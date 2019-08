“Pepe” Soriano quedó “mudo” tras la muerte de su esposa

12/08/2019 - 21:35 Pura Vida

¿Qué le atrajo a usted de esta historia de cuatro visitadores médicos, que resultan ser unos perdedores sin remedios en cuestión de amores, como revela la trama de “Rotos de amor”?

Lo que me llamó la atención, digamos, en términos generales son las mujeres las que hablan mucho de los fracasos y de relación de amor y los hombres somos muchos más recatados.

En este caso, salen a la palestra como si fueran mujeres. Vale decir, a mostrar las dificultades dolorosas que tiene siempre una historia de amor de dos cuando se rompe, cuando se quiebra. Me pareció que era muy atractivo. Luego, aparecieron las formas. Y esto ya corresponde a la intención del autor, la estructura. Para mí, la estructura no es una estructura teatral clásica sino que tiene una conformación a partir de cuadros, lo cual la convierte más que en una obra de teatro en un espectáculo, llamémosle show si uno quiere.

Dentro de esa estructura, es una obra en donde se lucen en escena cuatro actores extraordinarios.

Es, además, un hermoso juego para cuatro actores. El escenario está para que los actores se diviertan con la obra. Eso me resulta muy atractivo. Esto es el resultado de lo que venimos haciendo. Y lo que para mí es sorpresa es la intervención de la gente, la adhesión de la gente en determinado momento de esta presentación. Para mí, más que una obra teatral es un juego hermoso para cuatro actores.

¿Cuán demandante fue para usted hacer de “El Mudo”, en donde lo gestual o lo gutural reemplaza prácticamente al texto en su caso?

Es muy divertido hacerlo noche a noche, pero para mí no es un mudo como se conoce como tal a una persona. Es una categoría inexistente porque al final va a contar que él perdió la palabra, como tal, como la conocemos a la lectura, por la muerte de su mujer. Es ahí en donde se le confundieron las letras; o sea, no es mudo, tiene sonidos, pero tiene el sonido como si las letras fueran sueltas y no conformaran nunca la palabra que el otro escucha.

Pero, qué bella reflexión realiza cuando recupera el habla y dice “miles de poetas inmolándose en los tiempos...” ...y no me dejaron una sola palabra que me sirviera para poder decir todo lo que yo sentía por Elisa”. Tanta era la dimensión de ese amor, tan grande, que lo llevó a una somatización que fue la pérdida de la palabra.

¿Qué lo impulsa a seguir arriba de los escenarios y a los 89 años?

Es mi vocación, mis ganas de vivir. Mi vocación es mi alegría en éste y en todos los momentos de mi vida. Es mi país y su inmensidad la que me enamora y me hace sentir vivo. Nosotros recorremos la Argentina en el motorhome y cuando veo el campo lloro y mis compañeros me preguntan si por qué lloro. Y yo les digo que ese campo o esos campos que veo no son míos en los papeles, pero sí míos en el corazón. Lloro de verlo. Haber tenido la fortuna de haber recorrido parte del mundo (llegó hasta Rusia, Israel, España y Arabia Saudita), pero esta Argentina es maravillosa.

¿Ese final a toda fiesta de “Rotos de amor” es la celebración del amor o tiene otra connotación?

Es la celebración del amor. Es ahí en donde la gente comparte, evidentemente, la alegría de descubrir que uno está vivo y compartiendo.