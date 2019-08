Ricardo Centurión contó qué fue lo que le dijo al “Chacho” Coudet durante el incidente en el Monumental

12/08/2019 - 23:18 Deportivo

El altercado que protagonizaron Ricardo Centurión y Eduardo Coudet en el Monumental fue un de los culebrones de la primera parte de este año.

El incidente acabó con la exclusión del futbolista del plantel.

Ninguno de los protagonistas reveló lo que sucedió en esos metros que recorrieron juntos desde el banco de suplentes visitante hasta la línea central.

Hasta hoy, cuando Centurión, desde México, donde defiende los colores de Atlético San Luis, decidió dar su versión de lo que pasó aquella noche.

“Cuando voy caminando a hacer el cambio me preguntó si estaba cagado y no lo hizo bien. Me insultaba y me decía cosas, por eso lo saco (con el brazo)”, reveló el futbolista.

También reconoció Centurión que en el entretiempo de ese partido que Racing finalmente perdió contra River por 2-0, ni siquiera miró al entrenador durante la charla técnica.

“Yo no lo miraba a los ojos y tenía cara de ojete. Él se dio cuenta. Entonces cuando me pone, me dice eso. Y yo nunca voy a estar cagado, pero no me voy a poner a explicárselo ahí”, manifestó.

Además, entregó otra revelación: “Los vestuarios visitantes en River están separados, y con las pulsaciones, la mejor decisión que tomó él fue no cruzarse al vestuario. Él le dijo a los dirigentes es él o yo”.

“Sé que estuve mal, pero me dolió que después no me conteste los mensajes”, completó Centurión, quien aseguró también que su malestar con el DT venía de un partido anterior, cuando lo vio gesticular en pleno partido ante un error.