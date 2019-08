FÚNEBRES | 13 de agosto de 2019

12/08/2019 - 23:59 Funebres

FALLECIMIENTOS

Carlos Rubén Gerez

José Alegre (Bs. As.)

Servando Walter Álvarez (La Banda)

Lorenzo Benildo Brizuela (Campo Gallo)

Juan Carlos Maldonado (Choya)

Raúl Sosa (Fernández)

María Amparo Zanoni de Caputo (La Banda)

Carlos Alberto Gómez (Choya)

Víctor Hugo Pulido (Las Termas)

Guido Rubén Coria

José Luis Leguizamón

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ADAMO, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. El Colegio Bioquimico y la Cooperativa Bioquimica de Santiago del Estero, participan el fallecimiento de la Señora madre de su asociado. Dr. Angel E. Costas y ruegan oraciones en su memoria.-

ADAMO, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. La comisión directiva de la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi, socios y vecinos participan el fallecimiento de la hermana de la pro- tesorera Sra. Malta Adamo de Figueroa y tia de la Contadora Natalia Ditchoff, de esta institucion. Acompañan en estos momentos de dolor y elevan oraciones por su eterno descanso.

ADAMO, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. El grupo de Profesoras Jubiladas de Educación Fisica, acompañan a la colega y amiga Cristina en tan profundo dolor por el fallecimiento de su madre. Ruegan oraciones en su memoria.

ADAMO, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Carlos E. Figueroa, Victoria Bassett e hijos acompañan a su familia ente la partida de Ángela. Sean hijos, nietos y hermanas reconfortados en su dolor con la fe en Cristo.

ADAMO, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. El Consejo de Bioquímicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su matriculado, Dr. Angel Costas y acompaña a su familia en este doloroso momento. Se ruega oraciones en su memoria."

ALEGRE, JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 11/8/19|. Su esposa María Emilia Manzur, e hijos María Silvia Alegre y Juan Diego Stelatelli, Pablo Alegre y Gabriela Cricca y sus nietos participan a familiares y amigo su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 14 hs cementerio el Jardín de Paz" Bs. As.

ALEGRE, JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 11/8/19|. Sus sobrinos: Juan Felipe Ramos Taboada e Inés María Amoedo; Carlos Ramos Taboada y Susana Carol y Aurora Ramos Taboada y Vicente Massot con sus familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en la querida memoria del tío "Negro".

CORIA, GUIDO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/19|. Sus hermanos, hnos. politicos, sobrinos y demas familiares, participan su fallecimiento, su restos serán inhumados a las 11 hs. en el cementerio del Zanjón. Casa de duelo. P.L.Gallo 330 (sala velat). Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GEREZ, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Amor de mi vida te fuiste dejándome sola. Ya te estoy extrañando, no esperaba esta pronta partida. Vos sabes cuanto te amo y te seguiré amando y extrañando. Su esposa Liliana Bravo participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria.

GEREZ, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Su esposa Liliana Bravo, sus hermanos Ramón, Gustavo, Nélida, Fabian, Felipe, sus sobrinos, ahijado y demas familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GEREZ, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Su hermano Felipe Paz, sobrinos y ahijado Gustavo, Pamela, María Eugenia, Ramiro, Sobrinos nietos Lara, Jazmín y Abigail. Que el Señor proteja tu alma con su luz y su paz en tu partida inesperada. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GEREZ, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Negro gracias por todo lo que me brindaste, como sobrina ya te extraño, te fuiste en un segundo sin despedirte. Su tía Noemí Herrera participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones por su eterno descanso.

GEREZ, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Graciela Ferreyra, Sylvina Almirón y Ana María Domínguez, participan con dolor el fallecimiento del esposo de su querida amiga Liliana Bravo, elevan oraciones en su memoria y brille para el querido Negrito la luz que no tiene fin.

GEREZ, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Flia. Morales, participa con dolor su fallecimiento, acompañan a toda su flia. en tan difícil momento, elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Tu amiga y compañera Miryam Sánchez, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a Lili en este difícil momento. Eleva oraciones en su querida memoria. Te voy a extrañar Negro.

GEREZ, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. La comunidad educativa del Colegio Sec. Ing. Jorge Newbery, acompaña en el dolor al compañero Gomez, Ramón ante la pérdida de su hermano Gerez, Carlos Rubén. Rogando pronta resignación a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Tus amigos del Club Villa Hortencia participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

GEREZ, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Sus amigos Carlos y Miguel Fernández, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro y muy querido "Paladín" Rogamos oraciones en su querida memoria.

GEREZ, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Personal directivo, docentes y de maestranza de la Escuela Nº 237, participan con dolor el fallecimiento del esposo de su compañera Liliana Bravo. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Sus compañeros y amigos Hugo Lines, Luis Nazario y Daniela Nazario participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Negro. Ruegan oraciones por la paz de su alma.

GEREZ, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. "Señor dale el descanso eterno". Miguel A. Tapia y Susana Tapia participan con mucho dolor el fallecimiento del amigo y compañero Lulu y ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Tus compañeros de trabajo participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Entonces dijo Jesús: "…yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás". José Chara y Sra. participan con gran dolor el fallecimiento de su querido amigo de la vida y del legendario "Club Nicolás Avellaneda" rogando cristiana resignación a su familia.

INGRATTA, CARLOS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Sus tíos Rosa y Pancho, sus primas Roxana, Rosa Graciela y Cecilia; Sus tios Ruben y Edith, sus primos Sergio y Cecilia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

INGRATTA, CARLOS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Sus amigos Juan Cianferoni, Graciela Figueroa, sus hijos, José, Belen, Maria José, Santiago y Eugenia, participan con sumo dolor el fallecimiento de su gran amigo y elevan oraciones en su nombre.

LEGUIZAMÓN, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/19|. Su esposa Nélida Pérez, sus hijos José, Claudia, Andrea, hijos políticos Blanca, Dani, nietos Lucas, Mateo, Benjamín, Maira, Timoteo y de mas familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11hs en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

PAZ, AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Sus tíos Carlos y Gringa Del Castaño, sus primos Ale y Carlos participan su fallecimiento con profundo pesar y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Su vecina, su amiga y compañera de trabajo Mary Azan de Paoletti y familia despiden con profunda tristeza a la querida Coqui y acompañan a sus hijos María Emilia y Manolo, rogando al Señor les conceda una pronta resignación. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Dios le de el descanso eterno " Carolina sanguedolce ( Nucha ), su hija Claudia Marcela Jerez, sus nietos Maxi y Stefano Seiler, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Hugo Ricardo Catella, sus hijos Martín y María Josefina participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PAZ, AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Puchy Paz Trotta participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos María Emilia y Manuel en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, SERVANDO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/19|. Su esposa Mariela Vizgarra su hijo Walter su hija politica Rocio su nietos Ian, Gael y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Misericordia. Cobertura Norcen - Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ÁLVAREZ, SERVANDO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/19|. Sus primos Kikin, Roberto, Ana, Enrique y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el Cementerio La Misericordia.

ÁLVAREZ, SERVANDO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/19|. Su tío Walter Hugo Barrionuevo, su esposa Bety Barrrera, sus hijos Mané, Kico y Claudia, sus hijos políticos Ana María y Beto, sus nietos Andrea, Martín y Xaulino, participan su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria.

ÁLVAREZ, SERVANDO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/19|. Su tío Elio Falco, su madrina Sra. Rosa María Manfredi, sus hijos Rosita y Pedro Raineri; Adriana y Federico Sanz; Mario y Analía Alvarez; Fernanda y Ariel Herrera, Elio y Gabriela Gonzales, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

ÁLVAREZ, SERVANDO WALTER (BANDI) (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/19|. Kikin, Mari de Alvarez, sus hijos David y Sol, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el Cementerio La Misericordia.

ÁLVAREZ, SERVANDO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/19|. Julio Enrique Brizuela y familia, sus compañeros y amigos de la Enet Nº 3 participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BAZÁN DE GUILLET, ROSA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Elba, Chabela, Nora y Vitelvina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BAZÁN DE GUILLET, ROSA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Los compañeros de trabajo de su hijo Sergio Mario: Ing. Gustavo Adolfo Nabac, Silvana Ledesma, Patricia Díaz, Natalia Villavicencio, Adriana Céjas, Daniel Ignacio Sánchez y Andrea Banco participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, MARÍA FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Su vecina de toda la vida Yolanda Fernández, Gloria y Oscar, acompañan a su familia en este momento de dolor. Descansa en paz querida María. Rogamos oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, MARÍA FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Personal Directivo, Docente, de Maestranza de la Escuela Nº 226 ''Francisco de Aguirre'', participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la docente Claudia Fernanda Diosquez. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, SARA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/19|. Sus familiares Beba Milovich de Machado, sus hijos y nietos participan con mucho dolor su fallecimiento y hacen llegar su sentido pésame a su hija y nietos. Sarita ya estás junto a tu Micho gozano del descanso eterno. Que la luz eterna ilumine tu alma. Así sea. Amén.

RAMÍREZ, JUAN MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Amigas y compañeras del Grupo Achalay, participan el fallecimiento del hijo de Dolly y la acompañan a ella y a toda la familia en estos dolorosos momentos, rogando por una pronta resignación.

SUÁREZ, AURORA TERESA (CHINCHINA) (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. ''Que Dios tenga piedad de mí, me bendiga y me ponga bajo la luz de su rostro''. Dora Luna Vda de Herrera, hijos y flia., acompañan conb profundo dolor, a su esposo, hijos y flia, la partida de Doña Chinchina. Ruegan oraciones a su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de La Misericordia.

SUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. ''Dice el Señor, yo soy la resurreción y la vida, quien cree en mi aunque muera vivirá''. Rulo: A pesar de tu inesperada partida al Reino del Señor, nos dejaste un imborrable recuerdo de tu afán y amor incondicional pr el Club que te vio nacer, al que le dedicaste toda tu vida como integrante de La C.D. del Club San Carlos Unidos, de la que formaste parte. El Grupo de Adultos Mayores Volver a vivir, participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su madre Mirta, hermanos y demás familiares ante tan irreparable pérdida. Que Dios nuestro Señor le de el descanso eterno. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia.

SUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Rulo: Vivirás por siemprer en nuestros corazón. Tu madre del corazón, Marta Gómez, sus hijos Ratín, Mechi, Marta Jaimez y flia, participa con dolor su inesperada partida de nuestro querido Amigo y vecino Rulo y acompañan a su flia en esta irreparable pérdida. Sus restos fueron inhumados ayer 12/08/19 en el Cementerio La Misericordia.

SUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Querido Rulo: Siempre vivirás en nuestros corazones y en los momentos compartidos en tu segunda casa: el querido C.A.S.C.U. La Comisión Directiva, socios, amigos, integrantes de las distintas academias y escuelas deportivas, lamentan y participan el fallecimiento del gran dirigente, Tesorero de la Institución el apreciado ''Rulito Suerez''. Rogando a Dios le dé consuelo y resignación a su familia, y desde el cielo guíanos para que el Club de tus amores siga con el progreso del cual vos fuiste uno de los precursores. Hasta siempre Rulo.

ZANONI DE CAPUTO, MARÍA AMPARO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/19|. ''Cada día que viviste te aproximó a la vida eterna''. Sus hermanos: Nelly Zanoni de Volpatti, Teresa Zanoni de Giannoni, Mario Ernesto Zanoni, hermana política Graciela Molina de Giannoni, sus sobrinos Roxana Giannoni, Adriana Giannoni, Eduardo Giannoni y Teresita Giannoni de Urueña, participan con profundo dolor su fallecimiento. Oremos por su eterno descanso.

BRIZUELA, LORENZO BENILDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/19|. Su esposa Adelfa Prado sus hijos Ruben, Osvaldo, Jorge, Daniel, Marcela, Fabian, Walter, Dario, Omar h. politicos nietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Campo Gallo. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Tel. 4219787.

BRIZUELA, LORENZO BENILDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/19|. Consejo Directivo y Personal de OSPIFSE participa el fallecimiento del padre de su empleado Ricardo Daniel Brizuela. Sus restos seran velados e inhumados en la Ciudad de Campo Gallo Dpto Alberdi. Ruegan una oracion en su memoria.

BRIZUELA, LORENZO BENILDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/19|. Consejo Directivo y Personal de OSPIFSE participa el fallecimiento del abuelo de su empleada Araceli Fabiana Roldan. Sus restos seran velados e inhumados en la Ciudad de Campo Gallo Dpto Alberdi Ruegan una oracion en su memoria..

BRIZUELA, LORENZO BENILDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/19|. El Personal de OSPIFSE participa por el fallecimiento del Ex Secretario General de la FOSIF e integrante del Consejo Directivo de OSPIFSE. Sus restos seran velados e inhumados en la Ciudad de Campo Gallo Dpto Alberdi. Ruegan una oracion en su memoria.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. "Yo soy la Resurreccion y la Vida, el que cree en Mi, aunque muera, vivirá. (Juan II, 25,26). La comunidad educativa del Instituto San José Nivel Superior, acompaña en estos momentos de profunda tristeza a la Prof. Roxana y su familia y eleva oraciones por el descanso del alma de su madre.

GÓMEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/19|. Sus hijos Marcela, Soledad, Carlos, Belén, h. pol. Ludmila, nietos, Salvador, Constanza, Bruno, Fausto, Martina, part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados en cementerio de San Pedro. hs. 10. Casa de duelo Choya. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GÓMEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/19|. Siempre estarás presente en nuestros corazones. Su hermano José Luis Gómez; su hermana política Anita Villalba de Gómez; sus sobrinos José María, María José, Jorge, Gustavo y Carlos Martín junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya

GÓMEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/19|. Que descanse en paz. Su sobrino José María Gómez y flia participa con dolor su fallecimiento. Choya.

GÓMEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/19|. Que en paz descanse. Lito Serrano y flia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a toda la familia en este difícil momento que les toca vivir. Choya.

GÓMEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/19|. Edmundo Gómez; su hija Claudia María; sus nietas Maitena y Oriana participan con profundo dolor su fallecimiento. Choya.

GÓMEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/19|. Cesar y Jesús Serrano y flia participa con dolor su fallecimiento y acompaña a toda la familia en este duro trance. Choya.

GÓMEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/19|. Ya está ante ti, recíbelo Señor con tus brazos de bondad. Dalinda de Espeche; sus hijos Polilla, José Domingo, Yackeline, Barbarita junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Choya.

LUDUEÑA DE CORREA, INÉS ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Cumpliste todas las etapas fuiste hija, madre ejemplar, esposa, abuela, bisabuela nunca te olvidaremos. Siempre estarás presentes entre nosotros. Descansa tranquila junto a tu viejito. Sus hijas Cristina Inés y Carmen Alicia Correa. Lázaro Santillán, Osvaldo Peiretti. Sus nietos Leandro y Neliné Peiretti. Silvana y Guillermo Santillán. Jorge Fernández y su bisnieto Neizan Fernández. Sus restos fuerón inhumados ayer a las 11 horas en el Cementerio Cristo Redentor. Previo oficio religioso.

LUDUEÑA DE CORREA, INÉS ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Gracias por todos los momentos compartidos Mamá.. Su hija Carmen Alicia Correa. Osvaldo Peiretti. Sus amados nietos Leandro y Neliné Peiretti. Ruegan oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fín.

LUDUEÑA DE CORREA, INÉS ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Sus hijos Betty, Francisco, Mario, Manuel y Javier Morales y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor de Fernández.

LUDUEÑA DE CORREA, INÉS ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Fuiste luz en nuestro día a día y quien nos brindó su atención, cuidado y cariño a lo largo de sus 86 años. Te despiden con profundo dolor. Su hija Inés, su hijo político Lázaro, tus nietos Silvana y Guillermo, su bisnieto Nelson y nieto político Jorge participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LUDUEÑA DE CORREA, INÉS ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Sus sobrinos Edgardo Jerez y familia, Perla Jerez de Varela, Juan Domingo Varela, José y familia participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Tía Inés, descansa en paz.

LUDUEÑA DE CORREA, INÉS ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Sus sobrinos nietos: Licenciado Guillermo Varela y familia e Ingeniero Martin Varela participan con dolor el fallecimiento de nuestra tía Inés y ruegan oraciones en su memoria.

LUDUEÑA DE CORREA, INÉS ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Amigos y compañeros de su hija Carmen promoción 1976 de Esc. Maximio S. Victoria participan su fallecimiento, acompañan a Carmen y flia. Rogando pronta resignación.

LUDUEÑA DE CORREA, INÉS ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Neli Estero Gadan y su hijo Osvaldo Peiretti despiden a la Abuela Inés con el mismo afecto que supo construir en su vida. Ruegan que sus hijas, nietas, nietos y bisnieto, pronto reciban la compañía de su recuerdo para construir sonrisas.

LUDUEÑA DE CORREA, INÉS ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Tere Unzaga, Mary Otreras, Gachy Chacón, Nora Quiroga y sus respectivas familias acompañan a su hija Carmen en este difícil momento.

LUDUEÑA DE CORREA, INÉS ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Participamos con profundo dolor del fallecimiento de la abuela de nuestro compañero Leandro. Tus compañeros y colegas del gabinete de Psicología Forense del Poder Judicial. Se elevan oraciones en su memoria.

LUDUEÑA DE CORREA, INÉS ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Kiko Vaulet y Graciela Lele Castañares y Vanesa Vaulet acompañan a nuestros amigos Leandro, Neline y su señora madre en tan irreparable pérdida.

MALDONADO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Dale el descanso eterno. Lito Serrano y flia participa con dolor su fallecimiento y elevan plegarias en su memoria. Choya.

MALDONADO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Edmundo Gómez; su hija Claudia María; sus nietas Maitena y Oriana participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña a toda la familia en este duro momento. Choya.

MALDONADO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Confiamos en tu palabra Señor. Pedro Villalba y Luis Mansilla junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Choya.

MALDONADO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. José Anibal, Roberto, Isabel, Marisa, Claudia, Rito y Lucia Tofanelli junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

MALDONADO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. La comunidad educativa de la escuela N° 30 Bernardino Rivadavia de Choya participa con dolor el fallecimiento del primo de la portera Marta Maldonado. Choya.

MALDONADO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Cesar y Jesús Serrano y flia participa con dolor su fallecimiento y acompaña a toda la familia en este momento de profunda tristeza. Choya.

PULIDO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. "Papá me dejaste un profundo dolor, sólo Dios podrá ayudarme a superar. Me reconforta saber que estas en paz y que junto a mamá me guiarás siempre. Te amo jamás te olvidaré". Su hija Noelia, hermanos. Liliana, Chelo, Pichón, y Eva, sobrinos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Las Termas.

PULIDO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Su hija Noelia. Sra. Sara y demás familiares participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio local. SERRA SERVICIOS SOCIALES S.H. Las Termas.

PULIDO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. "Hermano querido tu partida me da desolación ya que estabas con el abrazo y el te amo o la llamada siempre y así acortabas la distancia. Por la fe se que nos volveremos a encontrar pero igualmente la pena es real. Jesús misericordioso por pedido de la Santísima Virgen María te ruego lo recibas en tu reino y que goce de la paz eterna a tu lado. Amén.". Su hermana Eva, hermano político Rubén, sobrinos Fede, tati, Benja y Tomás participan con profundo dolor su fallecimiento. Las Termas.

PULIDO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno.". Sus hermanos Chelo y Pinchón , hermanas políticas y sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Señor que lo reciba en su gloria de Dios. Las Termas.

PULIDO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Walter Puig y flia participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo Pelado. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

PULIDO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. "Nuestro querido Victorio. . . cuantos momentos compartidos, alegrías, tristezas, comidas, viajes, domingos, paseos, familia y tu servicio incondicional. Cuantas cosas nos quedaron por vivir juntos. . . Pero todos fueron llenos de amor y vos tenias del puro. Gracias hermano querido y perdón si algo te faltó, jamás saldrás de nuestros corazones Te amamos incondicionalmente: Martín, Vale, Maxi, Sofitu, tu Lilia y tu adorado compadre Américo. Las Termas.

SOSA, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Su esposa Arminda, sus hijos Aníbal, Jorge, Pedro, Rubén y Sara, hijos Pol y nietos participan con dolor su fallecimiento. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SOSA, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. "Yo soy la resurrección y la vida; quien cree en mi aunque muera vivirá". Su prima Elvira Carrillo de Abdala, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y pòr su eterno descanso.

SOSA, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Cristo lo llamo para recibirlo en su morada de Luz y Paz" . Sus sobrinas Romina Abdala, Valeria Abdala, Salvador Abdala y Sebastián Abdala y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y levan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ISLAS DE LESCANO, ROSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/16|. Hoy se cumplen tres años de tu partida al Reino del Señor. Siempre estarás en nuestros corazones. Su esposo, sus hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la pquia. San José, Bº Belgrano.

JIMÉNEZ, GREGORIO DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. "El dolor por tu partida no puede remediarse, pero más allá de este mundo tu amor vivirá eternamente". Su esposa Valle, sus hijos Juanjo, Marisa, Eliana y nietos invitan a la misa al cumplirse un año de su fallecimiento hoy a las 20 en la Pquia. Nuestro Señor de Mailín, Bº Alte. Brown.

MORETA, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/03|. Nilda Guberville y sus hijas Silvina Moreta y familia, Carolina Moreta y familia invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la Iglesia del Valle de Yerba Buena (Tucumán) con motivo de cumplirse 16 años de su partida .

RUIZ DE PULVET, MARIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/14|. Su esposo Daniel Pulvet, su hija Julieta, su papá Héctor Ruiz, sus hermanos Soledad y Federico, sobrinos y demás familiares, invitan a la misa al cumplirse el 5º año de su fallecimiento hoy a las 20 hs en la iglesia la Merced.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

GONZÁLEZ, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/03|. Su hija Ana maría González, h/pol Enrique Cáceres, nietos Fabián y Germán Cáceres y flia, .Cobijada en la Casa de Dios nuestro Señor, la Virgen María, acompañada por tu tu hija y los angéles celestiales que velan tu sueño eterno. Oraciones en su memoria

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

VALDEZ, STELLA MARY (NEGRA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Su esposo y nietos, invitan al responso que se oficiará hoy a las 16 hs. en la Capilla del Cementerio Parque de la Paz. con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.