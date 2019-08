Economistas sin optimismo sobre la evolución económica

13/08/2019 - 00:11 Economía

Para Roberto Cachanosky ‘ya había comenzado una incipiente dolarización’ y ‘es probable que ese proceso se acelere de aquí a octubre’.

Consideró que ‘si el Gobierno no quiere una estampida cambiaria tendrá que poner toda la carne en el asador para frenar la suba del tipo de cambio vendiendo cuanta reserva tenga en el BCRA’.

Opinó: ‘No veo qué puede anunciar el gobierno para generar un shock de confianza que modifique significativamente el humor de los electores’.

‘Cambiemos gobernó para los que nunca iban a votarlos y traicionó a sus votantes al no iniciar cambios estructurales’.

El economista Matías Kulfas, uno de los asesores de confianza de Alberto Fernández, expresó: “Esto lo vemos con preocupación. Esta situación es resultado de la política económica que viene implementando el Gobierno. El tipo de cambio empezó el año pasado en $18,50 y, luego de sucesivas corridas, en mayo llegó a $28 y en septiembre a $42. Fue una devaluación tremenda y en ese período Alberto no era candidato a nada, Cristina Kirchner estaba prácticamente afuera de la política y Axel Kicillof estaba escribiendo libros’.

Explicó que este problema ‘lo ha generado el Gobierno, que ha instalado un miedo infundado a los inversores del exterior respecto de que si ganaba el Frente de Todos se venía Venezuela o una catástrofe’.

‘Esto no es culpa de la oposición, nuestra visión ya la hemos dado. Creemos en la voluntad de pago, en respetar los compromisos de la deuda externa. Hemos conversado con el FMI cuando estuvieron aquí hace algunas semanas y lo hemos ratificado. Sí procuramos modificar el acuerdo. No porque estemos en desacuerdo con los objetivos, sino justamente porque no se están logrando. Tampoco queremos un cepo cambiario, ya Alberto lo ha dicho en reiteradas oportunidades’, aclaró.

Luis Secco explicó que “no fue suficiente con estabilizar el dólar los últimos meses. El mercado le bajó el pulgar al gradualismo el año pasado y el Gobierno intentó reformular la política económica anti-inflacionaria, pero lo hizo apostando de nuevo a un programa de estabilización sin cambio de régimen no integral ni shock de expectativas. El cansancio del electorado con el ajuste por el momento parece pesar más que sus recuerdos y su valoración del lado oscuro del populismo peronista’.

Consideró que ‘el contexto internacional ha venido jugando en contra del apetito por los activos de mayor riesgo y entonces lo acontecido este domingo no ayuda’.

Asimismo consideró que ‘no puede pasarse por alto que los últimos datos de actividad económica han mostrado que la recesión se alarga en el tiempo’.

Para Carlos Rodríguez ‘la situación es grave, hay mucha demanda social insatisfecha, la gente está en calle, hay recesión, inflación y hay 50% de jóvenes en la pobreza, y el gobierno no tiene un peso. Va a ser difícil para el gobierno peronista encarar un ajuste serio como el que necesitamos. Pero ojalá no sea imposible’.

Analizó que ‘el Gobierno tiene varios meses hasta diciembre y Macri insinuó seguir con lo mismo que lo llevó al fracaso. Tampoco tiene tiempo ni credibilidad para implementar ningún cambio razonable’.

Creo que ‘se deberían adelantar las elecciones dentro de lo posible de la Ley. ¿Cómo va a hacer Macri para que la situación económica no le explote? Con los mercados financieros como están hoy. Lo único que le queda es subir más la tasa de interés y crear más crisis. Si la baja, tiene hiperinflación. La única solución es adelantar todo’.

“La otra opción es hacer un plan Bonex, que a los que tienen plazos fijos y Letes no les gusta, pero lo que pasa es que de esa manera solo pagan los bonistas y de la otra forma, pagan los jubilados, y toda la gente. No veo otro camino. Otra alternativa es hiperinflación con dólar por las nubes licuando los ahorros a todo el mundo. Yo no lo estoy recomendando”.