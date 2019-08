12/08/2019 - 21:43 Pura Vida

¿Qué tiene de lindo “Rotos de Amor” por lo cual los santiagueños tienen que verla cuando se presenten, este viernes 16, en el Paraninfo de la Unse?

Yo creo que, básicamente, es pasar un buen momento. Esto lo digo con total responsabilidad. Yo no vendo humo, no me interesa vender humo. Cuando hago una cosa, le aclaro a la gente que no va a ir a ver Shakespeare o Lope de Vega sino que va a ir a ver a un autor argentino, que además es actor y cordobés (Rafael Bruza), hecho por actores argentinos, pero lo va a pasar bien. Dicho con seguridad.

TÍTULO DE LA OBRA: “Rotos de amor”.

AUTOR: Rafael Bruza.

DIRECTOR: Andrés Bazzalo.

PROTAGONISTAS: “Pepe” Soriano, Víctor Laplace, Hugo Arana y Osvaldo Laport.

SALA: Paraninfo de la Unse.

DÍA: Viernes 16

HORARIO: 22

ARGUMENTO: Cuatro visitadores médicos, admirables o patéticos por amor, vaya uno a saber... víctimas de humanidad. Desamores contados con humor. Es una comedia que de manera tierna y humana habla del amor con mayúscula. El humor surge en los instantes más sombríos de las historias de cada uno de los personajes y de su dificultad para rearmar sus vidas a partir del vacío de sus quiebres amorosos. Bajo el título “Rotos de amor” el autor argentino Rafael Bruza reúne una serie de cuadros cómicos a cargo de cuatro personajes, todos ellos visitadores médicos, pero perdedores sin remedio.