El video que es furor en internet

12/08/2019

En la actualidad son muchas las personas que utilizan los “drones” como herramientas para obtener una buena imagen o video desde arriba, y también es muy utilizado por el periodismo para obtener un enfoque correcto. Es lo que intento hacer este joven, pero jamás llego a pensar que durante “la filmación” se iba a producir un desperfecto arriba de un lago. El dron se quedo sin batería, y comenzó a descender lentamente hacia el agua . En las imágenes viralizadas, se produce una mezcla de tensión, nervios, bravura, sin embargo, concluye con un final feliz.

Las imágenes registradas, merecen ser compartidas, ya que fueron retuiteadas por 310.000 personas, y casi un millón le han dado me gusta. Lo que quiere decir, un tuit viral.

Lo mejor del video sin embargo, es como los usuarios ingeniosos, tomaron el video y le incluyeron distintas bandas sonoras de acuerdo a la situación. ¡Mira!

When your drone runs out of battery over a lake, timing is everything... pic.twitter.com/btDekWXpoV