraigo. Él venía a una América que desconoce absolutamente la terminología que utilizan estos anarquistas, socialistas, comunistas, digo como esencia más allá de partidos, de una cosa totalmente nueva. ¿De qué están hablando estos hombres? Y Schultz, con otros, recorría cientos de kilómetros en la Patagonia para llevarle a la gente este pensamiento de una dignidad como persona, de un respeto por el trabajo.

Esta gente desconocía todo eso. En la Patagonia, las personas estaban tratadas como animales. Esta gente que viene a la Patagonia traía un discurso muy difícil de arraigar, no era un discurso que en un año o en dos podía prender.

También hizo “La Nona” y “El Loro Calabrés”, dos obras con mensajes muy potentes.

Sobre todo “El Loro Calabrés” que hoy en día, a pesar de los años que llevo haciéndolo, el reparto del pan (acción que desarrolla el personaje en escena) tiene un valor importante. No tengo ninguna duda de eso. Repartir el pan es el profundo deseo de que tengamos el mejor pedazo de pan que nos merecemos la gente de trabajo.

A propósito de esa metáfora que usted utiliza en la obra con el reparto del pan. ¿Cómo ve al país y qué proyección a futuro observa?

Estamos mal. Esta es la realidad que yo veo. Mal, decididamente mal. Yo no he escuchado en los discursos de campañas (de los candidatos en las recientes Paso) una palabra dirigida a la cultura.

Digo, el país no es solamente la soja también está el pensamiento. No se hace mención a eso (a la cultura).

¿No llama la atención? La cultura es parte del crecimiento del país. Por lo tanto, es muy difícil hacer futurología.

Es muy difícil. Yo, por lo menos, no estoy en condiciones. Estoy viviendo esta situación como el resto de la gente, como puedo, porque ni siquiera como quisiera. Si quisiera como quisiera tendría que pensar en Finlandia que han llevado la jornada de trabajo a tres horas diarias.

Yo tengo una realidad que es ésta, no tengo elección.